Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 3/9 Lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND (sửa đổi); Nghệ An đề xuất lập 127 đồ án quy hoạch đô thị và các xã đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Oằn mình dọn rác lòng hồ thủy điện Bản Vẽ sau nhiều trận mưa lũ liên tiếp... là những thông tin nổi bật trong ngày.

* Thu hút đầu tư nước ngoài – FDI tăng trưởng về "lượng và chất", phản ánh chiều sâu của dòng vốn đầu tư vào Nghệ An. Trên địa bàn tỉnh ngày càng xuất hiện của nhiều tập đoàn lớn, công nghệ cao, tác động lan tỏa mạnh đến kinh tế địa phương.

Hạ tầng Khu kinh tế Đông Nam sẵn sàng đón các nhà đầu tư. Ảnh: Thành Cường

* Ngày 3/9, Trường Đại học Vinh phối hợp với tổ chức Khoa học và Giáo dục "Gặp gỡ Việt Nam" và Quỹ học bổng Vallet tổ chức Lễ trao học bổng Vallet năm học 2024-2025 cho học sinh, sinh viên tỉnh Nghệ An có thành tích xuất sắc trong học tập.

Đại diện lãnh đạo tỉnh, tổ chức Khoa học và Giáo dục "Gặp gỡ Việt Nam" và Quỹ học bổng Vallet trao tặng học bổng cho các em học sinh, sinh viên. Ảnh: TH

* Chiều 3/9, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND (sửa đổi).

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Tiến Đông

* Nghệ An đề xuất lập 127 đồ án quy hoạch đô thị và các xã đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Cầu Lạch Thơi thuộc Dự án Đường ven biển nối Quỳnh Thọ sang Quỳnh Thuận, nay thuộc địa bàn xã Quỳnh Phú. Ảnh: Cơ sở cung cấp

* Sáng 3/9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ đón cán bộ, chiến sĩ và lực lượng dân quân tự vệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (A80).

Đại tá Đinh Bạt Văn - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng các đồng chí đại biểu tặng hoa chúc mừng các lực lượng. Ảnh: Trọng Kiên

* Công nhân các đơn vị chức năng ở Nghệ An đã tăng ca xuyên lễ, ngày đêm thu dọn rác thải, cây xanh gãy đổ sau bão số 5.

Công việc cắt tỉa trên cành cao đòi hỏi nhiều kỹ năng. Ảnh: Diệp Thanh

* Sau 3 cơn bão liên tiếp, hàng nghìn tấn gỗ mục, tre nứa, rác nhựa từ khắp các khe, sông, suối bên Lào và khu vực miền Tây Nghệ An đổ về khiến mặt hồ thủy điện Bản Vẽ biến thành bãi phế liệu nổi khổng lồ. Việc thu gom là công việc đầy gian nan.

Công nhân vất vả dồn rác về từng khu vực để thu gom. Ảnh: Tiến Đông

* Bắt đầu năm học mới, hơn 160 học sinh cấp tiểu học của xã Lượng Minh đang phải qua sông bằng thuyền, bè mới có thể đến trường học. Hiện lực lượng chức năng đang hỗ trợ đưa các em qua sông, song về lâu dài, cần giải pháp hiệu quả và an toàn hơn để học sinh, phụ huynh đưa đón con cháu đi học thuận lợi.