Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/10 Thủ tướng phân bổ cho Nghệ An hơn 681 tỷ đồng để xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã biên giới; UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo tăng cường nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Siết chặt an toàn PCCC tại các chung cư cao tầng ở Nghệ An; Thị trường Nghệ An dịp 20/10… là những thông tin nổi bật ngày 19/10

* Tại Quyết định số 2231/QĐ-TTg, ngày 9/10/2025, Thủ tướng Chính phủ quyết định giao bổ sung hơn 6.640 tỷ đồng cho 18 địa phương để thực hiện đầu tư xây dựng các trường học cho các xã biên giới; riêng tỉnh Nghệ An được phân bổ 681,461 tỷ đồng.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ngành Trung ương, tỉnh Nghệ An thực hiện nghi thức khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH và THCS Na Ngoi. Ảnh tư liệu: Phạm Bằng

* UBND tỉnh Nghệ An vừa có công văn yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các cơ quan cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các xã, phường tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Chủ tịch UBND xã Hưng Nguyên Nam tiếp công dân. Ảnh: CSCC

* Thị trường Nghệ An dịp 20/10: Chậu cây mini, lan hồ điệp, mỹ phẩm thiên nhiên "lên ngôi".

Mỹ phẩm dành cho phái đẹp được nhiều người lựa chọn. Ảnh: CSCC

* Trước thực tế nhiều vụ cháy tại các khu nhà ở cao tầng gây thiệt hại nghiêm trọng trên cả nước, Nghệ An đang tăng cường kiểm tra, rà soát hệ thống phòng cháy, chữa cháy tại các chung cư. Việc củng cố thiết bị, kiện toàn lực lượng tại chỗ và nâng cao ý thức người dân được xem là giải pháp trọng tâm nhằm ngăn ngừa sự cố ngay từ sớm, từ xa.

Lực lượng chức năng tập huấn công tác phòng cháy cho các cư dân chung cư Bông Sen. Ảnh: Q.A

* Sổ liên lạc điện tử: Đắt nhưng chưa "xắt" ra miếng.

Dù Sổ liên lạc điện tử tích hợp khá nhiều tính năng nhưng thực tế khi phụ huynh truy cập đều nhận được thông báo "không có dữ liệu". Ảnh: T.N

* Chi đoàn Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An kết nối trao hỗ trợ 100 triệu đồng cho người dân xã Nhôn Mai.

Câu lạc bộ Thiện nguyện Bắc Trung Nam trao 100 triệu đồng hỗ trợ người dân xã Nhôn Mai bị thiệt hại sau thiên tai. Ảnh: Thanh Quỳnh

* Xã vùng cao Nga My: Quyết tâm không để người dân thiếu đói giữa cô lập.

Quãng đường di chuyển từ trung tâm xã đến các địa bàn chia cắt tới 22 km, chủ yếu là đi bộ băng rừng, phải mất hơn 5 tiếng đồng hồ chính quyền địa phương mới đưa hàng hóa đến được tận tay người dân. Ảnh: Nguyễn Nam

* JICA tiếp tục triển khai mô hình trồng tỏi trắng Nhật Bản ở xã Na Ngoi (Nghệ An).

* HLV trưởng Công an Hà Nội hết lời ngợi khen người đồng nghiệp ở Sông Lam Nghệ An - Văn Sỹ Sơn.