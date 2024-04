Cải cách hành chính ở Nghệ An: ‘Chọn việc trọng tâm - Hành động quyết liệt’

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Năm 2024, Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh Nghệ An xác định phương châm hành động của công tác CCHC là “Chọn việc trọng tâm - Hành động quyết liệt”. Hiện các cơ quan, đơn vị, địa phương đang tập trung thực hiện tốt chủ đề của năm 2024 là tiếp tục cải thiện các chỉ số CCHC của tỉnh.

ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Bám sát chủ đề cải cách hành chính năm 2024 của tỉnh, các sở ngành, huyện, thành, thị đã có nhiều giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình; tỷ lệ số hóa hồ sơ; tỷ lệ thanh toán trực tuyến. Cùng với đó tiếp tục rà soát để rút ngắn thời gian giải quyết; tăng tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn.

Việc tiếp nhận hồ sơ và giải quyết dịch vụ công trực tuyến những tháng đầu năm 2024 được nhiều sở, ngành thực hiện nghiêm túc và đạt tỷ lệ cao: lĩnh vực thông báo hoạt động khuyến mại của Sở Công Thương đạt tỷ lệ 100%; lĩnh vực cấp mã số có quan hệ với ngân sách của Sở Tài chính đạt tỷ lệ 100%; lĩnh vực cấp chứng chỉ hành nghề y, dược của Sở Y tế đạt tỷ lệ trên 90%; cấp giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Lào, cấp lại giấy phép xe tập lái của Sở Giao thông vận tải đạt tỷ lệ 94%...

Người dân chờ làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ảnh tư liệu: Nguyên Nguyên

Bên cạnh đó, triển khai Đề án 06 của Chính phủ, từ sự chủ động nghiên cứu, tỉnh Nghệ An đã triển khai nhiều cách làm hay, sáng tạo cùng với sự nỗ lực của các ngành liên quan từ tỉnh đến cơ sở bằng việc liên thông 2 nhóm thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng phí, hỗ trợ chi phí mai táng có hiệu quả và được xếp thứ 2 cả nước trong thực hiện 2 nhóm thủ tục hành chính này.

Tính từ ngày 15/12/2023 đến 14/3/2024, số hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết của 2 dịch vụ công liên thông thủ tục hành chính: Liên thông đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 13.817 hồ sơ; liên thông đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí) 3.201 hồ sơ.

Người dân đến làm thủ tục BHXH, BHYT tại bộ phận 1 cửa BHXH Nghệ An. Ảnh tư liệu: Đình Tuyên

"Trước đây, khi một em bé sinh ra, gia đình phải thực hiện 3 thủ tục hành chính gồm đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm ở 3 cơ quan khác nhau. Hiện áp dụng thủ tục hành chính liên thông, người dân chỉ cần một thao tác sẽ thực hiện cùng lúc 3 thủ tục này. Điều này đã giúp cho người dân giảm được thời gian, chi phí đi lại khi chỉ cần thực hiện 1 lần nhưng có thể giải quyết được 3 thủ tục hành chính. Sau khi tôi làm thì một số bà con trong khối cũng đến nhờ hướng dẫn", một người dân chia sẻ.

HÀNH ĐỘNG QUYẾT LIỆT

Năm 2023, Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của Nghệ An tăng 1 bậc, xếp thứ 15 cả nước, đứng đầu 6 tỉnh Bắc Trung Bộ. Đây được xem là bước tiến quan trọng phản ánh nỗ lực, sự quyết liệt trong cải cách hành chính của tỉnh năm qua. Trong đó, Nghệ An xếp thứ 7 cả nước về chỉ số thành phần “Công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính” với tỷ lệ điểm đạt 99,96%, cho thấy sự quyết liệt của Nghệ An đã tạo được chuyển biến thực chất.

Chỉ số PAR INDEX năm 2023 của tỉnh Nghệ An đứng thứ 15/63 tỉnh, thành trong cả nước; đứng đầu các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ. Ảnh: TL

Đặc biệt, Nghệ An là một trong số ít các tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của tỉnh do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban, nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị đối với công tác cải cách hành chính. Công tác xây dựng, triển khai kế hoạch cải cách hành chính được thực hiện nền nếp, quy củ, kịp thời. Vì thế công tác cải cách hành chính hàng năm đều được hoàn thiện và đi vào hiệu quả.

Thông qua các số liệu về cải cách hành chính năm 2023, cho thấy sự nỗ lực lớn trong công tác chỉ đạo, điều hành của Ban chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh; từ các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến các sở, ngành và địa phương đã thực sự quyết liệt, cụ thể hóa từng nội dung, nhiệm vụ rõ ràng. Cùng với đó là sự tham gia tích cực của người dân, cộng đồng doanh nghiệp nên công tác cải cách hành chính của tỉnh trong năm 2023 có nhiều chuyển biến rõ nét. Từ công tác cải cách tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công vụ công chức, cải cách tài chính công cho đến xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số.

Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh Nghệ An triển khai nhiệm vụ năm 2024. Ảnh tư liệu: Thành Duy

Tuy nhiên, theo kết quả Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) cấp tỉnh ở Việt Nam năm 2023 vừa được công bố, tỉnh Nghệ An xếp vị trí thứ 25/63 tỉnh, thành trong cả nước và đã tụt bậc so với năm 2022. Đây là cơ sở để các sở, ngành, địa phương nhìn nhận, xác định rõ điểm mạnh, điểm yếu, từ đó điều chỉnh mục tiêu, nội dung, giải pháp, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác cải cách hành chính của tỉnh trong thời gian tới.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ - đồng chí Đậu Đình Dương cho biết: Trên cơ sở những phân tích, đánh giá làm rõ những tiêu chí, tiêu chí thành phần đã đạt được và những tiêu chí, tiêu chí thành phần bị mất điểm hoặc điểm còn thấp trong kết quả các chỉ số năm 2023, Sở Nội vụ báo cáo Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh và đề xuất Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu để nâng thứ hạng các chỉ số.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh kiểm tra việc hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ảnh: Thanh Lê

Năm 2024 này, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị, cơ quan rà soát, đánh giá kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030 của đơn vị, địa phương mình, trong đó tập trung ưu tiên việc triển khai các nhiệm vụ về cải cách thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, chế độ công vụ, công chức, chuyển đổi số, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử.

Tỉnh cũng sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực thi công vụ tại các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Trong đó sẽ kiên quyết xử lý những cán bộ, công chức, viên chức vi phạm đạo đức công vụ, có dư luận gây phiền hà, sách nhiễu người dân, doanh nghiệp hoặc để xảy ra trì trệ, yếu kém về công tác cải cách hành chính.

Các thủ tục hành chính được công khai có mã QR ở các phường, xã của thị xã Thái Hòa. Ảnh tư liệu: Tô Thìn