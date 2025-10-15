Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/10 Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì phiên họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX; Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tiếp công dân phiên định kỳ tháng 10; Các tổ chức tôn giáo chúc mừng tỉnh Nghệ An sau thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX… là những thông tin nổi bật ngày 15/10.

* Sáng 15/10, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị trong quý III/2025 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cuối năm 2025.

Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương chủ trì phiên họp.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

* Cũng trong sáng 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính thức khai mạc với sự tham dự của 546 đại biểu. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Về phía tỉnh Nghệ An dự Đại hội có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh:baothanhhoa.vn

*Chiều 15/10, nhân dịp Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra thành công, đoàn công tác của Giáo phận Vinh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh đã đến chúc mừng tỉnh Nghệ An.

Các tổ chức tôn giáo chúc mừng tỉnh Nghệ An sau thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Phạm Bằng

* Cùng ngày, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tiếp công dân phiên định kỳ tháng 10/2025.

Quang cảnh phiên tiếp công dân định kỳ tháng 10/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

* UBND tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc làm việc với ngài Kobayashi Yosuke - Trưởng đại diện Văn phòng JICA Việt Nam trong sáng 15/10.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: T.L

*Chiều 15/10, Tổ công tác số 1 về chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp của UBND tỉnh do đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm tổ trưởng đã có cuộc khảo sát thực tế và làm việc với 10 xã, phường: Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Phú, Vinh Lộc, Cửa Lò, Hưng Nguyên, Hưng Nguyên Nam, Lam Thành, Yên Trung.

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh lắng nghe phản ánh của người dân xã Hưng Nguyên Nam về giải quyết thủ tục hành chính. Ảnh: Mai Hoa

*Cũng trong chiều 15/10, dưới sự chủ trì của đồng chí Phùng Thành Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo thực hiện chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai tỉnh Nghệ An tổ chức họp đánh giá tình hình triển khai, kết quả thực hiện, bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thời gian qua và triển khai kế hoạch trong thời gian tới.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: T.L



*Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Nghệ An dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn công tác Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Nghệ An về Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên làm lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: P.V

* Đê sông, đê biển ở Nghệ An trước thách thức thiên tai.

Đê sông ở khối Thái Bình, phường Vinh Lộc bị sạt lở do bão số 10. Ảnh: Văn Trường

*Xứng đáng là lực lượng tiên phong trong kỷ nguyên số.

Tuổi trẻ Nghệ An trong Lễ ra quân Tháng Thanh niên 2025. Ảnh: Thanh Quỳnh

*Thể lực cầu thủ Sông Lam Nghệ An và khát vọng vươn tầm của bóng đá Việt.

Tiền vệ Đình Cường của U15 Sông Lam Nghệ An và cầu thủ mang áo số 35 của CLB Yeongdeok FC (Hàn Quốc).

* Những con số thống kê cặp đấu Sông Lam Nghệ An và Công an Hà Nội.