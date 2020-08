Nghệ An: Mưa lớn gây ngập úng cục bộ tại một số địa phương

"Đến cuối chiều, mưa đã giảm, nhưng do nước từ trên nguồn đổ về nên nhiều đoạn đường vẫn đang ngập nước" - ông Quán Vi Giang cho hay.

Cầu tràn xã Châu Phong (Quỳ Châu) trên tuyến Tỉnh lộ 544 bị ngập nước 1,5 mét. Ảnh: CTV

Tính đến 17 giờ ngày 2/8, địa bàn huyện Quỳ Châu có khá nhiều cầu tràn bị ngập nước. Như Tỉnh lộ 544 từ thị trấn Tân Lạc đến xã Châu Hoàn, huyện Quỳ Châu hiện có 2 vị trí tại xã Châu Phong đã bị ngập nước sâu từ 1,5 -1,7 m. Theo báo cáo của UBND huyện Quỳ Châu, đến cuối chiều nay vẫn đang mưa lớn, địa bàn huyện có 16 cầu tràn bị ngập sâu trong nước. Các xã cầu tràn bị ngập sâu trong nước gồm: Châu Thắng, Châu Hạnh, Châu Thuận, Châu Nga…

Ông Lô Văn Thế - Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng huyện Quỳ Châu cho biết: Trước tình hình đó, UBND huyện Quỳ Châu đã phối hợp với các đơn vị quản lý giao thông trên các tuyến tỉnh lộ, Quốc lộ chỉ đạo thành lập các chốt barie phân công lực lượng túc trực 24/24 giờ để ngăn chặn không cho người dân lưu thông qua lại.

Lực lượng chức năng huyện Quỳ Châu lập trạm barie ngăn chặn không cho người dân đi qua tràn ngập tại xã Châu Phong. Ảnh: CTV

Cũng thời điểm này, trên tuyến QL48E, xã Nghĩa Bình (Nghĩa Đàn) cầu tràn tại vị trí km 58+950 bị ngập sâu khoảng gần 0,5m, rất nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại. Đơn vị quản lý giao thông đã cho lập hàng rào, biển báo cấm, phối hợp với chính quyền địa phương không để người dân qua đập tràn bị ngập.

Đơn vị quản lý giao thông chặn barie hai đầu tràn xã Nghĩa Bình, Nghĩa Đàn. Ảnh: CTV

Mưa lớn, ngoài việc các cầu tràn bị ngập, Nghệ An còn có khá nhiều điểm có nguy cơ sạt lở núi, không đảm bảo an toàn giao thông cho người dân qua lại, vì vậy, các địa phương cần tăng cường lực lượng để canh gác, cảnh báo cho nhân dân đi lại đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ./.