Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/5

Nắng nóng gay gắt với nhiệt độ 38 - 40 độ C khiến rau màu ở Nghệ An khô cháy. Người dân đang nỗ lực tìm mọi giải pháp để chống nóng cho rau màu.

Đối tượng Lầu Bá Xìa và tang vật tại Cơ quan Công an. Ảnh: Vũ Thành

Công an huyện Kỳ Sơn chủ trì, phối hợp với Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy Cục Hải quan Nghệ An và Ban Công an xã Chiêu Lưu phá thành công chuyên án, bắt giữ 1 đối tượng cộm cán, thu giữ số lượng lớn ma túy. Cùng ngày, tại khu vực rừng bản Xốp Dương xã Mỹ Lý huyện Kỳ Sơn, Đồn Biên phòng Mỹ Lý chủ trì phối hợp với Công an xã Mỹ Lý và xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn, phát hiện bắt giữ đối tượng thu giữ tang vật tại hiện trường là 250 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến.