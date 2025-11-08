Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/8
Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra các công trình trọng điểm; Người nuôi gà ở Nghệ An thở phào vì giá trứng tăng kỷ lục… là những thông tin nổi bật ngày 11/8.
* Chiều 11/8, Đảng bộ phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.
* Sáng 11/8, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra hiện trường các công trình trọng điểm để tổ chức khánh thành chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.
* Cán bộ Sở Nội vụ Nghệ An về xã miền núi hỗ trợ giải quyết kịp thời chế độ, chính sách cho cán bộ nghỉ việc.
* UBND tỉnh Nghệ An đôn đốc rà soát, báo cáo về các dự án ngoài ngân sách dở dang, chậm tiến độ.
* Sau hơn 1 năm "gồng lỗ", người nuôi gà ở Nghệ An thở phào vì giá trứng tăng kỷ lục.
* Từ ngày 11 - 13/8, trên địa bàn tỉnh có thời tiết nắng nóng gay gắt, nguy cơ xảy ra cháy rừng tại nhiều phường, xã.
* 2 tuyển thủ Trinidad và Tobago chính thức gia nhập Sông Lam Nghệ An.
* Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” có sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng đối với 37 bị cáo.
* Bắt nhóm thanh, thiếu niên lạng lách, đánh võng, ném vỏ chai bia vào nhà người dân.