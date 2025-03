Giá vàng hôm nay 9/3/2025: Giá vàng thế giới và vàng trong nước giảm nhẹ sát đỉnh cao kỷ lục

Thị trường Giá vàng hôm nay 9/3/2025: Giá vàng thế giới và vàng trong nước giảm nhẹ sát đỉnh cao kỷ lục Giá vàng hôm nay 9/3/2025: Giá vàng thế giới giảm nhẹ bất chấp đồng USD đi xuống. Giá vàng trong nước đồng loạt giảm 200 nghìn đồng, về sát mức đỉnh cao nhất mọi thời đại

Giá vàng trong nước hôm nay 9/3/2025

Tại thời điểm khảo sát lúc 4h30 ngày 9/3/2025, giá vàng trên sàn giao dịch của một số công ty như sau:

Giá vàng 9999 hôm nay được DOJI niêm yết ở mức 90,9 triệu đồng/lượng mua vào và 92,9 triệu đồng/lượng bán ra. Giá vàng hôm nay giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 92-93 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 200 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 200 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 90,9-92,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra, giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Chênh lệch giá mua vào - bán ra tại các cửa hàng SJC, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, PNJ, Phú Quý là 2 triệu đồng/lượng. Ngoại trừ chênh lệch giá mua vào - bán ra tại Mi Hồng chỉ có 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 90,9-92,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 9/3/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 9/3/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

SJC tại Hà Nội

90,9 92,9

-200 -200 Tập đoàn DOJI

90,9

92,9

-200

-200 Mi Hồng

92 93

+200 +200 PNJ

90,9

92,9

-200 -200 Vietinbank Gold

92,9



-200 Bảo Tín Minh Châu

90,9

92,9

-200 -200

Phú Quý 90,9 92,9 - -

1. DOJI - Cập nhật: 9/3/2025 04:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại

Mua vào Bán ra

AVPL/SJC HN 90,900 ▼200K 92,900 ▼200K AVPL/SJC HCM 90,900 ▼200K 92,900 ▼200K AVPL/SJC ĐN 90,900 ▼200K 92,900 ▼200K Nguyên liệu 9999 - HN 91,600 ▼200K 92,600 ▼200K Nguyên liệu 999 - HN 91,500 ▼200K 92,500 ▼200K AVPL/SJC Cần Thơ 90,900 ▼200K 92,900 ▼200K

2. PNJ - Cập nhật: 9/3/2025 04:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 91.700 93.200 TPHCM - SJC 90.900 ▼200K 92.900 ▼200K Hà Nội - PNJ 91.700 93.200 Hà Nội - SJC 90.900 ▼200K 92.900 ▼200K Đà Nẵng - PNJ 91.700 93.200 Đà Nẵng - SJC 90.900 ▼200K 92.900 ▼200K Miền Tây - PNJ 91.700 93.200 Miền Tây - SJC 90.900 ▼200K 92.900 ▼200K Giá vàng nữ trang - PNJ 91.700 93.200 Giá vàng nữ trang - SJC 90.900 ▼200K 92.900 ▼200K Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ PNJ 91.700 Giá vàng nữ trang - SJC 90.900 ▼200K 92.900 ▼200K Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 91.700 Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 90.600 93.100 Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 90.510 93.010 Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 89.770 92.270 Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) 82.880 85.380 Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) 67.480 69.980 Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) 60.960 63.460 Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) 58.170 60.670 Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) 54.440 56.940 Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) 52.110 54.610 Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) 36.380 38.880 Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) 32.560 35.060 Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) 28.370 30.870

3. SJC - Cập nhật: 9/3/2025 04:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra SJC 1L, 10L, 1KG 90,900 ▼200K 92,900 ▼200K SJC 5c 90,900 ▼200K 92,920 ▼200K SJC 2c, 1C, 5 phân 90,900 ▼200K 92,930 ▼200K Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 90,900 ▼200K 92,800 ▼200K Vàng nhẫn SJC 99,99 0.3 chỉ, 0.5 chỉ 90,900 ▼200K 92,900 ▼200K Nữ Trang 99.99% 90,900 ▼200K 92,500 ▼200K Nữ Trang 99% 88,584 ▼198K 91,584 ▼198K Nữ Trang 68% 60,056 ▼136K 63,056 ▼136K Nữ Trang 41.7% 35,726 ▼83K 38,726 ▼83K

Giá vàng thế giới hôm nay 9/3/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h30 hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 2911,41 USD/ounce. Giá vàng hôm nay giảm 5,76 USD so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD, trên thị trường tự do (25.840 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 91,69 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế 1,21 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới hiện đang ở mức cao, một phần do đồng USD giảm giá. Tính đến 10 giờ sáng ngày 9/3, chỉ số US Dollar Index, đo lường sự biến động của đồng USD so với 6 đồng tiền chính, đã giảm 0,21% xuống còn 103,810 điểm. Điều này cho thấy đồng USD đang yếu đi, và giá vàng được hưởng lợi từ tình hình này.

Ông Jerome Powell, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), cho biết FED chưa có kế hoạch cắt giảm lãi suất trong thời gian tới. Lý do là nền kinh tế Mỹ và thị trường lao động vẫn đang hoạt động ổn định, trong khi lạm phát vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Ông Powell cũng nhấn mạnh rằng mức độ bất ổn kinh tế vẫn cao, nhưng ông không đề cập chi tiết đến các cuộc chiến thương mại hay những bất ổn khác. Thị trường vàng gần như không có phản ứng đáng kể trước những tuyên bố này của ông Powell.

Trong phiên hỏi đáp, ông Powell thừa nhận rằng các mức thuế quan đánh vào hàng nhập khẩu có thể làm tăng lạm phát. Tuy nhiên, trong bài phát biểu chính thức, ông không nhấn mạnh nhiều đến nguy cơ này. Ông cho biết FED đang theo dõi sát sao các chỉ số lạm phát, và một số chỉ số ngắn hạn gần đây đã tăng nhẹ. Tuy nhiên, về dài hạn, hầu hết các chỉ số vẫn ổn định và phù hợp với mục tiêu lạm phát 2% của FED.

Ông Powell cũng cho biết, nếu thị trường lao động suy yếu bất ngờ hoặc lạm phát giảm nhanh hơn dự kiến, FED sẽ điều chỉnh chính sách tiền tệ cho phù hợp. Thị trường hiện đang dự đoán FED có thể cắt giảm lãi suất hai lần trong năm nay, sau khi dữ liệu từ chi nhánh Atlanta của FED cho thấy tăng trưởng kinh tế Mỹ giảm 2,4% trong quý đầu tiên.

Đồng USD đã trải qua một đợt bán tháo mạnh trong tuần này, giảm hơn 3% so với các đồng tiền chính. Nguyên nhân là do thị trường phản ứng với các chính sách thuế quan mới của chính quyền Mỹ. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng đạt mức cao nhất trong hơn một tuần, làm giảm sức hấp dẫn của vàng.

Tuần tới, lạm phát sẽ là tâm điểm chú ý của thị trường khi nhiều dữ liệu quan trọng về giá cả và chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ được công bố. Đáng chú ý nhất là báo cáo CPI tháng 2 vào thứ Tư, tiếp theo là báo cáo PPI vào thứ Năm, và khảo sát niềm tin người tiêu dùng của Đại học Michigan vào thứ Sáu.

Ngoài ra, các sự kiện quan trọng khác như báo cáo việc làm JOLTS của Mỹ, quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương Canada, và báo cáo thất nghiệp hàng tuần của Mỹ cũng sẽ ảnh hưởng đến thị trường.

Tâm lý thị trường đã có sự thay đổi đáng kể so với tuần trước. Có thể là do đồng USD suy yếu, cùng với những lo ngại về bất ổn kinh tế và chính trị toàn cầu. Nhiều nhà đầu tư đang kỳ vọng giá vàng sẽ tiếp tục tăng và có thể đạt mức cao kỷ lục mới.

Dự báo giá vàng

Với sự đồng thuận mạnh mẽ từ cả giới chuyên gia lẫn nhà đầu tư cá nhân, giá vàng có thể tiếp tục xu hướng tăng trong thời gian tới.

Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, nhận định rằng giá vàng sẽ tăng trong thời gian tới. Ông cho rằng đợt điều chỉnh giảm mà ông dự báo trước đây đã kết thúc, và giá vàng có thể đạt mức cao nhất mọi thời đại rất sớm.

Jim Wyckoff, nhà phân tích cấp cao tại Kitco, cũng đồng ý rằng giá vàng sẽ tiếp tục tăng nhờ vào những bất ổn địa chính trị gia tăng, đặc biệt là từ các chính sách của chính quyền Mỹ.

Theo Chantelle Schieven, Trưởng bộ phận nghiên cứu tại Capitalight Research, nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục hỗ trợ giá vàng, với dự báo giá có thể đạt 3.200 USD/ounce.

Bart Melek, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại TD Securities, cũng cho rằng Trung Quốc và nhiều ngân hàng trung ương khác sẽ tiếp tục mua vàng để bảo vệ dự trữ ngoại hối và giảm rủi ro từ các lệnh trừng phạt của Mỹ và EU. Ông dự báo giá vàng sẽ sớm ổn định trên mức 3.000 USD/ounce.

Sự phục hồi của giá vàng gần mức cao lịch sử cho thấy các nhà đầu tư đang tìm đến vàng như một nơi trú ẩn an toàn trước những lo ngại về kinh tế và chính trị. Vàng được coi là công cụ bảo toàn tài sản trước những bất ổn và lạm phát.

Chuyên gia thị trường Yeap Jun Rong của IG nhận định, lo ngại về chính sách thuế của Mỹ đã đẩy giá vàng lên mức cao kỷ lục 2.956,15 USD vào ngày 24/2, và giá vàng đã tăng hơn 11% từ đầu năm đến nay. Ông dự đoán mức giá 3.000 USD/ounce ngày càng khả thi khi giá vàng tiếp tục xu hướng tăng.

Nhà phân tích Fawad Razaqzada cũng cho rằng FED có khả năng sẽ cắt giảm lãi suất nhiều hơn trong bối cảnh dữ liệu kinh tế yếu, điều này sẽ hỗ trợ giá vàng duy trì ở mức cao và có thể đạt 3.000 USD/ounce trong thời gian tới.