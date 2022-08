Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp xã giao Đại sứ và lãnh đạo 7 tỉnh nước CHDCND Lào

(Baonghean.vn) - Chiều 17/8, nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 - 5/9/2022), 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022), lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã tiếp xã giao Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam và lãnh đạo 7 tỉnh nước CHDCND Lào.

Tham dự buổi lễ, về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

Về phía nước bạn Lào, có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam Sẻng - phết Hùng - bun - nhuông; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng nhân dân cách mạng Lào: Bun - chăn Sỉ - vông – phăn – Bí thư Tỉnh uỷ, Tỉnh trưởng tỉnh Xiêng Khoảng; Văn – xay Pheng -xum – ma – Bí thư Tỉnh uỷ, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn; Khăm - phăn Sít – thi – đăm – pha – Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Viêng Chăn; Văn – xay Phong – sa – vẳn – Bí thư Tỉnh uỷ, Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn; Su – văn – ni Xay – xạ - nạ - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH khu vực 11, Chủ tịch HĐND tỉnh Bô Ly Khăm xay; Vông – sỏn In – pan – phim – Phó Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Xay Xổm Bun; Lỉnh – thoong Sẻng – ta - văn – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Sa Vẳn Na Khệt.

Tại buổi chào xã giao, đồng chí Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An bày tỏ vui mừng chào đón đồng chí Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam và lãnh đạo 7 tỉnh của nước CHDCND Lào sang thăm và làm việc tại Nghệ An.

Bí thư Tỉnh uỷ bày tỏ xúc động và khẳng định chuyến thăm của Đại sứ và lãnh đạo 7 tỉnh của Lào đã thể hiện mối quan hệ hợp tác, hữu nghị tốt đẹp giữa Nghệ An và các tỉnh của Lào. Chào mừng "Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào", tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào.

Trong thời gian qua, đồng chí Đại sứ và lãnh đạo 7 tỉnh nước CHDCND Lào đã dành tình cảm đặc biệt, sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu cho Nghệ An, qua đó cỗ vũ Nghệ An tích cực hơn, trách nhiệm hơn trong bảo vệ, gìn giữ, phát triển mối quan hệ thiêng liêng và vô giá này. Dịp này, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã trao tặng quà cho Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam và lãnh đạo 7 tỉnh của Lào.

Nằm ở Trung tâm vùng Bắc Trung Bộ, tỉnh Nghệ An có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước với gần 16.500 km2 có đường biên giới chung với nước bạn Lào dài nhất cả nước, hơn 468km, trải dài trên địa bàn 6 huyện, 27 xã của tỉnh. Địa hình tự nhiên, lịch sử, văn hóa khu vực biên giới giữa tỉnh Nghệ An và tỉnh Xiêng Khoảng, Hủa Phăn, Bô Ly Khăm Xay của nước bạn Lào có nhiều điểm tương đồng.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An xác định việc tăng cường, đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác toàn diện với các địa phương của nước CHDCND Lào là một trong những nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, luôn đặt ưu tiên hàng đầu./.