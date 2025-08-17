Chủ Nhật, 17/8/2025
Nghệ An: Thông tin nổi bật trong ngày 17/8

Đức Dũng - Hữu Quân 17/08/2025 17:50

Thống nhất chủ trương tiếp nhận viên chức, người hoạt động không chuyên trách vào làm công chức ở cấp xã còn thiếu; Mưa xối xả, nhiều đường làng ngõ phố Nghệ An biến thành biển nước… là những thông tin nổi bật ngày 17/8.

* Bộ trưởng Bộ Nội vụ cử công chức tăng cường về Nghệ An.

So-Noi-Vu-nghe-an
Ông Phạm Công Hùng - Chuyên viên chính vụ Tổ chức phi chính phủ, Bộ Nội vụ sẽ trực tiếp làm việc, phối hợp với Sở Nội vụ Nghệ An trong thời gian tăng cường. Ảnh tư liệu:Thanh Lê

* Nghệ An thống nhất chủ trương tiếp nhận viên chức, người hoạt động không chuyên trách vào làm công chức ở cấp xã còn thiếu.

bna_img_7124.jpg
Công chức xã Đô Lương tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại Trung tâm phục vụ hành chính công. Ảnh: Thành Duy

* Trận mưa liên tục từ tối qua đến sáng nay 17/8 trên địa bàn Nghệ An đã khiến nhiều tuyến đường tại các phường xã bị ngập nặng, người và phương tiện bì bõm lội nước.

pđc 2
Đường Phong Định Cảng, phường Trường Vinh ngập băng trưa 17/8. Ảnh: Q.A

* Miền Tây Nghệ An lại sạt lở do mưa lớn, xe thiện nguyện phải nhờ cứu hộ.

Quốc lộ 16 đoạn qua xã Mỹ Lý đang rất khó lưu thông do trơn trượt. Ảnh: Văn Trường
Quốc lộ 16 đoạn qua xã Mỹ Lý đang rất khó lưu thông do trơn trượt. Ảnh: Văn Trường

* Rau ngập do mưa lớn, nông dân Nghệ An cấp tập thu hoạch chạy úng.

rau mưaz6915260245377_c79179fa11685495b58362524594bed2
Thu hoạch hành lá chạy mưa lũ. Ảnh: T.P

* Những ngày qua, tình trạng cá chết trắng kéo dài cả trăm mét tại hào thành cổ Vinh (phường Thành Vinh, Nghệ An) đã khiến môi trường ô nhiễm nặng nề, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.

bna_3.jpg
Lực lượng chức năng được huy động để thu gom cá chết. Ảnh: P.V

* Bắt đối tượng đưa 16 người Nghệ An sang công ty lừa đảo dưới mác việc nhẹ lương cao.

bna_5(2).jpg
Đối tượng Lý Văn Sang tại Cơ quan Công an. Ảnh: Văn Hậu

