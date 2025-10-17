Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/10 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng Cụm thi đua số IV Tòa án nhân dân; Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh chủ trì làm việc với MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ kiểm tra, chỉ đạo, tháo gỡ vướng mắc trong triển khai thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; Thường trực HĐND tỉnh làm việc với Sở Xây dựng về giải quyết kiến nghị cử tri… là những thông tin nổi bật trong ngày 17/10/2025.

* Sáng 17/10, tại Nghệ An, Cụm thi đua số IV Tòa án nhân dân (gồm các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Ninh Bình, Quảng Trị) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Tham dự hội nghị có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An; đại diện Tòa án nhân dân tối cao; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các Tòa án trong Cụm thi đua số IV.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV

* Cùng ngày Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An làm việc với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh để nghe kết quả thực hiện nhiệm vụ quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV/2025. Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

*Chiều 17/10, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh chủ trì họp Tiểu ban chỉ đạo về chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa

* Cùng ngày, Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An có cuộc làm việc với Sở Xây dựng theo kế hoạch giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị còn tồn đọng, kéo dài của cử tri từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

* Cũng trong ngày 17/10, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra, chỉ đạo, tháo gỡ vướng mắc trong triển khai thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tại các xã: Quỳ Châu, Châu Tiến, Châu Bình, Hùng Chân.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Cường

* Kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống văn phòng cấp uỷ (18/10/1930-18/10/2025).

Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy hội ý phát triển khai thực hiện nhiệm vụ đột xuất. Ảnh: Mai Hoa

* Bị phạt 35 triệu đồng vì lấn chiếm lòng hồ thủy lợi Cửa Ông.

Ông Kiên dùng máy múc lấn chiếm lòng hồ. Ảnh: T.H

*Người bán gà lôi trắng được miễn trách nhiệm hình sự.

Bị cáo Thái Khắc Thành vui mừng bên vợ sau khi được miễn trách nhiệm hình sự. Ảnh: Phạm Công

* Công an vào cuộc vụ nữ sinh lớp 10 ở Nghệ An bị bạn nam túm tóc, đánh tới tấp