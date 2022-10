Nghệ An: Yêu cầu xử lý nghiêm đối với các đơn vị vi phạm trong việc đắp đất trên sông Hoàng Mai và kênh Nhà Lê

(Baonghean.vn) -Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An vừa yêu cầu Ban Quản lý dự án 6 - Bộ Giao thông Vận tải; Sở Giao thông Vận tải Nghệ An; UBND thị xã Hoàng Mai xử lý triệt để tình trạng ách tắc dòng chảy trên sông Hoàng Mai và kênh Nhà Lê.

Sáng 19/10/2022, báo Nghệ An điện tử có bài viết “Trả lại dòng chảy sông Hoàng Mai!”, phản ánh việc hiện nay trên địa bàn thị xã Hoàng Mai tình trạng sông Hoàng Mai và kênh Nhà Lê bị ách tắc dòng chảy do thi công công trình cầu đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Cửa Lò (Nghệ An) và công trình cầu đường bộ cao tốc qua sông Hoàng Mai vẫn chưa được xử lý triệt để.

Trước sự việc mà Báo Nghệ An phản ánh, ngay trong chiều 19/10, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An đã có Văn bản số 223/BCH-PCTT về việc xử lý vấn đề báo nêu. Trong đó, để đảm bảo khả năng tiêu thoát lũ sông Hoàng Mai, kênh Nhà Lê trước các đợt thiên tai từ nay đến cuối năm, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An đã đề nghị Ban Quản lý dự án 6 - Bộ Giao thông Vận tải; Sở Giao thông Vận tải Nghệ An chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện các nội dung tại các Văn bản số 113/BCHPCTT ngày 14/7/2022 của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh về việc xử lý ách tắc dòng chảy do thi công công trình cầu đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Cửa Lò (Nghệ An) qua sông Hoàng Mai và qua kênh Nhà Lê; Văn bản số 114/BCHPCTT ngày 15/7/2022 của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh về việc xử lý ách tắc dòng chảy do thi công cầu đường bộ cao tốc qua sông Hoàng Mai.

Cụ thể, trong Văn bản số 113 và số 114, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh đã nêu rõ việc, trong ngày 12/7/2022 (tức là trước mùa mưa bão khoảng 2 tháng), Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp UBND thị xã Hoàng Mai, Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Bắc Nghệ An đi kiểm tra thực địa thi công cầu đường bộ cao tốc qua sông Hoàng Mai và đường ven biển qua sông Hoàng Mai và kênh Nhà Lê.

Tại vị trí thi công đường cao tốc qua sông Hoàng Mai, lúc này đơn vị thi công đã đắp tuyến đường ngang qua sông Hoàng Mai chỉ mở rộng dòng chảy thoát nước khoảng 12m (lòng sông rộng khoảng 100m) làm ách tắc dòng chảy, nguy cơ cao sẽ gây ngập úng khi có mưa lũ xảy ra, đặc biệt là khi xả lũ hồ chứa nước Vực Mấu.

Còn vị trí thi công đường ven biển trên sông Hoàng Mai, đơn vị thi công cũng đã đắp tuyến đường ngang qua sông Hoàng Mai (nhánh sông phía Nam) làm ách tắc dòng chảy. Ngoài ra, đơn vị thi công đã đắp tuyến đường ngang qua kênh Nhà Lê chỉ mở rộng dòng chảy thoát nước khoảng 8m (kênh rộng khoảng 45m) làm co hẹp, ách tắc dòng chảy, nguy cơ cao sẽ gây ngập lụt cho vùng dân cư và khu vực nuôi trồng thủy sản xã Quỳnh Lộc, phường Quỳnh Dị khi có mưa lũ xảy ra.

Tại thời điểm đó, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An cũng đã đề nghị Ban Quản lý dự án 6 - Bộ Giao thông Vận tải; Sở Giao thông Vận tải Nghệ An chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương giải tỏa ngay ách tắc dòng chảy trên sông Hoàng Mai, kênh Nhà Lê trả lại mặt cắt lòng sông theo hiện trạng ban đầu, chậm nhất trước ngày 20/7/2022 và có biện pháp thi công công trình hợp lý để không ảnh hưởng đến việc tiêu thoát lũ và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra ách tắc dòng chảy, gây thiệt hại do thi công gây ra.

Có thể thấy rằng, đã có rất nhiều văn bản được chính quyền địa phương, đơn vị quản lý đưa ra, thậm chí cảnh báo về việc ách tắc dòng chảy nếu như đất, đá bị đắp chắn ngang lòng sông Hoàng Mai và kênh Nhà Lê không được thanh thải. Thực tế, ngày 17/10, phóng viên Báo Nghệ An có mặt và nhận thấy đất, đá tại các vị trí này vẫn chưa được thanh thải triệt để.

Cũng trong văn bản mới đây, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An đã yêu cầu UBND thị xã Hoàng Mai thực hiện các quy định của Luật Phòng, chống thiên tai; Nghị định số 03/2022/NĐ-CP ngày 6/1/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; thủy lợi; đê điều đối với các đơn vị vi phạm.