Khai mạc vòng chung kết Giải bóng đá Vô địch U21 Quốc gia lần thứ 26

(Baonghean.vn) - Ngay sau lễ khai mạc là trận đấu đầu tiên của vòng chung kết giữa hai đội U21 Sông Lam Nghệ An và U21 Đà Nẵng.

Chiều 17/12, tại thành phố Vinh, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp với Báo Thanh niên tổ chức Lễ Khai mạc Vòng chung kết Giải bóng đá Vô địch U21 Quốc gia năm 2022.

Tham dự buổi lễ có các vị đại biểu: Đặng Hà Việt – Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thể dục Thể thao (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch); Lê Thanh Tú – Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng ban Thanh niên xung phong Trung ương Đoàn; Hoàng Xuân Lương – Phó Chủ tịch Uỷ ban Olympic Việt Nam; Dương Nghiệp Khôi - Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam; Nguyễn Công Khế - Nguyên Tổng Biên tập Báo Thanh Niên, Trưởng Ban Tổ chức Giải bóng đá Vô địch U21 Quốc gia lần thứ 26. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh uỷ; Trần Thị Mỹ Hạnh – Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao... và đông đảo người dân trong tỉnh.

Giải bóng đá U21 Quốc gia chính thức ra đời vào năm 1997, trải qua 25 năm Giải đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả, sự hưởng ứng của các đội bóng. Thông qua giải đã phát hiện nhiều tài năng bóng đá trẻ bổ sung cho đội tuyển Olympic và đội tuyển Quốc gia Việt Nam.

Vòng loại U21 Quốc gia năm nay được chia thành 4 bảng, với 23 đội tham dự. Kết thúc vòng loại chọn ra 10 đội gồm, U21 Hà Nội, U21 Viettel, U21 Đông Á Thanh Hoá, Hoàng Anh Gia Lai, Khánh Hòa, Đà Nẵng, B.Bình Dương, Gia Định, Học viện Bóng đá Nutifood, Đồng Tháp. 10 đội bóng này cùng với 2 đội chủ nhà U21 Sông Lam Nghệ An và U21 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bước vào thi đấu vòng chung kết.

Vòng chung kết Giải Bóng đá Vô địch U21 Quốc gia lần thứ 26 năm 2022 diễn ra từ ngày 17 – 30/12/2022, tại Nghệ An và Hà Tĩnh. 12 đội bóng được chia làm 3 bảng, mỗi bảng 4 đội. Bảng A và B thi đấu tại sân Vinh và sân phụ (Nghệ An), bảng C thi đấu tại sân Hà Tĩnh. Đội U21 Sông Lam Nghệ An nằm ở bảng A cùng với các đội U21 Hoàng Anh Gia Lai, U21 Đông Á Thanh Hoá, U21 Đà Nẵng.

Ngay sau lễ khai mạc, trận đấu đầu tiên của vòng chung kết đã diễn ra giữa hai đội U21 Sông Lam Nghệ An và U21 Đà Nẵng./.