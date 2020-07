Thường vụ Quân ủy Trung ương thông qua công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 4

Về phía Đảng ủy Quân khu 4 có Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4; Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 4; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu. Cùng dự có lãnh đạo các tỉnh: Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Thành Duy

CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI TRÁCH NHIỆM, CHẤT LƯỢNG

Tính đến nay, 100% chi bộ, đảng bộ bộ phận, đảng bộ cơ sở và 14/16 đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở đã hoàn thành đại hội nhiệm kỳ mới đúng kế hoạch, thành công tốt đẹp cả về nội dung và nhân sự. Kết quả bầu cử cấp ủy, đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên đúng tiêu chuẩn, cơ cấu, cán bộ chủ trì đều trúng cử với số phiếu tín nhiệm cao.

Sau đại hội các đảng bộ trực thuộc, Thường vụ Đảng ủy Quân khu 4 đã chuẩn y kết quả bầu cử theo đúng quy định. Hiện nay, tình hình tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ ổn định, đoàn kết, thống nhất, thi đua hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đối với công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 4 lần thứ XI, dự thảo các văn kiện đã được Đảng ủy Quân khu chuẩn bị đầy đủ, đúng hướng dẫn, bố cục; phát huy dân chủ tham gia của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, của Cục Tổ chức và tại đại hội các đảng bộ trực thuộc và đảng bộ quân sự các tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo các tỉnh trên địa bàn Quân khu 4 cũng phát biểu các ý kiến đóng góp về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội kết hợp với quốc phòng và quốc phòng, an ninh trong tình hình hiện nay;…

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cảm ơn mối quan hệ, đoàn kết, giúp đỡ trên mọi mặt của Quân khu 4 đối với tỉnh trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; đặc biệt đã hỗ trợ tích cực, hiệu quả phát triển miền Tây Nghệ An, trong công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, chính sách hậu phương quân đội.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cũng đã trình bày một số nét nổi bật về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong nhiệm kỳ 2015 -2020, và 6 tháng đầu năm 2020; đồng thời kiến nghị, đề xuất một số nội dung liên quan đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội kết hợp với đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Kết luận hội nghị, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, đánh giá cao kết quả, công tác chuẩn bị Đại hội của Đảng ủy Quân khu 4.

Theo Bộ trưởng, kết quả này là cơ sở để tin rằng Đại hội sẽ tổ chức thành công tốt đẹp; đồng thời trân trọng ghi nhận tình cảm, trách nhiệm của lãnh đạo các tỉnh trên địa bàn Quân khu 4 đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

QUÁN TRIỆT TINH THẦN GƯƠNG MẪU, ĐI ĐẦU

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch yêu cầu Thường vụ Đảng ủy Quân khu 4 tiếp thu tối đa ý kiến tham gia của các đồng chí lãnh đạo các tỉnh trên địa bàn và các đồng chí trong Thường vụ Quân ủy Trung ương phát biểu tại Hội nghị để hoàn thành dự thảo các văn kiện trình Đại hội.