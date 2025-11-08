Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/8 Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra các công trình trọng điểm; Người nuôi gà ở Nghệ An thở phào vì giá trứng tăng kỷ lục… là những thông tin nổi bật ngày 11/8.

* Chiều 11/8, Đảng bộ phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hoàng Mai ra mắt nhận nhiệm vụ. Ảnh: TL

* Sáng 11/8, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra hiện trường các công trình trọng điểm để tổ chức khánh thành chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh và đoàn công tác về tiến độ dự án đường ven biển đoạn qua phường Tân Mai. Ảnh: Thành Duy

* Cán bộ Sở Nội vụ Nghệ An về xã miền núi hỗ trợ giải quyết kịp thời chế độ, chính sách cho cán bộ nghỉ việc.

Cán bộ Sở Nội vụ Nghệ An hướng dẫn, thẩm định hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại xã Mường Xén. Ảnh: PV

* UBND tỉnh Nghệ An đôn đốc rà soát, báo cáo về các dự án ngoài ngân sách dở dang, chậm tiến độ.

Khu đất thực hiện Dự án chia lô đất ở của Công ty TNHH Samurai tại xã Đông Lộc là một trong những dự án ngoài ngân sách chậm tiến độ đã được Báo và Phát thanh, truyền hình Nghệ An phản ánh trong thời gian gần đây. Ảnh: Võ Hải

* Sau hơn 1 năm "gồng lỗ", người nuôi gà ở Nghệ An thở phào vì giá trứng tăng kỷ lục.

Theo khuyến cáo, dù giá trứng tăng song người dân không nên ồ ạt tăng đàn, tái đàn. Ảnh: T.P

* Từ ngày 11 - 13/8, trên địa bàn tỉnh có thời tiết nắng nóng gay gắt, nguy cơ xảy ra cháy rừng tại nhiều phường, xã.

Thời tiết nắng nóng, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng cao tại nhiều địa bàn. Ảnh: Quang An

* 2 tuyển thủ Trinidad và Tobago chính thức gia nhập Sông Lam Nghệ An.

Bộ đôi tuyển thủ quốc gia Trinidad và Tobago: tiền đạo Moore Reon Dale và trung vệ Garcia Justin Julian.

* Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” có sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng đối với 37 bị cáo.

Toàn cảnh phiên tòa. Ảnh: Tiến Đông

* Bắt nhóm thanh, thiếu niên lạng lách, đánh võng, ném vỏ chai bia vào nhà người dân.