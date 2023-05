Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/5

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Lễ khởi công, khánh thành nhà cộng đồng tránh lũ ở huyện Hưng Nguyên; Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi); Đối tác hàng đầu của Apple đầu tư dự án 100 triệu USD tại Nghệ An... là những nội dung chính trong ngày 16/5.

* Sáng 16/5, đoàn công tác của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An dự lễ khởi công, khánh thành các công trình Nhà văn hóa cộng đồng tránh lũ ở huyện Hưng Nguyên.

* Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Quy định số 21-QĐ/TU về việc luân chuyển cán bộ. Đây là văn bản cụ thể hóa Quy định số 65-QĐ/TW, ngày 28/4/2022 của Bộ Chính trị về công tác luân chuyển cán bộ, thay thế Quy định số 09-QĐ/TU, ngày 20/9/2021 về luân chuyển cán bộ trước đây.

* Sáng 16/5, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Nghệ An tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).

* Để đạt được mục tiêu cùng với cả nước năm 2023 giải ngân đầu tư công đạt trên 95%, UBND tỉnh đang quyết liệt cùng với các cấp, ngành tăng tốc tiến độ các công trình đầu tư công, đồng thời nhìn nhận những hạn chế khiến tiến độ giải ngân đạt thấp để kịp thời tháo gỡ.

* Doanh nghiệp sản xuất thiết bị điện tử lớn bậc nhất thế giới, đối tác hàng đầu của hãng Apple đã quyết định đầu tư dự án với tổng số vốn 100 triệu USD tại Khu công nghiệp WHA Nghệ An.

* Theo dự báo của cơ quan khí tượng thuỷ văn, trong vài ngày tới, tại tỉnh Nghệ An sẽ xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

* Chuyện hy hữu, trong giờ ra chơi, bé gái lớp 1 ở huyện Quỳnh Lưu đã chui vào ngăn tủ nhỏ đựng đồ dùng học sinh dựng ở cuối phòng học để ngủ suốt hơn 4 tiếng khiến cả xã nhốn nháo đi tìm.