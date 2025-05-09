Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 5/9 Kỳ họp thứ 32, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII thông qua 8 nghị quyết quan trọng; 1,6 triệu giáo viên và 26 triệu học sinh, sinh viên trên cả nước khai giảng năm học mới... là những thông tin nổi bật trong ngày.

* Sáng 5/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo), kết hợp Lễ khai giảng năm học 2025 - 2026. Buổi lễ được truyền hình trực tiếp trên VTV1 và kết nối trực tuyến đến 52.000 cơ sở giáo dục, đào tạo trên cả nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh trống khai giảng năm học 2025-2026, sáng 5/9. Ảnh: sggp.org.vn

* Chiều 5/9, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiến hành Kỳ họp thứ 32 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền trước yêu cầu cấp bách của việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 32 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Phạm Bằng

* Chiều 5/9, trong khuôn khổ chương trình Kỳ họp thứ 32, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII long trọng tổ chức Lễ trao Huân chương Độc lập hạng Ba của Chủ tịch nước tặng đồng chí Nguyễn Văn Thông - nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh chúc mừng, tri ân những đóng góp của đồng chí Nguyễn Văn Thông đối với Đảng bộ và tỉnh nhà. Ảnh: Thành Duy

* Không cờ hoa rực rỡ, không sân khấu lộng lẫy, không vật chất đủ đầy như những năm trước. Đó là Lễ khai giảng đặc biệt ở xã biên giới bị thiệt hại nặng nề nhất sau bão số 3.

Ảnh: Thanh Quỳnh

* Trong nắng Thu dịu nhẹ, hòa cùng niềm vui khai giảng của học sinh cả nước, những em học sinh vùng bão, lũ ở Nghệ An cũng hân hoan bước vào năm học mới.

Lễ khai giảng của Trường Mầm non Nguyễn Huệ. Ảnh: Đình Tuyên

* Sáng 5/9, trong không khí rộn ràng của Lễ khai giảng năm học 2025 – 2026, Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tài trợ 1 tỷ đồng xây phòng bán trú cho học sinh vùng cao Nghệ An; Công ty Thủy điện Bản Vẽ tổ chức nhiều đoàn công tác đến thăm và tặng quà các trường học tại các xã Yên Na, Lượng Minh và Hữu Khuông. Ngân hàng Thương mại CP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) cũng tổ chức trao các suất học bổng "Ươm mầm cho những ước mơ" năm 2025 cho nhiều học sinh vượt khó trên toàn quốc.

Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP. Hồ Chí Minh phối hợp cùng Văn phòng Kiểm toán Nhà nước và các đơn vị đồng hành đã trao tặng kinh phí 1 tỷ đồng để xây dựng 04 phòng ở bán trú cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Bắc Lý 2, xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn (cũ).

Công ty Thủy điện Bản Vẽ trao quà tại Trường PTDTBT THCS Yên Na. Ảnh: PV

* "Cả năm được Rằm tháng Bảy/Cả thảy được Rằm tháng Giêng", chợ quê ở nhiều vùng nông thôn của Nghệ An chuẩn bị đón Rằm cũng đông vui nhộn nhịp như chợ Tết.

Đường vào chợ Cồn, xã Xuân Dương (xã Thanh Dương, huyện Thanh Chương cũ). Ảnh: Huy Thư

* Bắt đầu từ ngày 5/9/2025, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An chính thức giải quyết trực tuyến 100% hồ sơ đổi, cấp lại giấy phép lái xe.