Thị trường Giá vàng hôm nay 26/4/2025: Giá vàng trong nước và thế giới giảm xuống dưới mốc 120 triệu Giá vàng hôm nay 26/4/2025: Giá vàng trong nước và thế giới giảm xuống dưới mốc 120 triệu. Giá vàng thế giới lại xuống dưới ngưỡng hỗ trợ 3300 USD lần thứ 2 trong tuần.

Giá vàng trong nước hôm nay 26/4/2025

Tại thời điểm khảo sát lúc 4h30 ngày 26/4/2025, giá vàng trong nước giảm xuống dưới mốc 120 triệu. Cụ thế giá vàng vào sáng sớm nay:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 118,5-120,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở chiều mua - giảm 500 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 118,5-120,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở chiều mua - giảm 500 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 118,5-120,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 118,5-120,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra, không thay đổi ở chiều mua - giảm 500 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Giá vàng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 117,5-120 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng giảm 500 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - giảm 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Tính đến 4h30 hôm nay, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 112,5-115,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 800 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 116,5-119,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 26/4/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 26/4/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

SJC tại Hà Nội

118,5 120,5

- -500 Tập đoàn DOJI

118,5

120,5

-

-500 Mi Hồng

118,5 120,5

-500 -500 PNJ

118,5

120,5

- -1000 Vietinbank Gold

120,5



-500 Bảo Tín Minh Châu

118,5

120,5

- -500

Phú Quý 117,5 120

-500 -1000

1. DOJI - Cập nhật: 26/4/2025 04:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán AVPL/SJC HN 118,500 120,500 ▼500K AVPL/SJC HCM 118,500 120,500 ▼500K AVPL/SJC ĐN 118,500 120,500 ▼500K Nguyên liệu 9999 - HN 112,300 ▼1000K 114,400 ▼1000K Nguyên liệu 999 - HN 112,200 ▼1000K 114,300 ▼1000K

2. PNJ - Cập nhật: 26/4/2025 04:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 114.500 ▲1000K 117.500 ▲700K TPHCM - SJC 118.500 120.500 ▼1000K Hà Nội - PNJ 114.500 ▲1000K 117.500 ▲700K Hà Nội - SJC 118.500 120.500 ▼1000K Đà Nẵng - PNJ 114.500 ▲1000K 117.500 ▲700K Đà Nẵng - SJC 118.500 120.500 ▼1000K Miền Tây - PNJ 114.500 ▲1000K 117.500 ▲700K Miền Tây - SJC 118.500 120.500 ▼1000K Giá vàng nữ trang - PNJ 114.500 ▲1000K 117.500 ▲700K Giá vàng nữ trang - SJC 118.500 120.500 ▼1000K Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ PNJ 114.500 ▲1000K Giá vàng nữ trang - SJC 118.500 120.500 ▼1000K Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 114.500 ▲1000K Giá vàng nữ trang - Vàng Kim Bảo 999.9 114.500 ▲1000K 117.500 ▲700K Giá vàng nữ trang - Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 114.500 ▲1000K 117.500 ▲700K Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 114.500 ▲1000K 117.000 ▲1000K Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 114.380 ▲1000K 116.880 ▲1000K Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 9920 113.660 ▲990K 116.160 ▲990K Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 113.430 ▲990K 115.930 ▲990K Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) 80.400 ▲750K 87.900 ▲750K Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) 61.100 ▲590K 68.600 ▲590K Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) 41.320 ▲410K 48.820 ▲410K Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) 104.770 ▲910K 107.270 ▲910K Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) 64.020 ▲610K 71.520 ▲610K Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) 68.700 ▲650K 76.200 ▲650K Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) 72.210 ▲680K 79.710 ▲680K Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) 36.530 ▲380K 44.030 ▲380K Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) 31.260 ▲330K 38.760 ▲330K

3. SJC - Cập nhật: 26/4/2025 04:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 118,500 120,500 ▼500K Vàng SJC 5 chỉ 118,500 120,520 ▼500K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 118,500 120,530 ▼500K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 112,500 ▼1000K 115,500 ▼1000K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 112,500 ▼1000K 115,600 ▼1000K Nữ trang 99,99% 112,500 ▼1000K 114,900 ▼1000K Nữ trang 99% 108,762 ▼990K 113,762 ▼990K Nữ trang 68% 72,289 ▼680K 78,289 ▼680K Nữ trang 41,7% 42,068 ▼417K 48,068 ▼417K

Giá vàng thế giới hôm nay 26/4/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h30 hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3280,78 USD/ounce. Giá vàng hôm nay giảm 34,21 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.195 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 104,69 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế 15,81 triệu đồng/lượng.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, TS. Võ Đại Lược, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế thế giới, cho biết giá vàng trong nước hiện nay chủ yếu biến động theo xu hướng của giá vàng thế giới. Tuy nhiên, ông Lược bày tỏ sự lo ngại về việc giá vàng miếng SJC tăng quá mạnh và duy trì mức chênh lệch với giá thế giới lên tới hơn 15 triệu đồng/lượng là không thể chấp nhận được.

Giá vàng thế giới giảm mạnh trong bối cảnh đồng USD tăng giá và căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc có dấu hiệu giảm bớt. Thông tin Trung Quốc miễn thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng từ Mỹ đã khiến giá vàng giảm sâu.

Theo báo cáo từ Đại học Michigan, chỉ số tâm lý người tiêu dùng tháng 4 đạt 52,2 điểm, cao hơn so với mức dự báo ban đầu là 50,8 nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức 57 điểm của tháng 3. Kết quả ban đầu đã gây bất ngờ khi thấp hơn đáng kể so với dự đoán của các nhà kinh tế (54,5 điểm).

Báo cáo cũng cho thấy người tiêu dùng đặc biệt lo lắng về nguy cơ lạm phát tăng cao và suy thoái kinh tế trong thời gian tới. Bà Joanne Hsu, Giám đốc Khảo sát Người tiêu dùng cho biết: "Kỳ vọng lạm phát trong năm tới đã tăng lên 6,5%, mức cao nhất kể từ năm 1981. Đây cũng là tháng thứ tư liên tiếp ghi nhận mức tăng bất thường. Kỳ vọng lạm phát dài hạn cũng tăng từ 4,1% lên 4,4%, phản ánh mức độ lo ngại ngày càng lớn trong dân chúng." Dữ liệu cho thấy người tiêu dùng vẫn đang rất thận trọng trước những rủi ro kinh tế sắp tới.

Ngay sau khi dữ liệu được công bố, giá vàng tiếp tục giảm. Cụ thể, giá vàng thế giới đã giảm 1,03%, tính trong tuần này, giá vàng đã giảm 1,22%. Trong khi đó, giá vàng tương lai tại Mỹ cũng giảm 1,6%, xuống 3.294,5 USD/Ounce.

Tuy nhiên, lượng vàng bán tháo không quá mạnh do nhiều nhà đầu tư vẫn tin tưởng giá vàng sẽ phục hồi. Daniel Ghali, chiến lược gia tại TD Securities, cho biết: "Dù giá vàng giảm, nhưng các nhà đầu tư vẫn tiếp tục mua vàng, vì vậy chúng tôi dự đoán giá vàng có thể tăng trở lại trong thời gian tới."

Một số diễn biến địa chính trị khác cũng đáng chú ý. Có nguồn tin cho biết quan chức cấp cao của chính quyền Trump sắp gặp Tổng thống Nga Putin. Ngoài ra, dư luận đang xôn xao về khả năng Mỹ và Israel sẽ tấn công cơ sở hạt nhân của Iran nếu nước này không đạt được thỏa thuận với Washington. Dù giá vàng có giảm trong tuần này, những yếu tố địa chính trị nói trên có thể giúp hình thành mức giá sàn cho kim loại quý trong thời gian tới.

Trước đó, nhờ căng thẳng thương mại và nhu cầu mua vàng mạnh từ các ngân hàng trung ương, giá vàng đã tăng hơn 25% trong năm nay và từng lập kỷ lục ở mức 3.500,05 USD/ounce. Tuy nhiên, theo Fawad Razaqzada, chuyên gia phân tích tại City Index và FOREX.com, dù căng thẳng có giảm, nhưng thị trường vẫn cần thời gian để thấy được những tiến triển rõ rệt.

Dự báo giá vàng

TS. Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, đưa ra nhận định rằng trong thời gian tới, giá vàng trong nước có khả năng giảm về mức 110 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, khả năng giảm sâu về mốc 100 triệu đồng/lượng sẽ khó xảy ra hơn.

Về mặt kỹ thuật, phe giá tăng (bulls) vẫn nắm ưu thế trên thị trường vàng kỳ hạn tháng 6. Mục tiêu tiếp theo của họ là đẩy giá vượt qua ngưỡng kháng cự mạnh ở mức kỷ lục 3.509,9 USD/ounce. Trong khi đó, phe giá giảm (bears) đang nhắm đến việc kéo giá xuống dưới ngưỡng hỗ trợ quan trọng 3.200 USD.

Các mức kháng cự gần nhất được xác định ở 3.350 USD và 3.384,1 USD, trong khi hỗ trợ gần ở mức 3.296 USD và 3.270,8 USD. Theo đánh giá của chuyên gia Wyckoff, thị trường vàng hiện đang ở mức 7.0 trên thang điểm 10, cho thấy xu hướng tăng vẫn chiếm ưu thế.

Yeap Jun Rong, chiến lược gia thị trường tại IG, nhận định rằng mặc dù lượng vàng mua vào hiện đang ở mức cao và có thể dẫn tới sự điều chỉnh ngắn hạn, nhưng lực bán vẫn còn khá hạn chế. Theo ông, nhà đầu tư vẫn xem vàng là kênh phòng ngừa hiệu quả trong bối cảnh bất ổn toàn cầu. Về dài hạn, ông Rong tin rằng các yếu tố hỗ trợ cho vàng vẫn rất vững chắc, khi các thị trường mới nổi tiếp tục mở rộng dự trữ ngoại hối, dần điều chỉnh theo cơ cấu của các nền kinh tế phát triển.

Theo ông Ryan McIntyre, đối tác quản lý tại Sprott Inc. Việc giá vàng vượt mốc 3.500 USD/ounce và đầu tuần đã củng cố thêm niềm tin vào triển vọng dài hạn của kim loại quý này. Các nhà đầu tư nên tận dụng những nhịp giảm giá để tích cực mua vàng. Trong một cuộc phỏng vấn với Kitco News, McIntyre nhấn mạnh rằng vàng vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng, nhất là khi so với thị trường chứng khoán Mỹ đang bị định giá quá cao. Ông dự báo giá vàng sẽ duy trì ổn định trên ngưỡng 3.000 USD/ounce và khẳng định mức giá hiện tại không phải là lý do khiến nhà đầu tư phải lo ngại. Theo ông, mối lo lớn hơn lúc này nằm ở cổ phiếu Mỹ.

Kyle Rodda, nhà phân tích tài chính của Capital, cũng đồng tình với nhận định trên khi cho rằng biến động mạnh của giá vàng trong tuần này chủ yếu xuất phát từ yếu tố kỹ thuật và tác động của những tin tức nổi bật. Tuy vậy, ông nhấn mạnh triển vọng dài hạn của vàng vẫn rất vững chắc và hành động mua vào khi giá điều chỉnh là điều thường thấy ở những nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn.

Bart Melek, Trưởng phòng chiến lược hàng hóa tại TD Securities, lưu ý rằng nhà đầu tư cần chuẩn bị tinh thần cho những biến động ngắn hạn khi đà tăng parabol đã đưa giá vàng vượt mốc 3.400 USD/ounce. Ông cho biết mức giá cao nhất mọi thời đại mới đã được thiết lập ở 3.544 USD/ounce sau khi điều chỉnh theo lạm phát kể từ những năm 1970. Tuy nhiên, ngay sau khi đạt đỉnh, giá vàng đã điều chỉnh mạnh trong phiên tiếp theo.

Melek cho biết trong trường hợp đợt điều chỉnh mở rộng, ngưỡng hỗ trợ quan trọng cần theo dõi sẽ là 3.100 USD/ounce. Hiện tại, vàng giao ngay đang giao dịch quanh mức 3.279 USD/ounce, giảm khoảng 3% trong ngày và mất hơn 6% so với đỉnh chỉ sau một đêm.