Sôi nổi các trận đấu tại Giải Bóng chuyền hơi nữ Công đoàn Viên chức Nghệ An

Chiều 16/6, tại TP.Vinh, các trận đấu trong khuôn khổ giải Giải Bóng chuyền hơi nữ Công đoàn viên chức Nghệ An 2020 tiếp tục được diễn ra. Trong đó, tâm điểm là trận so tài giữa Bảo hiểm Xã hội Nghệ An và Báo Nghệ An tại bảng G.

Hai đội Báo Nghệ An và Bảo hiểm Xã hội Nghệ An làm thủ tục trước trận đấu. Ảnh: Đào Tuấn

Với lực lượng đồng đều ở các tuyến, không khó để Bảo hiểm Xã hội Nghệ An thể hiện được sức mạnh trong những đợt giao bóng. Trong hiệp đấu thứ nhất, Bảo hiểm Xã hội Nghệ An dễ dàng vượt qua Báo Nghệ An với tỷ số 21 - 6 đầy thuyết phục. Sang nửa đầu của hiệp thi đấu thứ 2, các nữ vận động viên của Báo Nghệ An vùng lên tấn công nhằm lấy lại thế trận và họ đã tạo ra được những đòn đánh nguy hiểm về phía Bảo hiểm Xã hội Nghệ An. Những pha rượt đuổi tỷ số của 2 đội khiến khán giả không thể rời mắt. Trận đấu diễn ra với nhiều pha bóng gay cấn, hồi hộp. Ảnh: Đào Tuấn Tuy nhiên, việc tận dụng tốt các cơ hội đã giúp Bảo hiểm Xã hội Nghệ An tiếp tục giành chiến thắng thứ 2 liên tiếp với tỷ số 21 - 12, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 2 - 0 qua 2 séc đấu. Đối với các vận động viên nữ Báo Nghệ An, dù thất bại nhưng họ đã cống hiến cho khán giả những pha bóng đẹp mắt cùng tinh thần thi đấu kiên cường. Các cổ động viên cổ vũ nhiệt tình cho các đội tham gia. Ảnh: Đào Tuấn Ở trận đấu còn lại của bảng E, Thư viện Nghệ An cũng giành chiến thắng chung cuộc 2 - 0 đầy thuyết phục trước Sở Giao thông Vận tải. Qua đó cùng với Bảo hiểm Xã hội Nghệ An tạm dẫn đầu bảng G.

Tại bảng G: Sở Nông nghiệp & PTNT giành chiến thắng 2- 0 trước Ủy ban MTTQ tỉnh; Sở Tài nguyên Môi trường giành chiến thắng sát nút 2 -1 trước Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nghệ An.