Giá vàng hôm nay 10/3/2025: Giá vàng thế giới và vàng trong nước liên tục tăng mạnh

Thị trường Giá vàng hôm nay 10/3/2025: Giá vàng thế giới và vàng trong nước liên tục tăng mạnh Giá vàng hôm nay 10/3/2025: Giá vàng thế giới tuần qua đảo chiều phục hồi rồi đi lên mạnh mẽ. Giá vàng trong nước liên tục tăng mạnh, có thời điểm chạm lại mốc đỉnh kỷ lục 93,1 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước hôm nay 10/3/2025

Tại thời điểm khảo sát lúc 4h30 ngày 10/3/2025, giá vàng trên sàn giao dịch của một số công ty như sau:

Giá vàng 9999 hôm nay được DOJI niêm yết ở mức 90,9 triệu đồng/lượng mua vào và 92,9 triệu đồng/lượng bán ra. Giá vàng hôm nay không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 92-93 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 90,9-92,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra, không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Chênh lệch giá mua vào - bán ra tại các cửa hàng SJC, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, PNJ, Phú Quý là 2 triệu đồng/lượng. Ngoại trừ chênh lệch giá mua vào - bán ra tại Mi Hồng chỉ có 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 90,9-92,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 10/3/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 10/3/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

SJC tại Hà Nội

90,9 92,9

- - Tập đoàn DOJI

90,9

92,9

-

- Mi Hồng

92 93

- - PNJ

90,9

92,9

- - Vietinbank Gold

92,9



- Bảo Tín Minh Châu

90,9

92,9

- -

Phú Quý 90,9 92,9 - -

1. DOJI - Cập nhật: 10/3/2025 04:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại

Mua vào Bán ra

AVPL/SJC HN 90,900 92,900 AVPL/SJC HCM 90,900 92,900 AVPL/SJC ĐN 90,900 92,900 Nguyên liệu 9999 - HN 91,600 92,600 Nguyên liệu 999 - HN 91,500 92,500 AVPL/SJC Cần Thơ 90,900 92,900

2. PNJ - Cập nhật: 10/3/2025 04:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 91.700 93.200 TPHCM - SJC 90.900 92.900 Hà Nội - PNJ 91.700 93.200 Hà Nội - SJC 90.900 92.900 Đà Nẵng - PNJ 91.700 93.200 Đà Nẵng - SJC 90.900 92.900 Miền Tây - PNJ 91.700 93.200 Miền Tây - SJC 90.900 92.900 Giá vàng nữ trang - PNJ 91.700 93.200 Giá vàng nữ trang - SJC 90.900 92.900 Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ PNJ 91.700 Giá vàng nữ trang - SJC 90.900 92.900 Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 91.700 Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 90.600 93.100 Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 90.510 93.010 Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 89.770 92.270 Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) 82.880 85.380 Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) 67.480 69.980 Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) 60.960 63.460 Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) 58.170 60.670 Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) 54.440 56.940 Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) 52.110 54.610 Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) 36.380 38.880 Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) 32.560 35.060 Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) 28.370 30.870

3. SJC - Cập nhật: 10/3/2025 04:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra SJC 1L, 10L, 1KG 90,900 92,900 SJC 5c 90,900 92,920 SJC 2c, 1C, 5 phân 90,900 92,930 Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 90,900 92,800 Vàng nhẫn SJC 99,99 0.3 chỉ, 0.5 chỉ 90,900 92,900 Nữ Trang 99.99% 90,900 92,500 Nữ Trang 99% 88,584 91,584 Nữ Trang 68% 60,056 63,056 Nữ Trang 41.7% 35,726 38,726

Giá vàng thế giới hôm nay 10/3/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h30 hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 2911,41 USD/ounce. Giá vàng hôm nay không thay đổi so với hôm qua, nhưng tăng 38,33 USD so với tuần trước. Quy đổi theo tỷ giá USD, trên thị trường tự do (25.840 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 91,69 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế 1,21 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới vừa kết thúc một tuần với mức tăng khoảng 1,6% sau khi giảm lần đầu tiên trong năm 2025. Một số chuyên gia nhận định rằng để giá vàng có thể vượt mốc 3.000 USD/ounce, thị trường cần một yếu tố mới mạnh mẽ hơn.

Tình hình bất ổn toàn cầu đang góp phần hỗ trợ giá vàng thế giới, đặc biệt là các chính sách thuế không ổn định từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump và nguy cơ chiến tranh thương mại. Tuy nhiên, những yếu tố này đã phần nào được phản ánh vào giá thị trường, khiến giá vàng chưa thể bật tăng mạnh hơn.

Ở châu Âu, giới đầu tư đang theo dõi tác động của các gói chi tiêu mới. Liên minh châu Âu (EU) vừa công bố một quỹ trị giá 1.000 tỷ EUR nhằm tăng cường chi tiêu quân sự, trong khi Đức cũng có kế hoạch đầu tư thêm vào quốc phòng và cơ sở hạ tầng. Việc mở rộng tài khóa này có thể ảnh hưởng đến dòng tiền đầu tư và gián tiếp tác động đến giá vàng.

Ole Hansen, chuyên gia tại Saxo Bank, cho rằng giá vàng có thể tạm thời đi ngang trong thời gian tới để chờ xem liệu Mỹ có bước vào giai đoạn lạm phát đình trệ hay không. Cùng với đó, đồng EUR đang hút dòng tiền đầu tư, khiến USD giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi Donald Trump nhậm chức. Trong bối cảnh này, vàng tính theo EUR trở thành một khoản đầu tư hấp dẫn trong trung và dài hạn.

Dù USD đang suy yếu, giá vàng chưa tận dụng được cơ hội này do dữ liệu kinh tế Mỹ chưa có dấu hiệu rõ ràng. Báo cáo việc làm mới nhất cho thấy Mỹ tạo thêm 151.000 việc làm trong tháng 2/2025, chỉ thấp hơn một chút so với mức dự báo 160.000. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) - Jerome Powell - vẫn duy trì quan điểm trung lập, cho rằng chưa đến lúc cắt giảm lãi suất vì thị trường lao động vẫn ổn định và lạm phát còn cao.

Trong tuần qua, giá vàng đã tăng 28% so với năm ngoái nhờ sự hỗ trợ từ nhu cầu mua vào của các ngân hàng trung ương. Theo dự báo của Paul Ashworth – chuyên gia kinh tế trưởng tại Capital Economics – kinh tế Mỹ có thể suy giảm trong quý I năm nay nhưng khó có khả năng rơi vào suy thoái kỹ thuật (tăng trưởng âm trong hai quý liên tiếp).

Ông cũng nhấn mạnh rằng những yếu tố bất ngờ, chẳng hạn như các chính sách kinh tế mới do Elon Musk dẫn đầu, có thể tác động đáng kể đến GDP Mỹ.

Một số chuyên gia cảnh báo rằng rủi ro suy thoái kinh tế vẫn chưa biến mất mà chỉ tạm thời bị trì hoãn. Theo Naeem Aslam - Giám đốc đầu tư tại Zaye Capital Markets - khả năng Mỹ rơi vào suy thoái trong năm nay vẫn ở mức 20-25% do lạm phát kéo dài và nguy cơ FED mắc sai lầm chính sách. Ngoài ra, tâm lý tiêu dùng đang yếu đi, thể hiện qua chỉ số niềm tin của Đại học Michigan giảm 10% trong tháng 2. Chính sách thuế của ông Trump cũng có thể làm tăng sự bất ổn, tạo điều kiện để vàng vượt mốc 3.000 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Về mặt kỹ thuật, giá vàng hiện đang dao động trong biên độ hẹp, với mức hỗ trợ quan trọng ở 2.890 USD và kháng cự ở 2.930 USD. Nếu vượt 2.930 USD, giá có thể tiến lên 2.950 USD và sau đó là 3.000 USD. Ngược lại, nếu giảm dưới 2.890 USD, vàng có thể lùi về các mức 2.860 USD và 2.835 USD.

Theo khảo sát từ Kitco News, 67% các chuyên gia Phố Wall tin rằng giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong tuần tới, chỉ 5% dự đoán giảm, và 28% giữ quan điểm trung lập.

Trong khi đó, kết quả khảo sát với nhà đầu tư cá nhân cũng cho thấy 67% kỳ vọng giá vàng sẽ tăng, 18% cho rằng sẽ giảm và 26% tin rằng giá sẽ đi ngang.

Kelvin Wong - chuyên gia tại Oanda - dự báo giá vàng sẽ giữ xu hướng tăng dài hạn, ngay cả khi có những đợt điều chỉnh ngắn hạn. Ông đánh giá mức hỗ trợ quan trọng hiện tại là 2.716 USD/ounce.

Alex Kuptsikevich từ FxPro tin rằng nếu xu hướng hiện tại tiếp tục, giá vàng có thể vượt qua 2.950 USD và tiến tới 3.180 USD.

Michael Moor - nhà sáng lập Moor Analytics - nhận định rằng vàng vẫn đang trong xu hướng tăng dài hạn kể từ năm 2015 và có thể đang tiến đến giai đoạn cuối của chu kỳ này. Giới đầu tư vẫn đang theo dõi chặt chẽ các quyết định của FED và diễn biến trên thị trường tài chính toàn cầu để tìm kiếm cơ hội trong thị trường vàng.

Chantelle Schieven - Trưởng bộ phận nghiên cứu tại Capitalight Research - dự báo giá vàng có thể đạt 3.200 USD/ounce trong tương lai. Bà nhấn mạnh rằng nhu cầu mua vàng từ các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục hỗ trợ giá và những bất ổn trong chính sách thương mại của Tổng thống Trump sẽ khiến nhiều ngân hàng tìm cách giảm sự phụ thuộc vào USD.

Dù có thể gặp một số điều chỉnh trong ngắn hạn, giá vàng thế giới vẫn đang nhận được nhiều yếu tố hỗ trợ để tiếp tục đà tăng trong trung và dài hạn.