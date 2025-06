Thị trường Giá vàng hôm nay 12/6/2025: CPI Mỹ có khiến giá vàng tăng mạnh Giá vàng hôm nay 12/6/2025: Giá vàng trong nước và thế giới chốt phiên 11/6 tăng mạnh lên gần 119 triệu đồng và gần 3350 USD/Ounce. Báo cáo lạm phát Mỹ thấp hơn dự kiến có khiến giá vàng hôm nay tăng mạnh?

Giá vàng trong nước hôm nay 12/6/2025

Tính đến 4h30 ngày 12/6/2025, giá vàng miếng trong nước theo giá chốt phiên hôm qua 11/6. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 116,8-118,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 800 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 116,8-118,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 117-118,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng giảm 300 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 300 nghìn đồng/lượng ở chiều bán.

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 116,8-118,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 116-118,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng tăng 200 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 300 nghìn đồng/lượng ở chiều bán.

Tính đến 4h30 ngày 12/6/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 113,5-115,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); mức giá tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - không thay đổi ở chiều bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 114,5-117,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 12/6/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 12/6/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

SJC tại Hà Nội

116,8 118,8

+300 +300 Tập đoàn DOJI

116,8

118,8

+800

+800 Mi Hồng

117 118,8

-300 +300 PNJ

116,8

118,8

+300 +300 Bảo Tín Minh Châu

116,8

118,8

+300 +300

Phú Quý 116 118,8

+200 +300

Giá vàng thế giới hôm nay 12/6/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h30 ngày 12/6 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3333,1 USD/ounce. Giá vàng hôm nay giảm 14,56 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.200 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 109,18 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế 9,62 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng nhẹ ngay sau khi Mỹ công bố dữ liệu lạm phát thấp hơn dự kiến. Thông tin này làm dấy lên kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sớm hạ lãi suất vào tháng 9 tới. Tuy nhiên, giá vàng quay đầu giảm ngay sau đó sau khi ông Donald Trump cho biết thỏa thuận thương mại với Trung Quốc đã hoàn tất, chờ phê duyệt cuối cùng.

Cụ thể, giá vàng giao ngay đã giảm 0,43%, sau khi có lúc tăng tới 1% trong phiên. Giá vàng kỳ hạn tại Mỹ cũng tăng 0,5%, lên 3.358,80 USD/ounce.

Động lực chính thúc đẩy giá vàng tăng này là do chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ chỉ tăng 0,1% trong tháng 5, thấp hơn dự báo là 0,2%. So với cùng kỳ năm ngoái, lạm phát đạt 2,4%, cao hơn chút ít so với tháng trước (2,3%) nhưng vẫn thấp hơn kỳ vọng (2,5%).

Lạm phát "cốt lõi" (loại trừ giá thực phẩm và năng lượng) cũng tăng chậm hơn dự kiến, chỉ 0,1% so với dự báo 0,3%. Trong 12 tháng qua, lạm phát cốt lõi đạt 2,8%, thấp hơn mức 2,9% mà giới phân tích kỳ vọng.

Theo chuyên gia giao dịch kim loại Tai Wong, dữ liệu lạm phát thấp đã khiến đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ giảm, từ đó hỗ trợ giá vàng bật tăng. Ông nhận định rằng điều này có thể khiến Fed đẩy nhanh kế hoạch cắt giảm lãi suất. Hiện tại, theo công cụ CME FedWatch, thị trường đang đặt cược với xác suất khoảng 68% rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9.

Về tình hình thương mại, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng Mỹ và Trung Quốc đã đạt được một thỏa thuận, trong đó Trung Quốc sẽ cung cấp nam châm và khoáng sản đất hiếm, còn Mỹ sẽ cho phép sinh viên Trung Quốc học tập tại các trường đại học của mình. Thỏa thuận này vẫn cần được Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình phê duyệt để chính thức có hiệu lực.

Thị trường hiện đang chờ đợi dữ liệu Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ, dự kiến công bố vào ngày thứ Năm, ngay trước thềm cuộc họp chính sách của Fed diễn ra trong hai ngày 17–18/6. Hiện giới đầu tư cũng chờ đợi kết quả cuộc họp này để có thêm định hướng cho giá vàng.

Ở các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm nhẹ 0,7%, còn 36,32 USD/ounce. Bạch kim tăng mạnh 3,8%, lên 1.268,12 USD – mức cao nhất kể từ năm 2021. Trong khi đó, palladium cũng tăng 1,1%, đạt 1.072,25 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Theo chuyên gia Tai Wong, nếu giá vàng có thể vượt qua mốc cao gần đây là 3.403 USD/ounce, đó sẽ là tín hiệu tích cực cho đà tăng tiếp theo. Tuy nhiên, nếu dữ liệu kinh tế tốt nhưng giá không bật tăng mạnh, thì thị trường có thể bước vào một đợt điều chỉnh ngắn hạn.

Theo nhận định của ANZ Research, trong ngắn hạn giá vàng có thể đi ngang trong vùng tích lũy trước khi tiếp tục một đợt tăng mới, với mục tiêu lên đến 3.600 USD/ounce vào cuối năm.

Về mặt kỹ thuật, giá vàng kỳ hạn tháng 8 vẫn đang trong xu hướng tăng ngắn hạn. Mục tiêu tiếp theo của phe mua là đẩy giá vượt ngưỡng kháng cự mạnh ở mức 3.427,70 USD/ounce, trong khi phe bán hy vọng kéo giá xuống dưới 3.250 USD. Ngưỡng kháng cự gần nhất hiện ở mức 3.370,40 USD, còn hỗ trợ gần nhất là 3.335,40 USD.

Giá vàng được dự báo sẽ biến động mạnh trong những phiên sắp tới do tình hình địa chính trị và kinh tế thế giới đang diễn biến phức tạp. Nhiều yếu tố có thể tác động mạnh đến tâm lý thị trường, đặc biệt là những căng thẳng leo thang tại các điểm nóng toàn cầu và tiến trình đàm phán thương mại giữa các cường quốc.

Tại Đông Âu, Nga đang thực hiện một loạt các cuộc không kích trên khắp lãnh thổ Ukraine để trả đũa các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái từ Kiev. Các mục tiêu bị tấn công bao gồm nhà máy quân sự, kho chứa, cơ sở năng lượng và nhiều công ty quốc phòng của Ukraine. Những diễn biến này khiến tình hình khu vực trở nên căng thẳng hơn, làm gia tăng nhu cầu tìm kiếm tài sản an toàn như vàng.

Song song với đó, các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang thu hút sự chú ý lớn của giới đầu tư. Trong một bài đăng được công bố trên Truth Social vào thứ Tư, Tổng thống Hoa Kỳ (Mỹ) Donald Trump cho biết thỏa thuận thương mại với Trung Quốc đã hoàn tất và thêm rằng nó còn chờ sự phê duyệt cuối cùng của ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

"Chúng tôi đang nhận tổng cộng 55% thuế quan, Trung Quốc nhận 10%. Mối quan hệ rất tuyệt vời! Cảm ơn bạn đã chú ý đến vấn đề này!" Giá vàng ngay lập tức phản ứng giảm sau thông tin này, thể hiện sự mong manh của tâm lý thị trường hiện nay.

Theo ông Han Tan, chuyên gia phân tích thị trường tại Exinity Group, việc giá vàng tiếp tục tăng là điều dễ hiểu. Miễn là các căng thẳng thương mại toàn cầu chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, hoặc vẫn duy trì ở mức cao, vàng sẽ vẫn là lựa chọn an toàn của nhiều nhà đầu tư. Điều này có thể giúp giá vàng duy trì được đà tăng hoặc ít nhất là hạn chế mức giảm sâu trong bối cảnh đầy biến động hiện nay.