Bộ Ngoại giao Ấn Độ cam kết hỗ trợ, thúc đẩy sự hợp tác với Nghệ An

Thành Duy (tác nghiệp từ New Delhi, Ấn Độ)

(Baonghean.vn) - Đây là khẳng định của ông C. Raj Shekhar, Chuyên trách Bang, Bộ Ngoại giao, Chính phủ Ấn Độ.

Sáng 14/12, tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ, tỉnh Nghệ An phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ và Phòng Thương mại Ấn Độ (ICC) tổ chức Hội thảo: “Khám phá cơ hội đầu tư vào Nghệ An” nhằm quảng bá môi trường, cơ hội đầu tư, kinh doanh đến doanh nghiệp, nhà đầu tư Ấn Độ.

Toàn cảnh Hội thảo “Khám phá cơ hội đầu tư vào Nghệ An". Ảnh: Thành Duy

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự hội thảo có đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh. Cùng dự có đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Nghệ An gồm lãnh đạo nhiều sở, ngành, địa phương. Hội thảo có sự tham dự của Đại sứ Nguyễn Thanh Hải - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Ấn Độ. Về phía Phòng Thương mại Ấn Độ có ông Nikhil Kanodia - Chủ tịch miền Bắc, Phòng Thương mại Ấn Độ (ICC). Cùng dự có đại diện Bộ Ngoại giao Ấn Độ và các doanh nghiệp, doanh nhân. Đại diện Bộ Ngoại giao Ấn Độ phát biểu tại hội thảo, ông C. Raj Shekhar, Chuyên trách Bang, Bộ Ngoại giao, Chính phủ Ấn Độ bày tỏ vinh dự chào đón đoàn đại biểu cấp cao từ tỉnh Nghệ An và thảo luận về việc mở rộng và làm sâu sắc hợp tác giữa Nghệ An và các bang Ấn Độ.

Ngài C. Raj Shekhar, Chuyên trách Bang, Bộ Ngoại giao, Chính phủ Ấn Độ phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Thành Duy

Nhiệt liệt chào mừng Đại sứ Nguyễn Thanh Hải, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ và Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý, cùng với tất cả thành viên trong đoàn công tác, ngài C. Raj Shekhar, Chuyên trách Bang, Bộ Ngoại giao, Chính phủ Ấn Độ chia sẻ tình cảm khi khẳng định “Việt Nam và Nghệ An là những người bạn đáng tin cậy của chúng tôi.

“ Đây là những người chiến thắng cả trong chiến tranh lẫn trong kinh doanh. Tôi rất vui mừng khi chứng kiến sự phát triển nhanh chóng của đất nước Việt Nam và tỉnh Nghệ An”, vị đại diện Bộ Ngoại giao Ấn Độ nói.

Ngài C. Raj Shekhar cho biết thêm: Kinh tế Ấn Độ cũng đang phát triển mạnh mẽ dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Ấn Độ Modi; là nền kinh tế lớn phát triển nhanh nhất, hiện lớn thứ 5 về GDP và sẽ sớm trở thành nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tặng quà lưu niệm đến ngài C. Raj Shekhar, Chuyên trách Bang, Bộ Ngoại giao, Chính phủ Ấn Độ. Ảnh: Thành Duy

“Chúng ta đang thực sự ở trong những thời điểm hào hùng, đang gia tăng sự phồn thịnh nhanh chóng. Đây là cơ hội để chúng ta cùng nhau phát triển vì lợi ích chung và phồn thịnh. Nhân cơ hội này, xin nhiệt liệt chào mừng tất cả quý vị, vì Việt Nam là đối tác chiến lược của chúng tôi”, ngài C. Raj Shekhar phát biểu và cam kết: “Bộ Ngoại giao cam kết hỗ trợ và thúc đẩy sự hợp tác giữa Nghệ An và các bang của Ấn Độ.

“Việt Nam được chào đón như một người bạn thân thiết của Ấn Độ. Lãnh đạo huyền thoại Hồ Chí Minh là nguồn cảm hứng lớn cho tất cả người Ấn Độ và là một tên gọi quen thuộc trong mọi gia đình. Tại các bang, chúng tôi có các quan chức điều phối để đồng hành và hướng dẫn các bạn”, đại diện Bộ Ngoại giao Ấn Độ chia sẻ, đồng thời khẳng định cá nhân ông sẽ tiếp tục đóng góp vào sự nỗ lực thúc đẩy hợp tác song phương.