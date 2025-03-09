Kinh tế Quỹ tín dụng nhân dân xã Nghi Xuân xin công bố thay đổi địa chỉ trụ sở

Địa chỉ trụ sở chính: Khối Phong Thịnh, phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An;

Đơn vị: QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN XÃ NGHI XUÂN

Mã số thuế: 2900760328;

Điện thoại: 02383.610 669; Email: [email protected]

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Phạm Thị Quyên - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Quỹ tín dụng nhân dân xã Nghi Xuân;

Nội dung thông tin công bố: Quỹ tín dụng nhân dân xã Nghi Xuân xin công bố thông tin về thay đổi như sau:

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính theo Quyết định số 545/ QĐ- KV8 ngày 19/08/2025: Khối Phong Thịnh, phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An Thay đổi địa điểm đặt trụ sở phòng giao dịch xã Nghi Phong của Quỹ tín dụng nhân dân xã Nghi Xuân theo Quyết định số 1768/KV8- QLGS2 ngày 25/08/2025: Khối 7, phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.