Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/7

(Baonghean.vn) - Đoàn đại biểu Tỉnh ủy Nghệ An dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn và Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Đô Lương; Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm; Công bố quyết định bổ nhiệm 2 Phó Giám đốc Công an tỉnh; Giá vàng giảm sốc, thị trường Nghệ An trầm lắng... là những thông tin chính trong ngày 19/7.

* Sáng 19/7, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022), đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An đến dâng hoa, dâng hương bày tỏ tấm lòng thành kính, tri ân sâu sắc tới những anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn và Nghĩa trang Liệt sỹ quốc tế huyện Đô Lương.

* Sáng 19/7, tại TP. Vinh, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 13-CT/TU về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tặng Giấy khen cho 10 chi bộ có thành tích trong việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 5/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

* Chiều 19/7, Công an tỉnh Nghệ An trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm, gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ, chiến sỹ lực lượng qua các thời kỳ. Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao tặng lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an Nghệ An bức trướng mang dòng chữ: Lực lượng Cảnh sát Công an tỉnh Nghệ An "60 năm mưu trí, dũng cảm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

* Sáng 19/7, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ, bổ nhiệm 2 Phó Giám đốc Công an tỉnh. Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã trao các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho Thượng tá Trần Ngọc Tuấn - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh và Thượng tá Nguyễn Duy Thanh - Chánh Thanh tra Công an tỉnh.

* Sáng 19/7, Đoàn Giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội do các đồng chí: Nguyễn Thị Mai Hoa, Tạ Văn Hạ - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội làm Trưởng đoàn có cuộc làm việc với các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa Thể thao, Du lịch Nghệ An.

* Chỉ trong 2 ngày, giá vàng trong nước “lao dốc không phanh” khi giảm tới 5-6 triệu đồng/lượng so với trước đó ít ngày. Giá vàng giảm sốc, song ở Nghệ An, thị trường vàng khá im ắng, không có nhiều biến động ở cả chiều bán lẫn chiều mua.

* Lưu thông cùng chiều trên Quốc lộ 1A, xe khách tông vào đuôi xe bồn, tài xế mắc kẹt trong ca bin,vụ tại nạn khiến nhiều người thương vong. Vụ tại nạn xảy vào khoảng 3h30 sáng 19/7 trên Quốc lộ 1A km 394+00, thuộc khối 12, phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai.