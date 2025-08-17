Nghệ An: Thông tin nổi bật trong ngày 17/8
Thống nhất chủ trương tiếp nhận viên chức, người hoạt động không chuyên trách vào làm công chức ở cấp xã còn thiếu; Mưa xối xả, nhiều đường làng ngõ phố Nghệ An biến thành biển nước… là những thông tin nổi bật ngày 17/8.
* Bộ trưởng Bộ Nội vụ cử công chức tăng cường về Nghệ An.
* Nghệ An thống nhất chủ trương tiếp nhận viên chức, người hoạt động không chuyên trách vào làm công chức ở cấp xã còn thiếu.
* Trận mưa liên tục từ tối qua đến sáng nay 17/8 trên địa bàn Nghệ An đã khiến nhiều tuyến đường tại các phường xã bị ngập nặng, người và phương tiện bì bõm lội nước.
* Miền Tây Nghệ An lại sạt lở do mưa lớn, xe thiện nguyện phải nhờ cứu hộ.
* Rau ngập do mưa lớn, nông dân Nghệ An cấp tập thu hoạch chạy úng.
* Những ngày qua, tình trạng cá chết trắng kéo dài cả trăm mét tại hào thành cổ Vinh (phường Thành Vinh, Nghệ An) đã khiến môi trường ô nhiễm nặng nề, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.
* Bắt đối tượng đưa 16 người Nghệ An sang công ty lừa đảo dưới mác việc nhẹ lương cao.