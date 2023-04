Ký ức những tháng ngày tham gia Cúp Báo Nghệ An của tiền đạo Phùng Văn Nam

(Baonghean.vn) - Phùng Văn Nam trưởng thành từ lò đào tạo Sông Lam Nghệ An và hiện đang là tuyển thủ U17 Việt Nam. Dẫu vậy, trong suốt chặng đường chơi bóng đã qua thì ký ức của những tháng ngày tham gia Cúp Báo Nghệ An vẫn luôn đọng mãi trong tâm trí tiền đạo này.

Ký ức không quên

Đến tận bây giờ khi đã trải qua gần 6 năm, người hâm mộ bóng đá thị xã Hoàng Mai vẫn không thể quên hình ảnh một tiền đạo có vóc dáng nhỏ bé nhưng chơi bóng đầy ấn tượng. Những pha đột phá thần tốc của cầu thủ ấy trong màu áo Nhi đồng TX.Hoàng Mai đã khiến mọi đối thủ không khỏi khiếp sợ. Người chúng tôi đang nói đến là tiền đạo Phùng Văn Nam, cầu thủ của Nhi đồng TX.Hoàng Mai, tham gia Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An năm 2017.

Trở lại năm đó, Phùng Văn Nam sớm thể hiện được năng khiếu bẩm sinh khi tham gia giải bóng đá các trường tiểu học trên địa bàn thị xã Hoàng Mai. Màn trình diễn thuyết phục ấy của cầu thủ sinh năm 2006 đã gây ấn tượng mạnh trong mắt huấn luyện viên Hồ Hữu Tiến (Huấn luyện viên đội bóng Nhi đồng TX.Hoàng Mai). Vì thế, vị huấn luyện viên này nhanh chóng điền tên Phùng Văn Nam vào danh sách đội hình Đội Nhi đồng TX. Hoàng Mai tham dự Giải Cúp Báo.

“Tôi như bị thôi miên bởi cách chơi bóng của Nam. Em ấy dù có ngoại hình không cao lớn, nhưng đổi lại có kỹ thuật cực tốt, đặc biệt là các pha bứt tốc đoạn ngắn rất ấn tượng. Tôi đã từng liên tưởng em ấy như là một Messi của Việt Nam” - huấn luyện viên Hồ Hữu Tiến chia sẻ.

Bước vào Giải Cúp Báo Nghệ An năm 2017, Phùng Văn Nam được bố trí chơi cao nhất trên hàng công của Nhi đồng TX.Hoàng Mai. Cầu thủ này đã chiếm trọn niềm tin của ban huấn luyện đội nhà khi tạo ra sức ảnh hưởng lớn trong mọi chiến thắng của đội TX.Hoàng Mai ở mùa giải năm đó. Gần như trong tất cả các trận đấu kể từ vòng bảng đến những trận đấu cuối cùng của giải, Văn Nam đều để lại dấu ấn. Hầu hết các bàn thắng mà đội Hoàng Mai ghi được đều in dấu giày của tiền đạo này.

“Ngày đó những đứa trẻ lớn lên ở quê tôi đều có chung một ao ước được một lần chơi bóng ở giải đấu có quy mô như Cúp Báo Nghệ An. Và chúng tôi đứa nào cũng cảm thấy vui sướng tột độ sau những chiến thắng của đội nhà. Đó là những cảm xúc rất khác biệt, vừa pha chút hãnh diện, vừa khát khao hướng đến những cột mốc kế tiếp” - Phùng Văn Nam nhớ lại.

Chuyến xa nhà đầu tiên của tiền đạo gốc Quỳnh Vinh trở thành một ký ức đẹp trong cuộc đời. Bởi ở giải đấu năm đó Nhi đồng TX.Hoàng Mai đã tiến đến trận đấu cuối cùng bằng những trận thắng vang dội.

Bước vào trận chung kết giữa TX.Hoàng Mai và Tân Kỳ chứng kiến số lượng cổ động viên kỷ lục đến sân cổ vũ.

“Chưa bao giờ tôi được chứng kiến tình yêu của người hâm mộ dành cho đội bóng Nhi đồng TX.Hoàng Mai nhiều như thế. Có khoảng 10 chiếc xe khách đã chở cổ động viên vượt hơn 80 km đến sân để cổ vũ đội nhà thi đấu. Họ trang bị băng rôn, trống kèn đầy đủ, mang đến cho đội bóng chúng tôi niềm khích lệ rất lớn” - huấn luyện viên đội Nhi đồng TX.Hoàng Mai kể.

Vào trận, tất cả các khán đài của Nhà Thi đấu thể thao tỉnh Nghệ An (số 6 Đào Tấn) gần như không còn một chỗ trống. Những âm thanh hò reo không ngớt của người hâm mộ tạo nên bầu không khí bùng cháy trên sân. Được tiếp lửa từ cổ động viên, cầu thủ hai đội đã trình diễn một trận cầu đầy hấp dẫn, kịch tính, làm hài lòng tất cả các khán giả đến theo dõi. Khoảnh khắc đáng nhớ nhất là thời điểm tỷ số giữa Nhi đồng TX.Hoàng Mai và Tân Kỳ đang là 1-1, các cổ động viên TX.Hoàng Mai đều đứng hết dậy cùng hô vang Phùng Văn Nam và giơ cao tấm băng rôn có in tên cầu thủ này. Cũng chính lúc đó, tiền đạo sinh năm 2006 tỏa sáng với siêu phẩm ấn định tỷ số 2-1 cho đội TX.Hoàng Mai. Chiến thắng trong trận chung kết đưa đội bóng này bước lên ngôi vị cao nhất của Giải Bóng đá Thiếu niên- Nhi đồng Cup Báo Nghệ An năm 2017.

Dẫu đã trải qua gần 6 năm nhưng khoảnh khắc ấy vẫn còn in đậm trong tâm trí của Phùng Văn Nam. Tiền đạo này nhớ lại: “Kết thúc trận đấu, mọi người đều ào xuống sân để chúc mừng đội Nhi đồng TX.Hoàng Mai. Tôi được khán giả tung lên cao, mọi người đều ôm chầm lấy nhau vỡ òa trong sung sướng. Tôi tự hào vì mình đã đóng góp một phần công sức mang đến chức vô địch cho đội nhà. Cúp Báo Nghệ An là một ký ức đẹp không bao giờ quên trong tuổi thơ của tôi”.

Khẳng định tài năng

Với màn thể hiện chói sáng tại Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An, Phùng Văn Nam được tuyển chọn vào Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An. Bằng tài năng và nỗ lực Văn Nam luôn là lựa chọn số 1 trên hàng công của các đội trẻ Sông Lam Nghệ An. Sự có mặt của tiền đạo đến từ TX.Hoàng Mai đã góp công giúp U11, U13 Sông Lam Nghệ An giành chức vô địch Giải U11, U13 Quốc gia năm 2017 và 2019.

Đặc biệt, tại Giải U17 Quốc gia năm nay, Phùng Văn Nam đã ghi dấu ấn trong lòng người hâm mộ với những pha bứt tốc, kiến tạo đầy hiệu quả. Ngoài 3 bàn thắng ghi được cho U17 Sông Lam Nghệ An, Văn Nam còn phối hợp đầy ăn ý với Trọng Tuấn, Trọng Sơn hay Long Vũ để mang đến những trận cầu mãn nhãn cho khán giả theo dõi. Mặc dù mùa giải này U17 Sông Lam Nghệ An chỉ dừng bước ở bán kết, nhưng với lối chơi ban bật đẹp mắt đầy tính cống hiến của Phùng Văn Nam và đồng đội đã ghi điểm đến đông đảo người hâm mộ.

Điểm khác biệt của cầu thủ sinh năm 2006 chính là việc, anh không chỉ đóng đinh ở vị trí sở trường tiền đạo mà còn chơi tốt khi được đẩy ra hành lang cánh. Minh chứng rõ nhất khi Phùng Văn Nam tham gia cùng đội U16 Việt Nam để thi đấu tại vòng loại U16 châu Á năm 2022. Anh được huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn (U16 Việt Nam) bố trí chơi tiền vệ phải trong sơ đồ 3-4-3 của U16 Việt Nam. Tại giải đấu đó, Phùng Văn Nam đã phối hợp khá ăn ý với Lê Đình Long Vũ để mang đến lối chơi tấn công rực lửa cho đoàn quân áo đỏ. Trình diễn lối chơi thuyết phục giúp U16 Việt Nam giành vé vào vòng chung kết U17 châu Á năm 2023 với thành tích nhất bảng.

Phùng Văn Nam chia sẻ: “Sở trường của tôi là chơi ở vị trí tiền đạo, nhưng tôi vẫn tự tin khi được các huấn luyện viên bố trí chơi ở hành lang cánh. Điểm mạnh của tôi là tốc độ, kỹ thuật nên tôi nghĩ mình sẽ vẫn phù hợp khi được chơi ở biên. Để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ ở vị trí này, tôi cần phải cải thiện nhiều hơn ở khả năng thu hồi bóng. Trong tương lai nếu không thể cạnh tranh được vị trí tiền đạo, tôi mong mình sẽ được chọn để chơi trong vai trò tiền vệ biên. Tôi sẽ luôn nỗ lực để được sống trọn với đam mê của mình”.

Hiện tại, Phùng Văn Nam đã được gọi lên đội U17 Việt Nam để tập luyện tham gia Giải U17 châu Á tổ chức vào tháng 6 tới tại Thái Lan. Với tài năng đã được kiểm chứng, hy vọng Phùng Văn Nam sẽ giữ được phong độ ổn định để có mặt trong đội hình chính thức do huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt./.