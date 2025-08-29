Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 29/8
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Hội thảo khoa học về xây dựng tổ chức và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ở Nghệ An… là những thông tin nổi bật ngày 29/8.
* Sáng 29/8, trong không khí toàn Đảng, toàn dân, toàn quân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
* Sáng 29/8, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "80 năm xây dựng Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - thực tiễn và một số vấn đề đặt ra trong tổ chức, vận hành chính quyền địa phương hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả ở Nghệ An trong giai đoạn mới".
* Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ xã vùng cao Chiêu Lưu.
* Cùng ngày, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh dự và chỉ đạo đại hội xã Tương Dương.
* Lực lượng quân đội tham gia khắc phục hậu quả bão số 5 tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên.
* Quân khu 4 tri ân gia đình chính sách, người có công tại Nghệ An.
* Nghệ An nỗ lực khôi phục hạ tầng viễn thông, đảm bảo kết nối sau bão số 5.
* Khởi tố 11 đối tượng về hành vi 'Gây rối trật tự công cộng'.