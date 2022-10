Hội thảo tìm định hướng phát triển kinh tế số cho Nghệ An

(Baonghean.vn) - Nhằm bổ sung, cập nhật tình hình, kiến thức mới về chuyển đổi số trong phát triển kinh tế, sáng 27/10, tại TP .Vinh, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học kinh tế số - Lý luận và những vấn đề đặt ra cho Nghệ An.

Đồng chủ trì hội thảo có các đồng chí: Bùi Đình Long - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Quang Tuấn - Viện trưởng Viện Kinh tế; Trần Quốc Thành - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An. Cùng dự có đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Khai mạc hội thảo, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu nêu đề dẫn nhấn mạnh, hội thảo lần này không chỉ phản ánh vị trí, tầm quan trọng mới của chuyển đổi số đối với phát triển kinh tế của tỉnh mà còn là giải pháp để tháo gỡ các rào cản vướng mắc khi bước vào giai đoạn mới, hội nhập quốc tế.

Trước đó, nhằm thể hiện quyết tâm và lộ trình, phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị vào cuộc cùng thực hiện mục tiêu chuyển đổi số, Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 09/NQ-TU về chuyển đổi số đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030, trong đó, xác định các nhiệm vụ trọng tâm trên các trụ cột là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Tiếp đó, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 586/KH cụ thể hóa Nghị quyết 09 về chuyển đổi số trên địa bàn.

Mặc dù vào cuộc với tinh thần chủ động và một số doanh nghiệp, cơ quan hành chính đã đầu tư vận hành chuyển đổi số trên một số lĩnh vực, nhưng nhìn chung chuyển đổi số ở Nghệ An còn nhiều khó khăn do hạ tầng kỹ thuật hạn chế, nguồn lực yếu; đội ngũ cán bộ và người dân chưa quen với công nghệ số. Đây là lý do để Nghệ An tổ chức hội thảo nhằm làm rõ, cung cấp thêm kiến thức, thông tin lý luận cho đội ngũ cán bộ, công chức về hiệu quả, ý nghĩa của kinh tế số.

Phát biểu tham luận tại hội thảo, các đại biểu, chuyên gia nêu thực trạng, đánh giá các cơ hội, tiềm năng phát triển kinh tế số ở Nghệ An; những yếu tố ảnh hưởng, khó khăn và hạn chế để cùng nhau thảo luận tìm giải pháp tháo gỡ, giúp tỉnh có phương án thực hiện chuyển đổi số tốt và có trọng tâm hơn.

Xuất phát từ góc độ nghiên cứu và thực tiễn của mình, trên cơ sở gợi ý các vấn đề phát sinh trong chỉ đạo thực hiện chuyển đổi số, các chuyên gia hàng đầu về chuyển đổi số đến từ Đại học Kinh tế Quốc dân, Hiệp hội chuyển đổi số quốc gia, Viện Kinh tế Việt Nam, Đại học Đông Á... còn đề xuất, gợi mở một số giải pháp để Nghệ An lựa chọn.

Kết thúc hội thảo, đồng chí Trần Quốc Thành - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thay mặt lãnh đạo tỉnh và Ban Tổ chức cảm ơn và tiếp thu các ý kiến đóng góp của các chuyên gia. Đồng thời cho rằng, đây là những thông tin tư vấn bổ ích, có giá trị thực tiễn cao để tỉnh xây dựng cơ sở lý luận và thực tiễn để triển khai các giải pháp thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu trọng tâm và lộ trình phát triển kinh tế số trong thời gian tới./.