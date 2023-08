Phương tiện lưu thông qua cao tốc Bắc - Nam đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Diễn Châu (Nghệ An) có chiều dài 43,5 km sẽ được thông xe kỹ thuật vào 2/9/2023 tới. Tuy nhiên, điều người dân quan tâm là các phương tiện giao thông đi cao tốc từ phía Bắc vào Nghệ An và ngược lại sẽ đi thế nào?

Trên cơ sở thông tin thiết kế, hướng dẫn giao thông tại các nút giao và khảo sát tại thực địa, Báo Nghệ An chia sẻ thông tin, hướng dẫn để người dân và chủ phương tiện giao thông xây dựng lộ trình lên và xuống hợp lý, an toàn tại các nút giao trên địa bàn Nghệ An.

Phương tiện giao thông từ phía Nam lên cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Nghệ An để ra Bắc

+ Tại nút giao đầu tiên của đoạn Diễn Châu - Nghi Sơn: Các phương tiện giao thông đang đi hướng từ Quốc lộ 1A (TP Vinh) ra Hà Nội, muốn đi cao tốc Bắc - Nam, đoạn Diễn Châu - Nghi Sơn, sau khi ra đến điểm đầu Quốc lộ 7 giao với Quốc lộ 1A tại ngã tư Diễn Châu (cạnh khách sạn Mường Thanh Diễn Châu) thì rẽ trái đi theo Quốc lộ 7 về phía Tây, đi khoảng 5km đến nút giao với cao tốc Bắc - Nam tại xã Diễn Cát (Diễn Châu). Tại đây, phương tiện đi qua nút giao khoảng 100m thì rẽ phải theo biển chỉ dẫn lên cao tốc Bắc - Nam và đi ra phía Bắc.

Người dân đi theo Quốc lộ 7 (màu nâu) đến nút giao Quốc lộ 7 tại Diễn Cát để lên cao tốc. Ảnh: Nguyễn Hải

Nếu phương tiện từ các huyện Yên Thành, Đô Lương hay các huyện miền Tây dọc Quốc lộ 7 muốn đi cao tốc ra Hà Nội thì chạy theo Quốc lộ 7 và đến gần nút giao với cao tốc Bắc - Nam tại Diễn Cát thì rẽ trái. Tại đường dẫn lên, các phương tiện có 2 lựa chọn theo biển hướng dẫn tại đây. Từ đó các phương tiện theo biển hướng dẫn lên cao tốc ra phía Bắc để đến các nút giao tiếp theo.

Nút giao giữa Quốc lộ 48B và cao tốc Bắc - Nam, kèm đường lên xuống cao tốc tại xã Quỳnh Mỹ, Quỳnh Lưu theo thiết kế kỹ thuật. Ảnh cơ sở cung cấp

+ Tại nút giao với cao tốc tại xã Quỳnh Mỹ (Quỳnh Lưu): Phương tiện đi trên Quốc lộ 1A từ phía Nam ra đến ngã tư Diễn Châu không rẽ trái theo hướng Quốc lộ 7 thì đi tiếp khoảng 20km, đến ngã tư cầu vượt Quốc lộ 48B thị trấn Cầu Giát thì rẽ trái đi theo Quốc lộ 48B về hướng Tây. Sau khi đi khoảng 2 km đến gần cầu vượt cao tốc Bắc - Nam với Quốc lộ 48B thì có lối rẽ phải để vào cao tốc Bắc - Nam trở ra phía Bắc.

Nếu phương tiện giao thông từ Quốc lộ 48 Phủ Quỳ hoặc đường mòn Hồ Chí Minh muốn đi cao tốc Bắc - Nam thì đi Quốc lộ 48 đến ngã 3 Tuần (Quỳnh Châu, Quỳnh Lưu) rẽ trái theo Quốc lộ 48B, đi khoảng 7 km theo hướng xuống Lạch Quèn, đến nút giao với cao tốc Bắc - Nam tại Quỳnh Mỹ thì đi qua cầu vượt cao tốc Bắc - Nam để ra phía Bắc.

Nút giao lên xuống từ cao tốc Bắc - Nam tại xã Quỳnh Vinh trước ngày thông xe. Đây là nút giao có phương án tổ chức giao thông khá phức tạp so với nút giao còn lại trên địa bàn Nghệ An. Ảnh: Trân Châu

Phương tiện đi trên cao tốc từ Hà Nội qua Nghệ An về phía Nam:

Các phương tiện đi trên cao tốc từ phía Bắc vào Nghệ An, sau qua hầm Trường Vinh (địa phận Thanh Hóa) khoảng 5 km đến cầu vượt Quốc lộ 48D cắt qua cao tốc Bắc - Nam tại Quỳnh Vinh (TX. Hoàng Mai) theo hướng dẫn đi đến nút giao Diễn Cát - Diễn Châu để từ đây về Quốc lộ 7 đi vào thị trấn Diễn Châu để đi vào Nam.

Nếu phương tiện không đi về phía Nam mà đi về các huyện thì đi tiếp khoảng 2 km đến cầu vượt nút giao Quỳnh Vinh thì rẽ phải, vòng qua cao tốc từ phía Tây sang phía Đông để xuống Quốc lộ 48D, từ đó đi về các hướng theo lựa chọn.

Lắp đặt hệ thống chỉ dẫn giao thông trên cao tốc Bắc - Nam, đoạn từ Quỳnh Giang - Diễn Đoài (Diễn Châu). Ảnh: Nguyễn Hải

Đến thời điểm này (29/8) cao tốc Bắc - Nam đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu đã cơ bản hoàn thành các hạng mục để đảm bảo cho lễ thông xe kỹ thuật. Vừa qua, để đảm bảo an toàn giao thông tại các nút giao sau khi thông xe kỹ thuật, Ban an toàn giao thông tỉnh đã làm việc, kiến nghị Ban quản lý dự án 6 một số điểm chưa đảm bảo an toàn tại nút giao cao tốc với Quốc lộ 7 tại Diễn Cát; chủ đầu tư giới hạn xe có trọng tải lớn trên 3,5 tấn ra -vào các nút giao với quốc lộ trên địa bàn; kiến nghị khôi phục các mốc giải phóng mặt bằng để bàn giao cho địa phương quản lý; yêu cầu lắp đặt đầy đủ các biển báo, chỉ dẫn giao thông tại các nút giao cắt. Ban An toàn giao thông tỉnh khuyến cáo người dân khi đi lại, lên xuống tại các nút giao với cao tốc cần chú ý quan sát các biển chỉ dẫn, đảm bảo đi lại an toàn, không dừng, đậu hoặc lùi xe tùy tiện trên cao tốc. Ông Phan Huy Chương - Phó trưởng Ban An toàn giao thông Nghệ An

Một biển cảnh báo đảm bảo an toàn giao thông trên cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua xã Quỳnh Tân- Quỳnh Hoa, Quỳnh Lưu. Ảnh: Nguyễn Hải