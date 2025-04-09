Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 4/9 UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 8; Đồng chí Võ Thị Minh Sinh chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An nhân Lễ Vu lan năm 2025, Phật lịch 2569; Vượt bão lũ, Nghệ An thu ngân sách 8 tháng năm 2025 đạt trên dự toán, hướng tới mốc 26.000 tỷ đồng; Thời tiết cực đoan, hóa đơn tiền điện tăng cao… là những thông tin nổi bật trên baonghean.vn trong ngày 4/9.

* Tham mưu giải pháp phù hợp để điều động, biệt phái công chức hỗ trợ cấp xã là một trong những chỉ đạo của đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại kết luận phiên họp thường kỳ tháng 8/2025 của UBND tỉnh tổ chức vào sáng 4/9.

Quang cảnh phiên họp thường kỳ tháng 8/2025 của UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 4/9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An do đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đến thăm, tặng quà và chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhân Lễ Vu lan báo hiếu năm 2025, Phật lịch 2569.

Đoàn công tác của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, các chư tôn đức tăng ni và đồng bào Phật tử trong tỉnh nhân Lễ Vu lan báo hiếu Phật lịch 2569. Ảnh: Mai Hoa

* Vượt bão lũ, Nghệ An thu ngân sách 8 tháng năm 2025 đạt trên dự toán, hướng tới mốc 26.000 tỷ đồng.

Kết quả thu ngân sách 8 tháng năm 2025 so với kế hoạch được giao và mục tiêu đặt ra năm 2025 của tỉnh Nghệ An. Đồ họa: Thành Duy

* Năm học mới đầu tiên dưới sự quản lý của chính quyền xã. Tại các xã miền núi, vùng cao Nghệ An, công tác chuẩn bị đã được triển khai khẩn trương, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho giáo viên, học sinh bước vào năm học mới.

Ảnh minh họa

* Sáng 4/9, đoàn công tác của Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phối hợp với Công ty TNHH Thái An Thành và các doanh nghiệp từ tỉnh Khánh Hòa trao hỗ trợ nhà trường và người dân vùng lũ ở 2 xã Mỹ Lý, Keng Đu.

Đoàn trao ủng hộ 20 triệu đồng cho xã Mỹ Lý khắc phục hậu quả lũ lụt. Ảnh: Hoài Thu

* Thời tiết cực đoan, hóa đơn tiền điện tăng cao. Điện lực Nghệ An lý giải hiện tượng này.

Khắc phục sự cố tại các đường dây.

*Người dân chuộng cỗ chay, vàng mã vắng khách dịp Rằm tháng Bảy.

Mặt hàng vàng mã vắng khách. Ảnh: T.P

*Nhiều điểm sạt lở núi trên Quốc lộ 7C gây mất an toàn giao thông.

Trên tuyến Quốc lộ 7C đoạn qua xã Tân Kỳ xuất hiện 8 điểm sạt lở lớn, nhỏ, đất, đá tràn xuống lòng đường gây cản trở giao thông. Ảnh: Văn Trường

* Sớm giải quyết nguồn nước sạch cho người dân bên lòng hồ thủy điện Chi Khê.

Từ trên cao, có thể thấy ở xã Châu Khê có nhiều điểm dân cư sát với lòng hồ thủy điện Chi Khê, nên khi có mưa bão thường chịu cảnh nước dềnh dâng ngập, chịu nhiều hệ lụy. Ảnh: Vĩnh Hoàng

* Nghệ An dự kiến cấm chăn nuôi tại 317 khu dân cư của 15 phường, xã.