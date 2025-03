Thị trường Giá vàng hôm nay 17/3/2025: Giá vàng thế giới và trong nước tăng 5 triệu trong nửa đầu tháng 3 Giá vàng hôm nay 17/3/2025: Giá vàng thế giới tăng gần 100 USD trong tháng 3. Cùng với giá vàng trong nước lập kỷ lục mới với đà tăng hơn 5 triệu đồng kể từ đầu tháng.

Giá vàng trong nước hôm nay 17/3/2025

Tại thời điểm khảo sát lúc 4h30 ngày 17/3/2025, giá vàng trong nước đang ở mức đỉnh cao nhất mọi thời đại với cả vàng miếng và vàng nhẫn:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 94,3-95,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi ở cả chiều mua và chiều bán.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC niêm yết ở ngưỡng 94,3-95,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi ở cả chiều mua - bán so với hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 94,3-95,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng giảm 700 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - giảm 200 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 94,5 - 95,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra, tăng 100 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - không thay đổi ở chiều bán so với hôm qua.

Giá vàng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 94,5 - 95,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Tính đến 4h30 hôm nay, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 94,9-96,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở cả hai chiều mua vào - bán ra.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 95-96,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở cả hai chiều mua vào - bán ra.

Chốt tuần tại đỉnh cao nhất mọi thời đại, vàng miếng tăng hơn 5 triệu đồng mỗi lượng trong nửa đầu tháng 3. Giá vàng nhẫn 9999 cũng tăng 5,3 triệu đồng/lượng so với ngày đầu tháng này.

Bảng giá vàng hôm nay 17/3/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 17/3/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

SJC tại Hà Nội

94,3 95,8

- - Tập đoàn DOJI

94,3

95,8

-

- Mi Hồng

94,3 95,8

-700 -200 PNJ

94,3

95,8

- - Vietinbank Gold

95,8



- Bảo Tín Minh Châu

94,5

95,8

- -

Phú Quý 94,5 95,8 - -

1. DOJI - Cập nhật: 17/3/2025 04:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại

Mua vào Bán ra

AVPL/SJC HN 94,300 95,800 AVPL/SJC HCM 94,300 95,800 AVPL/SJC ĐN 94,300 95,800 Nguyên liệu 9999 - HN 94,900 95,400 Nguyên liệu 999 - HN 94,800 95,300 AVPL/SJC Cần Thơ 94,300 95,800

2. PNJ - Cập nhật: 17/3/2025 04:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 94.500 96.200 TPHCM - SJC 94.300 95.800 Hà Nội - PNJ 94.500 96.200 Hà Nội - SJC 94.300 95.800 Đà Nẵng - PNJ 94.500 96.200 Đà Nẵng - SJC 94.300 95.800 Miền Tây - PNJ 94.500 96.200 Miền Tây - SJC 94.300 95.800 Giá vàng nữ trang - PNJ 94.500 96.200 Giá vàng nữ trang - SJC 94.300 95.800 Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ PNJ 94.500 Giá vàng nữ trang - SJC 94.300 95.800 Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 94.500 Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 93.600 96.100 Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 93.500 96.000 Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 92.740 95.240 Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) 85.630 88.130 Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) 69.730 72.230 Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) 63.000 65.500 Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) 60.120 62.620 Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) 56.270 58.770 Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) 53.870 56.370 Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) 37.630 40.130 Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) 33.690 36.190 Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) 29.360 31.860

3. SJC - Cập nhật: 17/3/2025 04:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra SJC 1L, 10L, 1KG 94,300 95,800 SJC 5c 94,300 95,820 SJC 2c, 1C, 5 phân 94,300 95,830 Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 94,200 95,700 Vàng nhẫn SJC 99,99 0.3 chỉ, 0.5 chỉ 94,300 95,800 Nữ Trang 99.99% 94,200 95,400 Nữ Trang 99% 91,455 94,455 Nữ Trang 68% 62,028 65,028 Nữ Trang 41.7% 36,935 39,935

Giá vàng thế giới hôm nay 17/3/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h30 hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 2987,95 USD/ounce. Giá vàng hôm nay không thay đổi so với hôm qua nhưng tăng 74,64 USD/ounce so với tuần trước. Quy đổi theo tỷ giá USD, trên thị trường tự do (25.820 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 94,03 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế 1,77 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới vừa đạt một cột mốc quan trọng trong tuần qua khi vượt qua ngưỡng 3.000 USD/ounce. Mặc dù hiện tại giảm hơn 20 USD so với mức đỉnh, nhưng giá vàng thế giới tuần qua vẫn tăng đến 74,64 USD/ounce. So với ngày đầu tháng 3, giá vàng tăng mạnh gần 100 USD/ounce.

Các nhà phân tích đã chờ đợi giá vàng vượt 3000 USD từ đầu năm, và một số dự đoán rằng mức giá quan trọng này có thể kích hoạt việc chốt lời. Tuy nhiên, tâm lý thị trường vẫn khá lạc quan, và ngày càng nhiều nhà phân tích đang nâng mục tiêu giá vàng cho năm nay.

Paul Williams, Giám đốc điều hành của Solomon Global, nhận xét rằng việc giá vàng vượt qua mốc tâm lý 3.000 USD là phản ứng trực tiếp trước căng thẳng thương mại leo thang và sự bất ổn kinh tế đi kèm.

Đe dọa thuế quan mới nhất của ông Trump, với mức thuế 200% đối với rượu nhập khẩu từ EU, đã gây chấn động thị trường toàn cầu, thúc đẩy nhu cầu đối với các tài sản an toàn. Đây không chỉ là phản ứng tức thời trước các chính sách riêng lẻ, mà còn là việc các nhà đầu tư tìm kiếm sự bảo vệ trước rủi ro hệ thống.

Stuart O’Reilly, Quản lý Phân tích Thị trường tại The Royal Mint cho biết: 'Trong khi thị trường chứng khoán gần đây chao đảo, các tài sản an toàn như vàng đang tăng mạnh. Đưa giá vàng lên mức cao kỷ lục. Được hỗ trợ bởi căng thẳng thương mại toàn cầu và việc các ngân hàng trung ương tiếp tục mua vào, giá vàng tính bằng đồng bảng Anh đã tăng hơn 9% kể từ đầu năm nay.'

Alex Kuptsikevich, Chuyên gia phân tích thị trường tại FxPro cho biết áp lực lạm phát giảm trong tuần qua cũng góp phần thúc đẩy giá vàng tăng. Điều này tạo điều kiện để Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cắt giảm lãi suất trong năm nay, và thị trường hiện đang kỳ vọng hai lần cắt giảm lãi suất vào cuối năm.

Bên cạnh sức hút tài sản an toàn, Macquarie cũng cho rằng giá vàng được hỗ trợ bởi triển vọng xấu đi của khoản nợ ngày càng tăng của chính phủ Mỹ. Chính phủ Mỹ một lần nữa đối mặt với nguy cơ đóng cửa do Quốc hội không thể thông qua dự luật ngân sách mới. Các nhà phân tích dự đoán rằng chính phủ Mỹ sẽ không thể cắt giảm chi tiêu một cách đáng kể.

Jesse Colombo, một nhà phân tích kim loại quý độc lập, nhận định rằng giá vàng đang trong xu hướng tăng mạnh. Theo ông, thị trường chứng khoán yếu đi có thể tiếp tục hỗ trợ đà tăng của vàng. Colombo cho biết: 'Sự dịch chuyển vốn từ chứng khoán sang vàng mới chỉ bắt đầu, và điều này sẽ tạo đà tăng giá vàng trong nhiều năm tới.'

Các dữ liệu kinh tế khác của Mỹ dự kiến công bố vào thứ Năm bao gồm báo cáo về số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần.

Dự báo giá vàng

Paul Williams dự đoán với đà tăng hiện tại, giá vàng có thể đạt 3.500 USD vào mùa hè và 4.500 USD trong vòng một năm tới.

Kuptsikevich nhận định rằng giá vàng có thể điều chỉnh sau khi chạm mốc 3.000 USD, nhưng ông lưu ý rằng phe mua vẫn đang nắm giữ đà tăng. Ông nói: 'Về mặt phân tích kỹ thuật, chúng ta thấy sự tiếp tục tăng trưởng điển hình sau một đợt điều chỉnh giảm. Mục tiêu tiềm năng của đợt tăng này là vùng 3.190 USD, và mục tiêu xa hơn là vùng 3.400 USD.'

David Morrison, Chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Trade Nation, cho rằng vàng có thể điều chỉnh giảm trong ngắn hạn sau khi đạt mức giá lịch sử này. Ông nói: 'Các nhà giao dịch cần thời gian để làm quen với việc giao dịch ở vùng giá mới. Sẽ rất thú vị khi theo dõi diễn biến của vàng vào cuối tuần. Đáng chú ý là vàng vẫn chưa ở mức quá mua tại các mức giá hiện tại.'

Mặc dù giá vàng đang ở một cột mốc rất cao, Macquarie lưu ý rằng thị trường hiện không có nhiều bong bóng. Họ cho biết thêm rằng với nhu cầu đầu tư vào các quỹ ETF được hỗ trợ bằng vàng giảm 20% so với mức cao nhất mọi thời đại năm 2020, thị trường vẫn còn nhiều dư địa để tăng giá vượt xa mốc 3000 USD.

Về mặt kỹ thuật, phe mua vàng kỳ hạn tháng 4 đang nắm lợi thế kỹ thuật rõ rệt trong ngắn hạn. Mục tiêu tăng giá tiếp theo của phe mua là đẩy giá đóng cửa vượt qua ngưỡng kháng cự mạnh ở mức cao kỷ lục 2.974 USD. Trong khi đó, phe bán đang nhắm đến việc đẩy giá xuống dưới ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật mạnh ở mức thấp tuần trước là 2.844,1 USD.

Ngưỡng kháng cự đầu tiên hiện ở mức cao nhất trong đêm qua là 2.958,9 USD, tiếp theo là 2.974 USD. Ngưỡng hỗ trợ đầu tiên là mức thấp nhất đêm qua 2.942,2 USD, sau đó là mức thấp hôm thứ Tư 2.911 USD.

Trong tuần này, 15 nhà phân tích đã tham gia khảo sát vàng của Kitco News. Tuy sự lạc quan từ phố Wall có giảm nhẹ so với tuần trước, nhưng đa số vẫn kỳ vọng giá vàng tiếp tục tăng. Cụ thể, 9 chuyên gia (chiếm 60%) dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, trong khi 3 nhà phân tích (20%) cho rằng giá sẽ giảm, và 3 người còn lại dự đoán giá sẽ đi ngang.

Trong khi đó, cuộc khảo sát trực tuyến của Kitco với 262 phiếu tham gia cho thấy tâm lý của các nhà đầu tư nhỏ lẻ gần như không thay đổi so với tuần trước. 175 nhà giao dịch (67%) kỳ vọng giá vàng sẽ vượt mốc 3.000 USD trong tuần tới, trong khi 47 người (18%) dự đoán giá sẽ giảm, và 40 người (15%) cho rằng giá sẽ đi ngang.

Các nhà phân tích hàng hóa nhận thấy rủi ro giảm giá của vàng trong năm nay là rất thấp. Họ cho rằng để môi trường hỗ trợ cấu trúc của vàng thay đổi, cần có sự thay đổi trong dự báo thâm hụt ngân sách của Mỹ hoặc các lý do tích cực khiến lợi suất thực tế cao hơn trong thời gian dài. Tuy nhiên, đây không phải là kịch bản cơ bản hiện tại của họ.