Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/9

Gia Huy - Hữu Quân 25/09/2025 18:01

Đoàn đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An năm 2025 dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Phiên trù bị Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An năm 2025; Giao lưu điển hình thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An; Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An... là những thông tin nổi bật ngày 25/9.

* Chiều 25/9, trước giờ diễn ra Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An năm 2025, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu dự Đại hội tổ chức dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

bna__dsc5766(1).jpg
Đoàn đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An năm 2025 tổ chức dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng

* Ngay sau lễ báo công đã diễn ra phiên trù bị Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An năm 2025 tại Nhà Văn hóa lao động tỉnh.

bna_img_6582(1).jpg
Toàn cảnh phiên trù bị. Ảnh: Thành Duy

* Tối nay (25/9) tại Khách sạn Giao tế, phường Thành Vinh diễn ra chương trình Giao lưu điển hình thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An năm 2025 với chủ đề "Thi đua và khát vọng trong kỷ nguyên mới".

bna_1(1).jpg
Tiết mục văn nghệ đêm tổng duyệt 24/9.

* Ngày 25/9, tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, Sở Y tế Nghệ An tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Thầy thuốc Nhân dân, tiến sĩ, bác sĩ Phạm Vĩnh Hùng giữ chức Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.

img_4683(1).jpg
Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An tặng hoa chúc mừng tân Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. Ảnh: BVUBNA

* Đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX.

Giải quyết TTHC cho người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An. Ảnh Thanh Lê
Giải quyết TTHC cho người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

* Công tác đối ngoại của tỉnh Nghệ An: Đồng bộ, chuyên nghiệp, hiệu quả.

Giám đốc Sở Ngoại vụ Trần Khánh Thục và ông Reinhold von Ungern-Sternberg - Giám đốc thị trường quốc tế Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Đức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm thiết lập khuôn khổ kết nối giữa các doanh nghiệp hai bên. Ảnh: Phan Tú
Giám đốc Sở Ngoại vụ Trần Khánh Thục và ông Reinhold von Ungern-Sternberg - Giám đốc thị trường quốc tế Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Đức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm thiết lập khuôn khổ kết nối giữa các doanh nghiệp hai bên. Ảnh: Phan Tú

* Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An: Xứng danh Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

bd9.jpg
Truyền thống vẻ vang của LLVT tỉnh Nghệ An được hình thành, kết tinh từ trong gian lao thử thách, từ trong chiến đấu và lao động. Ảnh: Trọng Kiên

* Vùng cao Nghệ An chủ động ứng phó bão số 9 RAGASA và bão số 10 BUALOI.

fb_img_1758767186692(1).jpg
Xã Chiêu Lưu tạm thời cấm đường qua cầu tràn Xiêng Thù. Ảnh: CSCC

* Những con số thống kê cặp đấu Sông Lam Nghệ An và Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

bna_slht25.jpg
Michael Olaha vẫn sẽ là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công của Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Xuân Thủy

* Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An phối hợp Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (VACIP) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về phân biệt hàng thật, hàng giả và nhận biết hàng hóa giả mạo nhãn hiệu trên môi trường thương mại điện tử.

phân biệt hàng giả hàng nhái
Hội viên VACIP Hiệp hội hướng dẫn cách phân biệt hàng giả, hàng nhái đối với một số sản phẩm mỹ phẩm. Ảnh: T.H

* Nhiều phường, xã ở Nghệ An quyết liệt vào cuộc chống buôn lậu và gian lận thương mại.

Lực lượng Quản lý thị trường tăng cường các đợt kiểm tra, kiểm soát vi phạm về hàng giả, hàng kém chất lượng. Ảnh: PV
Lực lượng Quản lý thị trường tăng cường các đợt kiểm tra, kiểm soát vi phạm về hàng giả, hàng kém chất lượng. Ảnh: P.V

* Thu giữ hàng trăm sản phẩm đồ chơi trẻ em bị cấm lưu hành.

0.ảnh pv
Lực lượng chức năng kiểm tra cửa hàng buôn bán đồ chơi trẻ em trên đường Nguyễn Thái Học (khối 9, phường Thành Vinh). Ảnh: Phạm Thủy

      Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/9

