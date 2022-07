Thủ tướng Chính phủ: Nghệ An cần tiếp tục thúc đẩy đổi mới tư duy, tầm nhìn chiến lược để phát triển

Chiều 24/7, trong chương trình công tác tại Nghệ An, đồng chí Phạm Minh Chính - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An.

Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Nguyễn Văn Thể - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Hồ Đức Phớc - Bộ trưởng Bộ Tài chính; Lê Minh Hoan - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, các Ban, Bộ, ngành Trung ương. Về phía tỉnh Thanh hoá có đồng chí Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, lãnh đạo các sở, ngành.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, tạo ra bước đột phá

Phát biểu mở đầu buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, buổi làm việc nhằm tháo gỡ các "điểm nghẽn", tồn đọng của tỉnh lâu nay chưa giải quyết được. Đặc biệt là tìm hướng đột phá cho tỉnh Nghệ An phát triển trong thời gian tới, trong điều kiện nguồn lực có hạn, thời gian thì ít, vì vậy nên chọn việc làm có tính đột phá, có tính lâu dài, căn cơ, từng bước. Qua đó, tạo ra được động lực mới, xung lực mới, không gian phát triển mới, trên cơ sở kế thừa những kết quả đạt được trong thời gian qua, tiềm năng, lợi thế của tỉnh.

Báo cáo với Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác về tình hình triển khai, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý cho rằng, gần 2 năm qua trong bối cảnh có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít thách thức, nhất là dịch Covid-19, tỉnh đã chủ động, nỗ lực, khắc phục khó khăn, vừa tập trung phòng, chống dịch, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh, quan điểm của tỉnh trong tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, để tạo ra bước đột phá. Thể hiện tại 2 điểm, đó là ngay từ khâu xây dựng Chương trình hành động và Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX tỉnh đã xác định quan điểm này. Vì thế, tỉnh chỉ xây dựng 21 chương trình, đề án trọng điểm, đi liền với đó là tập trung bố trí đủ nguồn lực, có cơ chế, chính sách thực hiện.

Thứ hai là bố trí nguồn lực trong đầu tư công có trọng tâm, trọng điểm. Thể hiện là giai đoạn 2016-2020, tỉnh có 1.075 dự án đầu tư công, nhưng sang giai đoạn 2021-2025 thì chỉ còn 126 dự án đầu tư công mới. Bên cạnh đó, tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách đặc thù cho các địa phương trọng điểm, cực tăng trưởng.

Mặt khác, tỉnh đã nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư. Tỉnh đã tập trung nguồn lực để giải quyết cơ bản những công trình hạ tầng trọng điểm trong khu công nghiệp.

Tăng cường cải cách hành chính với phương châm quyết liệt, tỉnh đã xử lý 2 vụ án hình sự liên quan đến đạo đức công vụ; quan điểm giải quyết của tỉnh là chuyển từ giải thích, giải trình sang giải pháp, giải quyết. Nhờ quan điểm đó, thu hút đầu tư có nhiều chuyển biến, lần đầu tiên Nghệ An lọt vào Top 10 của cả nước về thu hút đầu tư vốn FDI.

Nhờ những giải pháp chỉ đạo, lãnh đạo đúng trọng tâm, trọng điểm, nên tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm 6 tháng đầu năm 2022 tăng 8,44%, trong đó khu vực dịch vụ tăng 9,22%, đón gần 5 triệu lượt khách du lịch; thu ngân sách đạt xấp xỉ 11.000 tỷ đồng. Toàn tỉnh đã có 299 xã về đích nông thôn mới, 7 đơn vị cấp huyện về đích nông thôn mới.

Tỉnh đã tập trung chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 với quan điểm thống nhất, quyết liệt, kiên quyết nhưng linh hoạt, hiệu quả; tỷ lệ tiêm vắc xin Covid-19 mũi 3 đạt 99%, mũi 4 đạt 15%. Các hoạt động văn hoá - xã hội được tổ chức linh hoạt, phù hợp; giáo dục - đào tạo được duy trì kết quả tốt; thực hiện kịp thời các chính sách cho người sử dụng lao động và người lao động; Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; tích cực hỗ trợ nước bạn Lào trong phòng, chống dịch Covid-19, các hoạt động hợp tác, giao lưu được thực hiện hiệu quả.

Công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị được chú trọng, nhất là tập trung đổi mới lề lối làm việc, chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh nhạy cảm. Đặc biệt, tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, đồng thuận, tin tưởng của cán bộ, đảng viên, nhân dân được phát huy rõ nét, không có các vụ việc bức xúc nghiêm trọng trong xã hội.

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số khó khăn, hạn chế như chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, phát triển doanh nghiệp còn gặp khó khăn, nguồn nhân lực nhất là nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu; kết cấu hạ tầng đang là nút thắt cản trở sự phát triển.

Chuyển hoá các lợi thế thành nguồn lực phát triển

Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá, Nghệ An có nhiều điều kiện thuận lợi mà không phải địa phương nào cũng có được, đó là những nguồn lực to lớn cho tỉnh phát triển. Nghệ An là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng dân tộc vĩ đại, Danh nhân văn hoá kiệt xuất. Nghệ An là quê hương Xô viết Nghệ Tĩnh, là cái nôi truyền thống cách mạng, truyền thống văn hoá, vùng đất địa linh nhân kiệt với nhiều tên tuổi của các đồng chí lãnh đạo đất nước ta từ khi có Đảng đến nay.

Bên cạnh đó, con người Nghệ An có truyền thống hiếu học, thông minh, cần cù, chịu khó, đoàn kết, thống nhất. Nghệ An còn có dân số đông với 3,4 triệu dân, diện tích lớn nhất cả nước, diện tích đồi núi nhiều thì có thể phát triển du lịch, trồng rừng, chế biến gỗ, trồng dược liệu, phát triển khu công nghiệp. Nghệ An còn có các loại hình giao thông, kết nối thuận lợi với nước Lào. Lĩnh vực văn hoá, giáo dục, thể thao đều có thành tích cao... "Đây là tiềm năng to lớn, quan trọng, có thể biến nguồn lực của cải vật chất thật sự".

Thủ tướng cũng đánh giá, trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, tỉnh Nghệ An có nhiều nỗ lực và đạt được nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội. Thể hiện là tăng trưởng cao, thu ngân sách tương đối tốt, giải ngân đầu tư công khá, chỉ số năng lực cạnh tranh thăng hạng. Lĩnh vực văn hoá - giáo dục có chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được quan tâm.

Qua nhiều chuyến làm việc, thị sát tại nhiều địa phương, Thủ tướng Chính phủ cũng nhận thấy, sự thay đổi của Nghệ An rất lớn, đặc biệt là diện mạo nông thôn, đời sống nhân dân được nâng lên cả tinh thần và vật chất. Thủ tướng biểu dương những thành tích chung của tỉnh, góp phần vào thành quả chung của cả nước của 2 năm chống dịch vừa qua và 6 tháng đầu năm 2022.

Song Thủ tướng cũng cho rằng, Nghệ An phát triển chưa xứng tầm so với tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh. Hạ tầng chiến lược tuy phát triển nhưng chưa xứng tầm; đời sống nhân dân vùng sâu, vùng xa còn khó khăn; tiềm ẩn các vấn đề về an ninh trật tự; đầu tư phát triển có điều chỉnh nhưng vẫn còn dàn trải; thu hút đầu tư có nhiều đổi mới nhưng chưa có sự đột phá, chưa có nhiều doanh nghiệp lớn.

Thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, Nghệ An phải xác định khó khăn, thách thức nhiều hơn thuận lợi, thời cơ; từ đó phải chuẩn bị tâm thế, quyết tâm nhiều hơn để ứng phó, thích ứng, không để bị lúng túng, bất ngờ, từ đó làm tốt công tác "phòng bệnh hơn chữa bệnh".

Thủ tướng nhấn mạnh 6 nhiệm vụ chung mà tỉnh Nghệ An phải thực hiện quyết liệt. Đó là thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Chính phủ, Quốc hội.

Tiếp tục đào sâu, suy nghĩ để thúc đẩy tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược, khai thác tối đa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh với tinh thần quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực hơn nữa, cố gắng nhiều hơn nữa, xác định trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó. Mặt khác, tỉnh phải huy động mọi nguồn lực hợp pháp của xã hội, nhân dân để phát triển, đặc biệt là hợp tác công tư.

Thủ tướng cũng yêu cầu Nghệ An phát huy khai thác và mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa truyền thống lịch sử, văn hoá hào hùng, ý chí, năng lực của người Nghệ An, có giải pháp cụ thể để chuyển hoá thành nguồn lực thực sự. Phát huy và kế thừa những thành quả qua nhiều nhiệm kỳ, thế hệ lãnh đạo đã đạt được; tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém, bất cập.

Đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khoá XI, Khoá XII; Kết luận 21 của Bộ Chính trị để thực hiện thật sự nghiêm túc 5 nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, phát huy tối đa, hiệu quả 5 phương thức lãnh đạo của Đảng. Đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng, chống tiêu cực, tham nhũng.

Về các nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, nhiệm vụ quan trọng nhất, ưu tiên số 1 hiện nay là giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, chống suy thoái nền kinh tế, giữ mức tăng trưởng, đảm bảo 5 cân đối lớn và 2 chính sách tiền tệ, tài khoá.

Nhiệm vụ ưu tiên thứ hai đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin Covid-19; Triển khai nghiêm túc Nghị quyết số 38 của Chính phủ về chương trình phòng, chống dịch Covid-19 theo nguyên tắc không chủ quan, lơ là; chăm lo bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân, khắc phục tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế, hoá chất.

Thủ tướng cũng yêu cầu Nghệ An đẩy nhanh tiến độ công tác lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong quý III phải hoàn thành. "Quy hoạch phải đầy đủ 3 yếu tố: Có tầm nhìn chiến lược, có tính đột phá, lâu dài, ổn định; khai thác tối đa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh; hoá giải tối đa các hạn chế, bất cập của Nghệ An", Thủ tướng nhấn mạnh và cho rằng, chỗ nào đẹp, trung tâm thì quy hoạch phải phát triển công ăn việc làm, phát triển sản xuất kinh doanh, chứ không phải phát triển bất động sản. Quy hoạch tập trung cho đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số; đa dạng hoá các chuỗi cung ứng. Quy hoạch nhanh nhưng phải có chất lượng.

Nhấn mạnh giải ngân đầu tư công sẽ góp phần tăng trưởng kinh tế, tạo công ăn việc làm, tạo không gian phát triển mới, Thủ tướng yêu cầu Nghệ An thúc đẩy công tác này, tập trung cho các dự án trọng tâm, trọng điểm, 3 Chương trình Mục tiêu quốc gia. "Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn, nhanh hay chậm là do các địa phương. Làm nhanh thì người dân được hưởng thụ nhanh vì hiện người dân vùng sâu, vùng xa đang rất mong chờ. Đẩy nhanh triển khai các giải pháp trong chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Các đồng chí phải tập trung thực sự, xem như công việc nhà mình", Thủ tướng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, tỉnh cần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, vì Nghệ An có nền tảng tốt khi có dân số đông, người dân cần cù, chịu khó. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kêu gọi các nhà đầu tư chiến lược.

Nghệ An cũng cần phát huy, khai thác, đầu tư cho văn hoá ngang tầm và hài hoà với chính trị, kinh tế, xã hội. Thủ tướng gợi ý, tỉnh có thể nghiên cứu xây dựng ngày hội Làng Sen, tổ chức liên hoan dân ca ví, giặm vào mùa Thu hàng năm để tạo ra sản phẩm du lịch độc đáo, thu hút khách du khách đến Nghệ An nhiều hơn.

Cùng đó, phát triển kinh tế gắn với an ninh quốc phòng, gắn với giữ vững ổn định chính trị; đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng ngừa các bất ổn có thể xảy ra. Đảm bảo công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, người có công, người dân tộc miền núi. "Nghệ An vẫn phải phát triển nông nghiệp vẫn là trụ đỡ, thực hiện tốt 3 nghị quyết về đất đai; hợp tác xã; nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Trong sản xuất nông nghiệp, cần thay đổi phương thức canh tác thông qua giống, ứng dụng công nghệ cao để nâng cao giá trị sản xuất", Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh.

Đối với các đề xuất, kiến nghị của Nghệ An, trên cơ sở các ý kiến của lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và khảo sát, nghiên cứu thực tế, Thủ tướng Chính phủ cơ bản nhất trí, trên nguyên tắc đảm bảo đúng các quy định của pháp luật; tạo cơ chế khơi thông, huy động tối đa các nguồn lực cho phát triển. Thủ tướng đồng ý chủ trương giao UBND tỉnh Nghệ An làm cơ quan nhà nước có thẩm quyền, huy động vốn từ nhiều nguồn để triển khai dự án cải tạo, nâng cấp sân bay Vinh, dự án Cảng nước sâu Cửa Lò, dự án cao tốc kết nối Cửa Lò với huyện Nam Đàn, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thủ tướng nhấn mạnh đây là 3 dự án trọng điểm, cùng với cao tốc Bắc - Nam và tuyến đường ven biển đang triển khai sẽ tạo động lực và không gian phát triển mới cho địa phương. Thủ tướng giao các cơ quan hướng dẫn tỉnh Nghệ An, phấn đấu hoàn thành các thủ tục chuẩn bị trong năm 2022. Liên quan tới Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng, Thủ tướng giao các cơ quan rà soát các quy định, báo cáo Thường trực Chính phủ xem xét phương án xử lý các vướng mắc về mặt pháp lý, nếu cần thiết thì báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội xem xét, quyết định. Đồng thời, các cơ quan khẩn trương triển khai các công việc cần thiết theo quy định để vận hành dự án hồ chứa Bản Mồng và triển khai, hoàn thành dự án hệ thống kênh mương dẫn nước, phát huy hiệu quả dự án trong thời gian sớm nhất.

Phát biểu đáp từ, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý xin tiếp thu nghiêm túc, lĩnh hội đầy đủ, toàn diện những ý kiến phát biểu của các đồng chí thành viên trong đoàn và ý kiến chỉ đạo, kết luận của Thủ tướng Chính phủ, qua đó giúp tỉnh để bổ sung vào các nhiệm vụ, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới. Tỉnh sẽ nỗ lực, quyết tâm, nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt nhất các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra.