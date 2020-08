Nghệ An: Mưa lớn gây ngập úng cục bộ, sạt lở tại một số địa phương

* Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An, tính đến 19 giờ 30 phút ngày 02/8/2020, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 02 có tên quốc tế là SINLAKU trên địa bàn Nghệ An đã có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông, lượng mưa phổ biến, tính từ 19 giờ ngày 31/7 đến 13 giờ ngày 02/8/2020 phổ biến từ 70-200mm.

* Do ảnh hưởng của bão số 02 và kết hợp với mưa lớn đã ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An tính đến 16 giờ 30 phút ngày 02/8/2020 như sau: + Quốc lộ 48E: Có 01 điểm tràn bị ngập nước: Tại tràn Km59+950 (xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Đàn): Ngập 0,40 m (lúc 13h ngày 02/8/2020). + Quốc lộ 48D: Có 02 điểm mặt đường bị ngập nước: tại Km 112+050 – Km 112+450: Ngập 0,6 m từ 16h15 ngày 02/8/2020; tại Km130+00 (Xã Châu Thành, huyện Quỳ hợp): Ngập 0,1 m (lúc 13h15 này 02/8/2020 + Đường tỉnh 544: Có 02 điểm tràn bị ngập nước: Tại tràn Km23+850 (Xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu): Ngập 1,5 m (đóng tràn lúc 15h25 ngày 02/8/2020); Tại tràn Km 25+250: Ngập 0,4 m (đóng tràn lúc 16h20 ngày 02/8/2020).