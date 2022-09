Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 4/9

(Baonghean.vn) - Hàng ngàn du khách về thăm quê Bác; Cửa Lò đón hơn 2 vạn khách trong kỳ nghỉ lễ; Nhà ga, sân bay tấp nập hành khách; Xử lý 750 trường hợp vi phạm an toàn giao thông… là những thông tin nổi bật ngày 4/9.

* Nhân dịp nghỉ lễ Quốc khánh, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn) đã đón nhiều đoàn du khách trong và ngoài nước về thăm. Theo Ban quản lý khu Di tích Kim Liên, mỗi ngày Khu di tích đón tiếp hàng ngàn du khách, riêng ngày 2/9 có 845 đoàn khách với hơn 8.000 lượt người đã đến tham quan tại Khu Di tích Kim Liên.

* Thông tin từ UBND thị xã Cửa Lò cho biết, trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay có trên 2 vạn du khách về Cửa Lò để du lịch, nghỉ dưỡng. Trong đó, có gần 50% khách lưu trú. Đây là số lượng khách đông nhất trong nhiều năm trở lại đây.

* Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 4 ngày, lượng người về quê và lượng khách du lịch đến Nghệ An khá đông. Các nhà hàng, khách sạn kinh doanh dịch vụ ăn uống hoạt động hết công suất. Theo đó, thị trường thực phẩm khá sôi động, sức mua tăng nhưng giá cả khá ổn định.

* Trong ngày 4/9, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, hành khách đã tập trung về các nhà ga, sân bay, bến xe để kịp trở về nơi sinh sống, làm việc khiến các địa điểm này rất tấp nập.

* Thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An cho biết, trong 4 ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh 2/9, toàn tỉnh xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông, làm 2 người chết, 1 người bị thương (so với cùng kỳ năm 2021 tăng 1 vụ, tăng 2 người chết, 1 người bị thương).