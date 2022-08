Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 2/8

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung thăm, làm việc tại huyện Anh Sơn; Ban Thường vụ Thị ủy Cửa Lò cho ý kiến về Kế hoạch giải tỏa phía Đông đường Bình Minh; Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 7/2022 tăng chậm… là những thông tin đáng chú ý trong ngày 2/8.

* Sáng 2/8, trong chương trình công tác tại huyện Anh Sơn, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Cùng đi có lãnh đạo các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Ban quản lý Khu Kinh tế Đông Nam, Văn phòng UBND tỉnh; Thường trực Huyện ủy Anh Sơn.

* Chiều 2/8, trong chương trình công tác tại huyện Anh Sơn, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện uỷ Anh Sơn về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, nông - lâm nghiệp vẫn là ưu thế của huyện Anh Sơn. Thời gian tới, huyện cần tập trung nâng cao hiệu quả, giá trị sản xuất, giá trị gia tăng theo định hướng xây dựng nông nghiệp sạch, xanh, tuần hoàn, ứng dụng công nghệ cao, gắn kết chặt chẽ các khâu: sản xuất - chế biến - tiêu thụ.

* Thông tin đông đảo người dân quan tâm: Thị ủy Cửa Lò vừa ban hành Thông báo số 198-TB/ThU thông báo kết luận của Ban Thường vụ Thị ủy về Kế hoạch giải tỏa phía Đông đường Bình Minh. Xác định đây là chủ trương lớn, một “cuộc cách mạng” của Đảng bộ và nhân dân thị xã Cửa Lò, Ban Thường vụ Thị uỷ nhấn mạnh cần đặt mục tiêu, chủ thể hướng tới của Kế hoạch là nhân dân, là sự phát triển, đổi mới chung của toàn thị xã để đề ra những chủ trương, giải pháp định hướng, hỗ trợ tối ưu cho người dân, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện.

* Không chấp nhận kết quả điều tra nguyên nhân gây sụt lún ở thủ phủ khoáng sản là tiêu đề bài viết được dư luận chú ý.

Ngày 2/8, ông Trần Đức Lợi - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp cho biết, huyện đã yêu cầu Liên đoàn Địa chất Bắc Trung bộ phải báo cáo lại liên quan vụ sụt lún ở xã Châu Hồng sau khi nghe đơn vị này báo cáo kết quả sau hơn 2 tháng khảo sát, thăm dò tìm nguyên nhân. Liên đoàn Địa chất Bắc Trung bộ cho biết, đã xác định được 6 nguyên nhân dẫn đến thực trạng sụt lún, nứt nẻ nhà cửa, giếng nước khô cạn tại xã Châu Hồng và vùng lân cận. “6 nguyên nhân họ đưa ra đều là yếu tố tự nhiên, khách quan như do biến đổi khí hậu, do tầng địa chất, do hoạt động của các hang động phức tạp… Có thể hiểu nguyên nhân là do sụt nước ngầm, nhưng vì sao sụt nước ngầm thì họ không chỉ ra được”, ông Trần Đức Lợi nói.

* Trong tháng 7 năm 2022, lĩnh vực công nghiệp của Nghệ An tiếp tục gặp một số khó khăn trong hoạt động sản xuất do chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, thị trường tiêu thụ sản phẩm giảm sút, nhất là các sản phẩm xuất khẩu.

Theo đánh giá của Sở Công Thương, nhiều sản phẩm công nghiệp chủ lực tăng không đáng kể hoặc giảm so với tháng 6/2022 và giảm so với tháng 7 cùng kỳ năm 2021. Đặc biệt, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 7 chỉ tăng 1,02% so với tháng 7/2021 (tăng 1,87% so với tháng 6/2022).

* Sáng 2/8, tại huyện Nghĩa Đàn, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An phối hợp với Viện Friedrich Naumann (FNF) của CHLB Đức tại Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học Quốc tế “Phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Thổ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại các huyện miền Tây Nghệ An”.