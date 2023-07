Nhìn lại chiến thắng của Sông Lam Nghệ An trước Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Một lần nữa Sông Lam Nghệ An lại có chiến thắng trước Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh (chiều 15/7 trên sân Vinh). Và chiến thắng này đã giúp cho đội bóng xứ Nghệ tiếp tục nối dài chuỗi trận bất bại dưới thời huấn luyện viên Phan Như Thuật.

Công thức "cũ" đem đến hiệu quả tối đa

Huấn luyện viên Phan Như Thuật đã không có quá nhiều sự thay đổi so với trận thắng trước Câu lạc bộ Hà Nội ở vòng 13 giai đoạn 1. Vẫn là đội hình 5-3-2 quen thuộc với các trụ cột như Quế Ngọc Hải, Nguyễn Trọng Hoàng, Phạm Xuân Mạnh hay Olaha. Chỉ duy có 2 sự thay đổi là hậu vệ Vương Văn Huy thay thế cho Mai Sỹ Hoàng ở bên phía hành lang cánh trái và tiền đạo trẻ Ngô Văn Lương thay thế cho ngoại binh Soladio trên hàng công.

Lão tướng Trọng Hoàng tiếp tục thi đấu nổi bật bên hành lang cánh phải. Ảnh: Xuân Thủy

Tuy vậy, những sự thay thế này đã giúp cho đội hình của đội bóng xứ Nghệ vận hành trơn tru tạo nên sự hứng khởi trên các khán đài. Tuy nhiên, các cầu thủ tấn công của Sông Lam Nghệ An vẫn thiếu đi sự nắn nót trong những tình huống cuối cùng để có thể vươn lên dẫn trước đối thủ ở hiệp đấu đầu tiên.

Cầu thủ trẻ Trần Mạnh Quỳnh có bàn thắng đầu tiên tại V.League. Ảnh: Xuân Thủy.

Sang hiệp 2, huấn luyện viên Phan Như Thuật một lần nữa tung vào sân 2 quân bài chiến thuật là Đinh Xuân Tiến và Trần Mạnh Quỳnh để thay thế cho Đặng Văn Lắm, Trần Đình Tiến. Và bộ đôi này đã tạo nên sự khác biệt khi mỗi người đóng góp 1 bàn thắng để giúp cho đội bóng xứ Nghệ giành chiến thắng với tỉ số 2-0. Với chiến thắng này, Sông Lam Nghệ An đã có 4 trận liên tiếp bất bại dưới thời huấn luyện viên Phan Như Thuật (3 trận thắng, 1 trận hòa). Đây chính là thành tích tốt nhất của đội bóng xứ Nghệ tại mùa giải năm nay.

Sông Lam Nghệ An chính thức trụ hạng

Chiến thắng 2-0 trước Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh giúp cho Sông Lam Nghệ An có 19 điểm và tiếp tục dẫn đầu nhóm B tại giai đoạn 2 V.League. Đội bóng xứ Nghệ đã nới rộng khoảng cách lên 11 điểm so với 2 đội bóng đứng cuối bảng là Becamex Bình Dương và Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh.

Với việc giai đoạn 2 chỉ còn 4 vòng đấu nữa và 2 đội bóng cuối bảng còn phải đối đầu với nhau thì Sông Lam Nghệ An chính thức trụ hạng tại V.League 2023. Đây sẽ là cơ hội tốt để huấn luyện viên Phan Như Thuật tiếp tục có các thử nghiệm để hoàn thiện đội hình, đồng thời trao các cơ hội cho các cầu thủ trẻ thi đấu cọ xát nhằm tích lũy kinh nghiệm trong phần còn lại của mùa giải.

Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh lâm nguy

Trận thua trước Sông Lam Nghệ An đã đẩy Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh xuống cuối bảng xếp hạng V.League sau khi vòng 1 giai đoạn 2 kết thúc. Không những thế đoàn quân của huấn luyện viên Vũ Tiến Thành còn bị thiệt quân khi lần lượt Victor Mansaray và Lê Cao Hoài An sớm phải rời sân do chấn thương.

Thủ thành Patrick Le Giang là điểm sáng hiếm hoi của Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Xuân Thủy

Bên cạnh đó, điểm đáng lo khác của đội bóng đến từ Thành phố mang tên Bác chính là tinh thần thi đấu. Các học trò của huấn luyện viên Vũ Tiến Thành đã thi đấu khá bạc nhược và không có sự phản kháng nào đáng kể trước sức ép của đội chủ nhà.

Điểm sáng duy nhất bên phía đội khách là màn trình diễn tương đối tốt của thủ thành Việt kiều Patrick Le Giang. Tuy vậy, một mình anh không thể giúp cho Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh có được 1 điểm rời sân Vinh. Và nếu tiếp tục thi đấu bạc nhược như thế này thì đoàn quân của huấn luyện viên Vũ Tiến Thành rất có thể sẽ là người phải xuống hạng sau khi V.League 2023 kết thúc.

Lần đầu tiên của Ngô Văn Lương

Sự vắng mặt của ngoại binh Soladio đã tạo điều kiện cho tiền đạo trẻ Ngô Văn Lương của Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An lần đầu tiên được ra sân trong đội hình xuất phát tại V.League. Tiền đạo sinh năm 2001 đã không phụ lòng ban huấn luyện khi thi đấu khá tốt ở trận đấu này. Tốc độ và khả năng chạy chỗ khá thông minh của Ngô Văn Lương khiến cho hàng thủ Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh có một ngày làm việc khá vất vả. Và chính tiền đạo 22 tuổi này là người đã có đường kiến tạo để cho Đinh Xuân Tiến đánh đầu mở tỷ số.

Tiền đạo trẻ Ngô Văn Lương đã có một trận đấu khá hay. Ảnh tư liệu: Chung Lê

Với những gì đã thể hiện ở trong trận đấu này thì rất có thể ở những vòng đấu tới Ngô Văn Lương sẽ được ban huấn luyện đội bóng xứ Nghệ trao cơ hội thi đấu nhiều hơn. Hy vọng, tiền đạo trẻ này sẽ tận dụng tốt các cơ hội để có những bước đột phá trong tương lai./.