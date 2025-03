Giá vàng hôm nay 12/3: Giá vàng trong nước tăng lên 93,9 triệu đồng

Thị trường Giá vàng hôm nay 12/3: Giá vàng trong nước tăng lên 93,9 triệu đồng Giá vàng hôm nay 12/3/2025: Giá vàng thế giới bật tăng khi Mỹ bổ sung thêm thuế quan đối với Canada. Giá vàng trong nước theo đà tăng mạnh kỷ lục 93,9 triệu đồng

Giá vàng trong nước

Tính đến 10h00 sáng nay, giá vàng trong nước tăng mạnh chạm các ngưỡng kỷ lục mới.

Cụ thể, tại Công ty SJC, giá vàng miếng hiện đang được niêm yết ở mức 91,6 - 93,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng mạnh 600 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 300 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với phiên trước.

Tập đoàn DOJI cũng ghi nhận mức giá 91,6 - 93,3 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 600 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 300 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với chốt phiên hôm qua.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng miếng SJC cũng được niêm yết ở mức 91,8 - 93,3 triệu đồng/lượng, mức giá tăng 800 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với chốt phiên hôm qua.

Giá vàng nhẫn tròn 9999 cũng bật tăng đồng loạt trong ngày hôm nay. Tại DOJI, vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng được niêm yết ở mức 92,4 - 93,8 triệu đồng/lượng, mức giá tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt phiên hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 92,4-93,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); mức giá tăng 400 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Chênh lệch giá mua vào - bán ra tại DOJI ở mức 1,4 triệu đồng/lượng, trong khi tại Bảo Tín Minh Châu là 1,5 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng hôm nay 12/3/2025 mới nhất như sau:

1. DOJI - Cập nhật: 12/03/2025 10:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 91,600 ▲600K 93,300 ▲300K AVPL/SJC HCM 91,600 ▲600K 93,300 ▲300K AVPL/SJC ĐN 91,600 ▲600K 93,300 ▲300K Nguyên liệu 9999 - HN 92,400 ▲300K 92,900 ▲300K Nguyên liệu 999 - HN 92,300 ▲300K 92,800 ▲300K AVPL/SJC Cần Thơ 91,600 ▲600K 93,300 ▲300K

2. PNJ - Cập nhật: 12/03/2025 10:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 92.200 ▲200K 93.700 ▲300K TPHCM - SJC 91.600 ▲600K 93.300 ▲300K Hà Nội - PNJ 92.200 ▲200K 93.700 ▲300K Hà Nội - SJC 91.600 ▲600K 93.300 ▲300K Đà Nẵng - PNJ 92.200 ▲200K 93.700 ▲300K Đà Nẵng - SJC 91.600 ▲600K 93.300 ▲300K Miền Tây - PNJ 92.200 ▲200K 93.700 ▲300K Miền Tây - SJC 91.600 ▲600K 93.300 ▲300K Giá vàng nữ trang - PNJ 92.200 ▲200K 93.700 ▲300K Giá vàng nữ trang - SJC 91.600 ▲600K 93.300 ▲300K Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ PNJ 92.200 ▲200K Giá vàng nữ trang - SJC 91.600 ▲600K 93.300 ▲300K Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 92.200 ▲200K Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 91.100 ▲300K 93.600 ▲300K Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 91.010 ▲300K 93.510 ▲300K Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 90.260 ▲290K 92.760 ▲290K Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) 83.340 ▲280K 85.840 ▲280K Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) 67.850 ▲220K 70.350 ▲220K Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) 61.300 ▲210K 63.800 ▲210K Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) 58.490 ▲190K 60.990 ▲190K Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) 54.750 ▲190K 57.250 ▲190K Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) 52.410 ▲180K 54.910 ▲180K Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) 36.590 ▲130K 39.090 ▲130K Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) 32.750 ▲110K 35.250 ▲110K Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) 28.540 ▲100K 31.040 ▲100K

3. AJC - Cập nhật: 12/03/2025 10:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Trang sức 99.99 9,150 ▲40K 9,380 ▲40K Trang sức 99.9 9,140 ▲40K 9,370 ▲40K NL 99.99 9,150 ▲40K Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 9,140 ▲40K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 9,240 ▲40K 9,390 ▲40K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 9,240 ▲40K 9,390 ▲40K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 9,240 ▲40K 9,390 ▲40K Miếng SJC Thái Bình 9,160 ▲60K 9,330 ▲30K Miếng SJC Nghệ An 9,160 ▲60K 9,330 ▲30K Miếng SJC Hà Nội 9,160 ▲60K 9,330 ▲30K

Giá vàng thế giới hôm nay 12/3/2025

Trên thị trường quốc tế, tính đến 10h00, giá vàng thế giới niêm yết ở ngưỡng 2.914,77 USD/ounce, tăng 18,15 USD/ounce so với đầu phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới vừa có một bước tăng mạnh gần 20 USD. Nguyên nhân chính là do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố kế hoạch áp thuế thương mại bổ sung lên Canada. Quyết định này khiến nhiều người lo ngại về triển vọng kinh tế Mỹ, dẫn đến việc thị trường chứng khoán bị bán tháo mạnh, các chỉ số chính đều giảm sâu. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau, kế hoạch áp thuế này đã bị hủy bỏ.

Nhờ nhu cầu tìm kiếm tài sản an toàn tăng cao. Nguyên nhân là do lo ngại về nguy cơ suy thoái kinh tế Mỹ và đợt bán tháo lớn trên thị trường chứng khoán. Hợp đồng vàng tháng 4 tăng 23,3 USD lên 2.922,9 USD/ounce, trong khi hợp đồng bạc tháng 5 tăng 0,7 USD lên 33,23 USD/ounce.

Thị trường chứng khoán Mỹ cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. Các chỉ số giảm mạnh và chạm mức thấp nhất trong nhiều tháng. Tờ Wall Street Journal đưa tin: 'Thị trường chứng khoán lao dốc, lo ngại suy thoái lan rộng'. Điều này xảy ra trong bối cảnh Mỹ tuyên bố áp thuế thương mại mới với Canada.

Tuần này, thị trường sẽ chú ý đến các dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ, bao gồm báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2 vào thứ Tư và chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 2 vào thứ Năm. Dự kiến CPI sẽ tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước, giảm nhẹ so với mức tăng 3,0% trong tháng 1. PPI dự kiến tăng 0,3% so với tháng trước, thấp hơn mức tăng 0,4% của tháng 1.

Trên thị trường hàng hóa khác, giá dầu thô kỳ hạn Nymex tăng nhẹ, giao dịch quanh mức 66,75 USD/thùng. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức 4,25%.

Dự báo giá vàng

Về dự báo giá vàng, hợp đồng vàng tháng 4 đang có lợi thế kỹ thuật trong ngắn hạn. Mục tiêu tiếp theo của phe mua là đẩy giá vượt ngưỡng kháng cự 2.974 USD/ounce, mức cao nhất mà hợp đồng này từng đạt được. Ngược lại, phe bán sẽ cố gắng kéo giá xuống dưới vùng hỗ trợ quan trọng ở mức 2.844,10 USD/ounce, mức thấp của tuần trước.

Các mức kháng cự và hỗ trợ cũng được xác định rõ. Mức kháng cự đầu tiên là 2.929 USD/ounce, tiếp theo là 2.941,30 USD/ounce. Mức hỗ trợ đầu tiên là 2.900 USD/ounce, sau đó là 2.882,5 USD/ounce.

Nhiều tổ chức tài chính hàng đầu dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng. John Ciampaglia, CEO của Sprott Asset Management, cho rằng những bất ổn xung quanh chính sách thuế của ông Trump và sự thay đổi chính sách tiền tệ toàn cầu đang tạo ra cả rủi ro và cơ hội trên thị trường kim loại.

Ông cũng nhấn mạnh sự quan tâm ngày càng tăng đối với vàng vật chất, đặc biệt là nhu cầu mua vào từ các ngân hàng trung ương và sự quay trở lại của các nhà đầu tư phương Tây.

Theo Ciampaglia, vàng đang khẳng định lại vị thế là kim loại tiền tệ. Các nhà đầu tư phương Tây gần đây đã bắt đầu đổ tiền vào các quỹ ETF vàng sau một thời gian thờ ơ. Ông cũng tin rằng giá vàng sẽ tiếp tục tăng mạnh, đặc biệt trong bối cảnh lo ngại về nguy cơ suy thoái kinh tế Mỹ.