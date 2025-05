Giá vàng ngày 20/5/2025: Giá vàng nhẫn trong nước và vàng thế giới sụt giảm, SJC đứng ở mức cao

Thị trường Giá vàng ngày 20/5/2025: Giá vàng nhẫn trong nước và vàng thế giới sụt giảm, SJC đứng ở mức cao Giá vàng chiều ngày 20/5/2025: Giá vàng nhẫn trong nước và giá vàng thế giới sụt giảm do đồng USD hồi phục và khả năng đàm phán ngừng bắn giữa Nga và Ukraine. Giá vàng miếng SJC thì vẫn đứng yên ở mức cao

Giá vàng trong nước hôm nay 20/5/2025

Tại thời điểm khảo sát lúc 15h00 ngày 20/5/2025, giá vàng miếng trong nước tăng đứng ở mức cao. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 116,8-119,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 116,8-119,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 116,8-118,3 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 116,8-119,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 116,3-119,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Tính đến 15h00 hôm nay, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 111,5-114 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); mức giá không thay đổi ở chiều mua - giảm 500 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 113,8-116,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 400 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 20/5/2025 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 20/5/2025

(Triệu đồng)

Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng)

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

SJC tại Hà Nội

116,8 119,3

- - Tập đoàn DOJI

116,8

119,3

-

- Mi Hồng

116,8 118,3

-200 -200 PNJ

116,8

119,3

- - Vietinbank Gold

119,3



- Bảo Tín Minh Châu

116,8

119,3

- -

Phú Quý 116,3 119,3

- -

1. DOJI - Cập nhật: 20/5/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán AVPL/SJC HN 116,800 119,300 AVPL/SJC HCM 116,800 119,300 AVPL/SJC ĐN 116,800 119,300 Nguyên liệu 9999 - HN 108,700 111,500 ▼500K Nguyên liệu 999 - HN 108,600 111,400 ▼500K

2. PNJ - Cập nhật: 20/5/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 111.000 ▼500K 114.000 ▼500K TPHCM - SJC 116.800 119.300 Hà Nội - PNJ 111.000 ▼500K 114.000 ▼500K Hà Nội - SJC 116.800 119.300 Đà Nẵng - PNJ 111.000 ▼500K 114.000 ▼500K Đà Nẵng - SJC 116.800 119.300 Miền Tây - PNJ 111.000 ▼500K 114.000 ▼500K Miền Tây - SJC 116.800 119.300 Giá vàng nữ trang - PNJ 111.000 ▼500K 114.000 ▼500K Giá vàng nữ trang - SJC 116.800 119.300 Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ PNJ 111.000 ▼500K Giá vàng nữ trang - SJC 116.800 119.300 Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 111.000 ▼500K Giá vàng nữ trang - Vàng Kim Bảo 999.9 111.000 ▼500K 114.000 ▼500K Giá vàng nữ trang - Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 111.000 ▼500K 114.000 ▼500K Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 111.000 ▼500K 113.500 ▼500K Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 110.890 ▼500K 113.390 ▼500K Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 9920 110.190 ▼500K 112.690 ▼500K Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 109.970 ▼490K 112.470 ▼490K Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) 77.780 ▼370K 85.280 ▼370K Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) 59.050 ▼290K 66.550 ▼290K Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) 39.870 ▼200K 47.370 ▼200K Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) 101.570 ▼450K 104.070 ▼450K Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) 61.890 ▼300K 69.390 ▼300K Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) 66.430 ▼320K 73.930 ▼320K Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) 69.830 ▼340K 77.330 ▼340K Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) 35.210 ▼190K 42.710 ▼190K Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) 30.110 ▼160K 37.610 ▼160K

3. SJC - Cập nhật: 20/5/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 116,800 119,300 Vàng SJC 5 chỉ 116,800 119,320 Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 116,800 119,330 Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 111,000 ▼500K 114,000 ▼500K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 111,000 ▼500K 114,100 ▼500K Nữ trang 99,99% 111,000 ▼500K 113,400 ▼500K Nữ trang 99% 107,777 ▼495K 112,277 ▼495K Nữ trang 68% 70,769 ▼340K 77,269 ▼340K Nữ trang 41,7% 40,942 ▼208K 47,442 ▼208K

Giá vàng thế giới hôm nay 20/5/2025 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 15h00 hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3222,37 USD/ounce. Giá vàng hôm nay giảm 13,39 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.140 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 102,62 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế 16,68 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong bối cảnh đồng USD hồi phục một phần sau đợt giảm trước đó, đồng thời tín hiệu lạc quan về khả năng đàm phán ngừng bắn giữa Nga và Ukraine khiến nhu cầu với các tài sản trú ẩn như vàng giảm bớt.

Cụ thể, giá vàng giao ngay giảm 0,41%, trong khi giá vàng tương lai tại Mỹ cũng giảm 0,6% còn 3.215,6 USD/ounce. Đồng USD tăng nhẹ sau khi chạm mức thấp nhất trong hơn một tuần vào phiên trước đó, khiến giá vàng trở nên đắt đỏ hơn với những nhà đầu tư sử dụng các loại tiền tệ khác.

Theo nhận định của Kyle Rodda, chuyên gia phân tích thị trường tại Capital.com, thị trường đang dần phản ứng lại việc Mỹ bị hạ bậc tín nhiệm, đồng thời kỳ vọng vào khả năng đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine cũng khiến vàng mất sức hút. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hai nước sẽ sớm bắt đầu đàm phán để đạt thỏa thuận ngừng bắn.

Dù vậy, giá vàng vẫn nhận được sự hỗ trợ khi giá giảm xuống dưới ngưỡng 3.200 USD/ounce. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích cho rằng vàng có thể tiếp tục giảm nếu căng thẳng địa chính trị tiếp tục giảm bớt và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng do tác động từ chính sách tài khóa.

Vốn được coi là tài sản an toàn trong bối cảnh bất ổn kinh tế và chính trị, giá vàng đã liên tiếp lập kỷ lục mới trong năm nay với mức tăng 22% tính từ đầu năm. Động thái hạ bậc tín nhiệm của Mỹ từ "Aaa" xuống "Aa1" do Moody's thực hiện vào cuối tuần trước cũng góp phần hỗ trợ giá vàng. Lý do được đưa ra là nợ công và lãi suất của Mỹ đang ở mức cao hơn so với các quốc gia có cùng xếp hạng.

Trong khi đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn thận trọng theo dõi tác động từ việc hạ bậc tín nhiệm cũng như những biến động trên thị trường trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều rủi ro. Một số quan chức Fed dự kiến phát biểu trong ngày, có thể cung cấp thêm manh mối về triển vọng kinh tế và lộ trình chính sách tiền tệ.

Hiện tại, thị trường kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất ít nhất 54 điểm cơ bản trong năm nay, với khả năng lần đầu tiên diễn ra vào tháng 10.

Bên cạnh vàng, giá bạc giao ngay giảm 0,4% xuống 32,23 USD/ounce, trong khi bạch kim tăng 0,8% lên 1.005,45 USD. Palladi gần như không đổi, giữ ở mức 974,70 USD.