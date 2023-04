Huyện Đô Lương long trọng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Đức Cường - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Ngọc Kim Nam - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Hồ Lê Ngọc - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Thị Kim Chi - Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; Phan Đức Đồng - Bí thư Thành ủy Vinh; cùng các lãnh đạo huyện qua các thời kỳ, mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang...

MẢNH ĐẤT GIÀU TRUYỀN THỐNG, TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN

Cách đây 60 năm, ngày 19/4/1963, cùng với một số địa phương trong cả nước, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (Nay là nước CHXHCN Việt Nam) đã quyết định việc chia tách huyện Anh Sơn cũ thành huyện Đô Lương và huyện Anh Sơn ngày nay.

Đô Lương là mảnh đất giàu truyền thống yêu nước, anh hùng cách mạng; nhân dân hiếu học, cần cù, sáng tạo trong lao động. Trong lịch sử đấu tranh giành độc lập, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, nhân dân Đô Lương có nhiều đóng góp to lớn về sức người, sức của cùng nhân dân cả nước viết lên những trang sử hào hùng của dân tộc.

Trình bày diễn văn ôn lại truyền thống vẻ vang của huyện, đồng chí Hoàng Văn Hiệp - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Đô Lương cho biết, những năm đầu thành lập, Đảng bộ và nhân dân huyện Đô Lương gặp không ít khó khăn, kinh tế chậm phát triển, hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội lạc hậu; thu nhập bình quân đầu người và thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thấp, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn.

Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, 60 năm qua, các thế hệ lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân huyện nhà luôn chung sức, đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách đạt nhiều thành tích trên các lĩnh vực, từng bước trở thành 1 trong 3 cực tăng trưởng kinh tế gắn với chiến lược phát triển vùng Tây Bắc của tỉnh Nghệ An.

Từ một huyện thuần nông, xuất phát điểm thấp, đến nay Đô Lương đã có một nền tảng kinh tế - xã hội phát triển toàn diện, tốc độ tăng trưởng khá duy trì trên 10%, quy mô nền kinh tế đứng trong tốp 7 của tỉnh. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện không tính tiền sử dụng đất năm 2022 đạt 225 tỷ đồng.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng kinh tế ngành công nghiệp, thương mại - dịch vụ năm 2022 chiếm trên 85%. Giá trị gia tăng bình quân đầu người năm 2022 đạt 66,65 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,93%. Toàn huyện có 32 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; thị trấn Đô Lương đạt chuẩn văn minh đô thị.

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đô Lương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2030; Quy hoạch chung xây dựng Đô thị Đô Lương; Quy hoạch sử dụng đất; Chương trình phát triển đô thị Đô Lương, huyện Đô Lương đến năm 2030 đã được phê duyệt, là tiền đề quan trọng để huyện tiếp tục phát triển.

Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp đang được phát triển mạnh mẽ, thu hút được nhiều nhà đầu tư có năng lực, quy mô lớn, đầu tư sản xuất trên địa bàn. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tập trung đầu tư xây dựng đồng bộ; lĩnh vực văn hoá - xã hội đạt nhiều tiến bộ và thành tích nổi trội. Tất cả những thành tựu trên sẽ là nền tảng, là động lực tích cực thúc đẩy Đô Lương trở thành thị xã trước năm 2030.

PHẤN ĐẤU ĐÔ LƯƠNG TRỞ THÀNH THỊ XÃ TRƯỚC NĂM 2025

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương sự nỗ lực phấn đấu và những thành tích xuất sắc mà Đảng bộ và nhân dân huyện Đô Lương đạt được, góp phần to lớn vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà trong suốt chặng đường 60 năm qua.

Với mục tiêu phấn đấu xây dựng Đô Lương trở thành thị xã trước năm 2025, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị huyện tiếp tục tăng cường đoàn kết, nhất trí, phát huy nội lực, cải cách hành chính, thu hút ngoại lực, phấn đấu xây dựng Đô Lương thành một huyện giàu mạnh, ổn định và phát triển.

Huyện cũng cần thực hiện tốt công tác quản lý, thực hiện quy hoạch chung, quy hoạch vùng và các đề án, chương trình phát triển đô thị Đô Lương đã được phê duyệt bố trí lại cơ cấu kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo động lực phát triển mới trong cực tăng trưởng chung của tỉnh; lấy năng suất chất lượng làm hiệu quả, làm ưu tiên hàng đầu.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Đô Lương đẩy mạnh tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, xây dựng các mô hình nông nghiệp công nghệ cao để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao, bền vững hơn. Huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội.

Mặt khác, huyện cần chú trọng chăm lo phát triển về văn hóa - xã hội, nhất là việc đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Tiếp tục đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực. Thường xuyên chăm lo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; xây dựng bộ máy hành chính chuyên nghiệp, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

Phát biểu đáp từ, đồng chí Bùi Duy Đông - Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ Đô Lương nhấn mạnh, kỷ niệm 60 năm thành lập huyện là ôn lại sự hy sinh trong suốt 60 năm trước và nghĩ về nỗ lực cho tầm nhìn Đô Lương 60 năm sau, để củng cố một niềm tin về sự phát triển thần kỳ của Đô Lương trong tương lai.

Niềm tin này chỉ có thể được củng cố và xác thực bằng các thành tựu vượt bậc trong thời gian tới mà nhiệm vụ cụ thể là đưa Đô Lương trở thành thị xã và tầm nhìn Đô Lương trở thành cực tăng trưởng phía Tây tỉnh Nghệ An trước năm 2030, đáp ứng sứ mệnh là trung tâm kinh tế - văn hóa mới của tỉnh nghệ An. Nhiệm vụ cụ thể này là phép thử để khẳng định sự đoàn kết trên dưới một lòng, cùng nhau nỗ lực vì tương lai phát triển của huyện.

Tại lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập, Đảng bộ và nhân dân huyện Đô Lương vui mừng đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ; đón nhận Bức trướng của Tỉnh uỷ - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tặng với dòng chữ: "Đảng bộ và nhân dân huyện Đô Lương: 60 năm đoàn kết, sáng tạo, đổi mới và phát triển".