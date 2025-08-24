Thời sự NSND, Đại tá người Nghệ An 3 lần tổng đạo diễn sự kiện lớn của Nhà nước Trong suốt hành trình nghệ sĩ - chiến sĩ, NSND, Tiến sĩ, Đại tá Nguyễn Thị Thu Hà đã 3 lần vinh dự được giao trọng trách Tổng đạo diễn khối xe nghi trượng tại các lễ diễu binh, diễu hành lớn của đất nước: A70, A50 và A80. Đó không chỉ là dấu mốc trong sự nghiệp của chị, mà còn là niềm tự hào của người nghệ sĩ - chiến sĩ gắn bó cả đời với màu cờ Tổ quốc và tình yêu quê hương.

Dấu ấn ba kỳ đại lễ

Từ Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (A70), đến 50 năm Giải phóng miền Nam (A50), và nay là 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 (A80), cái tên NSND Thu Hà luôn gắn liền với vai trò tổng đạo diễn khối xe nghi trượng.

Ở mỗi kỳ đại lễ, chị đều tìm tòi đổi mới: từ thiết kế đạo cụ riêng cho từng xe, đến biên đạo từng động tác diễu hành sao cho vừa đẹp, vừa đều, lại chứa đựng thông điệp sâu sắc.

NSND Thu Hà trong buổi chỉ đạo luyện tập cho khối xe nghi trượng sự kiện A80. Ảnh: NVCC

Tại A80, hình ảnh xe Quốc huy với 108 người (54 nam, 54 nữ) đã được chị thiết kế như một biểu tượng khối đại đoàn kết dân tộc. Xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh có 80 thanh, thiếu niên trên tay nâng hoa sen - loài hoa biểu trưng cho tấm lòng trong sáng, biết ơn Bác. Xe mô hình 80 năm Quốc khánh quy tụ lực lượng công - nông - binh, trí thức, học sinh - sinh viên, bộ đội, công an, dân quân tự vệ và đại diện các dân tộc Bắc - Trung - Nam, cùng hòa ca khát vọng vươn lên của đất nước. “Những bước chân của người lính bước đi đầy kiêu hãnh như cách cha ông ta từng tiến lên mà không hề chùn bước”, chị xúc động chia sẻ.

Thu Hà thường nói với diễn viên: "Mưa to xem như mưa nhỏ, mưa nhỏ xem như không mưa" để động viên diễn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ảnh: NVCC

Những ngày tập luyện cho A80, Hà Nội liên tiếp đón mưa lớn và nắng nóng gay gắt tới 42 độ C. Thế nhưng, giữa cơn mưa xối xả hay nắng gắt, nữ đại tá vẫn có mặt trên sân tập, cùng hô nhịp, động viên hàng trăm chiến sĩ, học viên, sinh viên. Câu nói quen thuộc chị dành cho mọi người: “Mưa to xem như mưa nhỏ, mưa nhỏ là không mưa” đã trở thành động lực để cả đội hình vượt qua thử thách. Theo chị, với các bạn trẻ, được tham gia diễu hành trong ngày đại lễ không chỉ là vinh dự, mà còn là dấu ấn trưởng thành, là cách họ viết tiếp trang sử hào hùng bằng chính bước chân nghiêm trang dưới lá cờ Tổ quốc. “Lòng yêu nước không phải điều gì xa vời. Đó là khi các em tự hào đứng thẳng người, bước đi thật đẹp, thật đều cùng đồng đội, dưới lá cờ đỏ sao vàng rực rỡ”, chị nói.

Không chỉ là tổng đạo diễn, NSND Thu Hà còn là người truyền lửa yêu nước cho thế hệ trẻ. Chị khẳng định, thanh niên hôm nay có nhiều cách thể hiện lòng yêu nước: tham gia các hoạt động kỷ niệm, sáng tạo nội dung lan tỏa niềm tự hào dân tộc trên mạng xã hội, hay đơn giản là giữ gìn từng bước chân trong đội hình diễu binh.

NSND Thu Hà hướng dẫn diễn viên trong khối nghi trượng cho chương trình duyệt binh. Ảnh: NVCC

Khắp các nền tảng như TikTok, Facebook, Instagram… hình ảnh lá cờ Tổ quốc, lễ diễu hành, diễu binh đang được người trẻ lan tỏa. Theo chị, đó không chỉ là sự tiếp nối truyền thống, mà còn là cách thế hệ mới định hình bản sắc yêu nước: chân thành, chủ động, sáng tạo.

Niềm tự hào của một nghệ sĩ - chiến sĩ

Sinh ra ở Hà Nội nhưng quê gốc của Thu Hà ở xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu cũ, nay là xã Minh Châu, tỉnh Nghệ An. Sinh ra trong một gia đình cách mạng có ông nội là Nguyễn Tất Thắng, đảng viên 1930 - 1931. Từ nhỏ, Thu Hà đã được giáo dục phải phấn đấu để được cống hiến trong môi trường quân đội, phục vụ Đảng, phụng sự Nhân dân…

NSND Thu Hà trong lần ra Đảo Trường Sa. Ảnh: NVCC

Lớn lên chị được tuyển chọn vào Trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội rồi đầu quân cho Đoàn nghệ thuật Quân khu 4. NSND Thu Hà chia sẻ: "Từ khi bước chân vào làm diễn viên múa cho đến khi tôi quyết định đi học biên đạo bao giờ tôi cũng nghĩ tôi sẽ chọn con đường này cho đến cuối đời. Nếu một người diễn viên yêu múa mà chỉ đơn thuần chọn là diễn viên để được hóa thân trên sân khấu với khả năng và sự tôi luyện, thì có tuổi nghề không dài. Thường sau 35 tuổi diễn viên múa nữ đã phải nhường sân cho các em trẻ, và nhiều diễn viên tâm đắc sẽ trụ lại với nghề bằng công tác biên đạo”.

Tiết mục "Sắc màu thổ cầm" của NSND Thu Hà được Huy chương Vàng toàn quân. Ảnh: NVCC

Trong công tác biên đạo với sư nhiệt huyết, đam mê và cả tài năng thiên bẩm, Thu Hà đã cống hiến cho nền sân khấu biểu diễn của nước nhà nhiều tác phẩm hay, có giá trị nghệ thuật cao. Đặc biệt là mảng biểu diễn lễ hội hoặc các chương trình biểu diễn ngoài trời các ngày lễ lớn. Thu Hà từng nói rằng: “Sáng tạo các tác phẩm múa với tôi là sáng tạo cả âm nhạc, cảnh trí và chưng cất nó từ những giá trị thơ ca và văn hóa dân tộc từ ngàn đời của cha ông. Tôi luôn tâm huyết, trăn trở, tìm tòi bứt phá trong sáng tạo nghệ thuật để đi tìm cái đẹp, cái tinh tuý của văn hóa dân tộc và đời sống đương đại”. Ngay từ những ngày đầu mới làm biên đạo, chị đã có những tác phẩm được đánh giá cao như: “Tình quê” giải Nhì tài năng biên đạo toàn quốc năm 2001; “Người mẹ Vân Kiều”, Huy chương Vàng hội diễn toàn quân năm 2006; hay như “Người mẹ vá cờ”, “Sắc màu thổ cẩm”… đã để lại dấu ấn trong lòng khán giả và người yêu múa. Sau này là hàng loạt chương trình, tác phẩm, cụm tác phẩm, trong đó có cụm tác phẩm đạt giải thưởng Nhà nước năm 2023.

Màn đồng diễn ấn tượng cho chương trình A80 do NSND Thu Hà làm tổng đạo diễn. Clip:NVCC

Ngoài vai trò là Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật thực hành của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật quân đội, NSND Thu Hà đã tích cực phát huy vai trò của đơn vị nghệ thuật biểu diễn. Chị đã cùng tập thể cán bộ, diễn viên, học viên tham gia dàn dựng biểu diễn nhiều chương trình lớn phục vụ đất nước.

Ba lần tham gia tổng đạo diễn ở ba mốc son trọng đại của dân tộc là minh chứng cho hành trình cống hiến bền bỉ của người nghệ sĩ trong quân phục. Với NSND, Đại tá Thu Hà, mỗi sự kiện không chỉ là một nhiệm vụ, mà còn là nhịp đập hào hùng của đất nước.

Một màn luyện tập dưới mưa của khối xe nghi trượng do NSND Thu Hà làm tổng đạo diễn. Clip: NVCC

Những ngày này, khi những đoàn diễu binh đang hợp luyện những lần cuối để sẵn sàng cho lễ diễu binh trong ngày trọng đại của đất nước giữa Quảng trường Ba Đình lịch sử, nữ đạo diễn mong muốn từng đội hình, từng bước chân, từng khối xe nghi trượng đều trở thành bức tranh thiêng liêng và hùng tráng, lưu lại trong trái tim hàng triệu người dân Việt Nam.