Tất cả trẻ mầm non bị ngộ độc ở Đô Lương đều đã hồi phục, xuất viện, trở về nhà

(Baonghean.vn) - Đến thời điểm hiện tại, sức khỏe tất cả trẻ mầm non bị ngộ độc thực phẩm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương đã ổn định, hồi phục và được xuất viện trở về nhà.

Bác sĩ Lê Đức Hải - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương cho biết: Vào lúc 21 giờ ngày 09/05, bệnh viện tiếp nhận 55 trường hợp trẻ ở Trường Mầm non xã Thuận Sơn, Đô Lương được chẩn đoán nghi bị ngộ độc thực phẩm vào điều trị. Sau đó đến 3h sáng ngày 10/5, bệnh viện tiếp nhận tiếp 2 trẻ khác đến cấp cứu.

Tất cả 57 trẻ khi vào viện đều có biểu hiện đau bụng, buồn nôn, nôn, ỉa chảy... một số trường hợp có sốt, biểu hiện mất nước.

Ngay lập tức, Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương đã huy động 50 y, bác sĩ, điều dưỡng với trang thiết bị, thuốc, vật tư y tế, tổ chức cấp cứu điều trị tích cực cho các bệnh nhân trong vụ ngộ độc thực phẩm.

Đồng thời, bệnh viện cũng đã tổ chức hội chẩn với Trung tâm hồi sức tích cực và chống độc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để xin ý kiến chỉ đạo và hướng xử trí.

Đến 06 giờ 30 phút ngày 10/5, sức khỏe 57 trẻ đã ổn định. Đến trưa cùng ngày, sức khỏe tất cả trẻ bị ngộ độc đều đã được hồi phục và được xuất viện trở về nhà. - Bác sĩ Lê Đức Hải cho hay.

Trước đó, ngay khi nhận được tin có vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra ở Trường Mầm non Thuận Sơn, huyện Đô Lương, Sở Y tế Nghệ An đã kịp thời chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện công tác tiếp nhận, điều trị bệnh nhân và điều tra vụ việc.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hữu Lê - Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An thông tin: Sở Y tế đã yêu cầu Trung tâm Y tế huyện Đô Lương khẩn trương chỉ đạo Trạm Y tế xã Thuận Sơn thực hiện cấp cứu, sơ cứu cho trẻ bị ngộ độc; với trường hợp nặng thì chuyển ngay lên Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương.

Trung tâm Y tế huyện Đô Lương phối hợp cùng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh thu thập thông tin, lấy mẫu xét nghiệm, cập nhật thông tin báo cáo.

Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương khẩn trương huy động nhân lực, chuẩn bị sẵn sàng thuốc men, bố trí đủ giường bệnh để đón nhận cấp cứu các cháu; liên hệ hội chẩn với tuyến trên; cử kíp cán bộ hỗ trợ Trạm Y tế; chuẩn bị sẵn sàng xe cấp cứu đưa đón bệnh nhân.

Sở Y tế cũng yêu cầu Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An sẵn sàng nhân lực, thuốc men để tiếp nhận các ca nặng chuyển đến; sẵn sàng nhân lực, trang thiết bị, thuốc men, phương tiện hỗ trợ khi Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương có yêu cầu.

Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An nắm bắt thông tin, làm rõ nhóm đối tượng nguy cơ; phối hợp cùng chính quyền địa phương để điều tra vụ việc.

Với sự vào cuộc kịp thời của các đơn vị, việc cứu trị cho các trẻ bị ngộ độc đã diễn ra thành công, không để xảy ra hậu quả đáng tiếc./.