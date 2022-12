'Mùn biển' xâm nhập Cửa Lò, cảnh báo tình trạng rác thải đại dương

(Baonghean.vn) - Năm 2022 là mùa giải đầu tiên của sự hợp tác giữa Tập đoàn Tân Long và Sông Lam Nghệ An, cũng là năm đã chứng kiến nhiều niềm vui cũng như nỗi buồn của bóng đá Nghệ An.

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành quy định phân công, phân cấp về quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

(Baonghean.vn) - Đây là khẳng định của Thượng tá Nguyễn Nam Hồng – Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Nghệ An khi đánh giá kết quả sau 3 tháng thực hiện Chỉ thị 19/CT-UBND của UBND tỉnh Nghệ An về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.