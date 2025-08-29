Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 29/8 Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Hội thảo khoa học về xây dựng tổ chức và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ở Nghệ An… là những thông tin nổi bật ngày 29/8.

* Sáng 29/8, trong không khí toàn Đảng, toàn dân, toàn quân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đại biểu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng

* Sáng 29/8, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "80 năm xây dựng Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - thực tiễn và một số vấn đề đặt ra trong tổ chức, vận hành chính quyền địa phương hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả ở Nghệ An trong giai đoạn mới".

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

* Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ xã vùng cao Chiêu Lưu.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác của tỉnh chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Chiêu Lưu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Thành Duy

* Cùng ngày, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh dự và chỉ đạo đại hội xã Tương Dương.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh và các đại biểu chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tương Dương nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Đình Tuân

* Lực lượng quân đội tham gia khắc phục hậu quả bão số 5 tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Ảnh: Thanh Quỳnh

* Quân khu 4 tri ân gia đình chính sách, người có công tại Nghệ An.

Đồng chí Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường - Chính uỷ Quân khu 4 trao quà cho đồng chí Nguyễn Đang - lão thành cách mạng phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Hoàng Anh

* Nghệ An nỗ lực khôi phục hạ tầng viễn thông, đảm bảo kết nối sau bão số 5.

Các lực lượng được huy động để xử lý sự cố về đứt dây cáp quang sau bão. Ảnh: Quang An

* Khởi tố 11 đối tượng về hành vi 'Gây rối trật tự công cộng'.