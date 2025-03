Giá vàng hôm nay 8/3: Vàng trong nước giảm nhẹ, người dân mua vàng làm quà 8/3

Thị trường Giá vàng hôm nay 8/3: Vàng trong nước giảm nhẹ, người dân mua vàng làm quà 8/3 Giá vàng hôm nay 8/3/2025: Giá vàng thế giới và vàng trong nước giảm nhẹ 200 nghìn đồng, rời khỏi đỉnh 93 triệu đồng. Người dân vẫn mua làm quà tặng 8/3

Giá vàng trong nước tăng mạnh

Tính đến 16h00 hôm nay, giá vàng trong nước giảm nhẹ, rời khỏi đỉnh mới 93,1 thiết lập vào sáng sớm nay. Cụ thể, vàng miếng SJC và vàng nhẫn trơn 9999 đều giảm 200 nghìn đồng so với chốt phiên hôm qua.

Tại Công ty SJC, giá vàng miếng hiện đang được niêm yết ở mức 90,9 - 92,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với phiên trước. Tập đoàn DOJI cũng ghi nhận mức giá 90,9 - 92,9 triệu đồng/lượng, giảm 200 nghìn đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 90,9 - 92,9 triệu đồng/lượng, mức giá giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt phiên hôm qua.

Giá vàng nhẫn tròn 9999 cũng đồng loạt giảm trong ngày hôm nay. Tại DOJI, vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng được niêm yết ở mức 91,6 - 93,2 triệu đồng/lượng, mức giá giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt phiên hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 91,7-93,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 300 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 200 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra.

Chênh lệch giá mua vào - bán ra tại DOJI tăng lên 1,6 triệu đồng/lượng, trong khi tại Bảo Tín Minh Châu là 1,5 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng hôm nay 8/3/2025 mới nhất như sau:

1. DOJI - Cập nhật: 08/03/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 90,900 ▼200K 92,900 ▼200K AVPL/SJC HCM 90,900 ▼200K 92,900 ▼200K AVPL/SJC ĐN 90,900 ▼200K 92,900 ▼200K Nguyên liệu 9999 - HN 91,600 ▼200K 92,600 ▼200K Nguyên liệu 999 - HN 91,500 ▼200K 92,500 ▼200K AVPL/SJC Cần Thơ 90,900 ▼200K 92,900 ▼200K

2. PNJ - Cập nhật: 08/03/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 91.700 93.200 TPHCM - SJC 90.900 ▼200K 92.900 ▼200K Hà Nội - PNJ 91.700 93.200 Hà Nội - SJC 90.900 ▼200K 92.900 ▼200K Đà Nẵng - PNJ 91.700 93.200 Đà Nẵng - SJC 90.900 ▼200K 92.900 ▼200K Miền Tây - PNJ 91.700 93.200 Miền Tây - SJC 90.900 ▼200K 92.900 ▼200K Giá vàng nữ trang - PNJ 91.700 93.200 Giá vàng nữ trang - SJC 90.900 ▼200K 92.900 ▼200K Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ PNJ 91.700 Giá vàng nữ trang - SJC 90.900 ▼200K 92.900 ▼200K Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 91.700 Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 90.600 93.100 Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 90.510 93.010 Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 89.770 92.270 Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) 82.880 85.380 Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) 67.480 69.980 Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) 60.960 63.460 Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) 58.170 60.670 Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) 54.440 56.940 Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) 52.110 54.610 Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) 36.380 38.880 Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) 32.560 35.060 Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) 28.370 30.870

3. AJC - Cập nhật: 06/03/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Trang sức 99.99 9,080 ▼30K 9,320 ▼20K Trang sức 99.9 9,070 ▼30K 9,310 ▼20K NL 99.99 9,080 ▼30K Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 9,070 ▼30K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 9,170 ▼30K 9,330 ▼20K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 9,170 ▼30K 9,330 ▼20K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 9,170 ▼30K 9,330 ▼20K Miếng SJC Thái Bình 9,090 ▼20K 9,290 ▼20K Miếng SJC Nghệ An 9,090 ▼20K 9,290 ▼20K Miếng SJC Hà Nội 9,090 ▼20K 9,290 ▼20K

Giá vàng đang ở mức cao, nhưng nhiều người dân vẫn chọn mua vàng làm quà tặng vào ngày Quốc tế phụ nữ 8/3. Tại các cửa hàng vàng nổi tiếng ở TP.HCM như Mi Hồng, Kim Dung, hay PNJ, lượng khách đến mua vàng khá đông.

Nhiều người đàn ông đến đây để chọn mua trang sức vàng làm quà tặng cho phụ nữ nhân ngày 8/3. Các chị em cũng tự mua vàng như một món quà tặng cho bản thân hoặc mẹ của mình.

Nhân viên một cửa hàng vàng ở Quận 5 cho biết, do ngày 8/3 năm nay rơi vào cuối tuần, nên khách hàng có nhiều thời gian hơn để lựa chọn những mẫu trang sức ưng ý. Các cửa hàng cũng tung ra nhiều mẫu mã mới để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Giá vàng thế giới hôm nay 8/3/2025

Trên thị trường quốc tế, tính đến 16h00, giá vàng thế giới niêm yết ở ngưỡng 2.911,41 USD/ounce, giảm 10,8 USD/ounce so với đầu phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới đang ở mức cao do đồng USD giảm giá. Tính đến hôm nay, chỉ số US Dollar Index, đo lường sự biến động của đồng USD so với 6 đồng tiền chính, đã giảm 0,21% xuống còn 103,810 điểm.

Sự thay đổi trong tâm lý thị trường có thể là do đồng USD suy yếu, cùng với những lo ngại về bất ổn kinh tế và chính trị toàn cầu. Nhiều nhà đầu tư đang kỳ vọng giá vàng sẽ tiếp tục tăng và có thể đạt mức cao kỷ lục mới.

Giá vàng hiện đang dao động trên mức 2.900 USD/ounce, bất chấp việc Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) vẫn giữ quan điểm trung lập về chính sách tiền tệ.

Ông Jerome Powell, Chủ tịch FED, cho biết FED chưa vội cắt giảm lãi suất vì nền kinh tế Mỹ và thị trường lao động vẫn ổn định, trong khi lạm phát vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Ông Powell cũng nhấn mạnh rằng nếu nền kinh tế tiếp tục mạnh mẽ nhưng lạm phát không giảm về mức 2% một cách bền vững, FED sẽ duy trì chính sách thắt chặt lâu hơn. Ngược lại, nếu thị trường lao động suy yếu hoặc lạm phát giảm nhanh hơn dự kiến, FED sẽ điều chỉnh chính sách cho phù hợp.

Tuần tới, lạm phát sẽ là tâm điểm chú ý khi thị trường đón nhận nhiều dữ liệu quan trọng về giá cả và chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ.

Các báo cáo như CPI, PPI, và khảo sát niềm tin người tiêu dùng của Đại học Michigan sẽ được công bố, cùng với các sự kiện quan trọng khác như quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương Canada và báo cáo thất nghiệp hàng tuần của Mỹ.

Dự báo giá vàng

Tuần này, tâm lý thị trường đã có sự thay đổi đáng kể so với tuần trước. Trong khi tuần trước chỉ có 21% chuyên gia dự đoán giá vàng tăng, thì tuần này con số này đã tăng lên 67%. Ngược lại, số chuyên gia dự đoán giá vàng giảm đã giảm từ 64% xuống chỉ còn 5%.

Nhóm nhà đầu tư cá nhân cũng có sự chuyển biến tương tự, với tỷ lệ người kỳ vọng giá vàng tăng tăng từ 45% lên 67%. Số người tham gia khảo sát tuần này cũng đạt mức cao nhất trong năm 2025, với 251 người, cho thấy sự quan tâm lớn hơn của nhà đầu tư đối với thị trường vàng.

Theo các chuyên gia, nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục hỗ trợ giá vàng. Chantelle Schieven, Trưởng bộ phận nghiên cứu tại Capitalight Research, dự đoán giá vàng có thể đạt 3.200 USD/ounce.

Bart Melek, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại TD Securities, cũng cho rằng Trung Quốc và nhiều ngân hàng trung ương khác sẽ tiếp tục mua vàng để bảo vệ dự trữ ngoại hối và giảm rủi ro từ các lệnh trừng phạt của Mỹ và EU. Ông dự báo giá vàng sẽ sớm ổn định trên mức 3.000 USD/ounce.

Sự phục hồi của giá vàng gần mức cao lịch sử cho thấy các nhà đầu tư đang tìm đến vàng như một nơi trú ẩn an toàn trước những lo ngại về kinh tế và chính trị. Vàng được coi là công cụ bảo toàn tài sản trước những bất ổn và lạm phát.

Chuyên gia thị trường Yeap Jun Rong của IG nhận định, lo ngại về chính sách thuế của Mỹ đã đẩy giá vàng lên mức cao kỷ lục 2.956,15 USD vào ngày 24/2, và giá vàng đã tăng hơn 11% từ đầu năm đến nay. Ông dự đoán mức giá 3.000 USD/ounce ngày càng khả thi khi giá vàng tiếp tục xu hướng tăng.

Nhà phân tích Fawad Razaqzada cũng cho rằng FED có khả năng sẽ cắt giảm lãi suất nhiều hơn trong bối cảnh dữ liệu kinh tế yếu, điều này sẽ hỗ trợ giá vàng duy trì ở mức cao và có thể đạt 3.000 USD/ounce trong thời gian tới.