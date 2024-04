Hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 4/2024

Tại hội nghị, các báo cáo viên đã được quán triệt Kết luận số 68-KL/TW của Bộ Chính trị “Về phát triển quan hệ Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia trong giai đoạn mới” và Kết luận số 71-KL/TW của Bộ Chính trị “Về một số nhiệm vụ, giải pháp lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng”.

Đồng chí Phạm Ngọc Cảnh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin tại hội nghị. Ảnh: Ngân Hạnh

Ngoài ra, các báo cáo viên cũng đã được đồng chí Nguyễn Văn Trường - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2024. Theo đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) quý I năm 2024 đạt 6,38%. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quý I năm 2024 ước thực hiện 5.904 tỷ đồng, đạt 37,1% dự toán, bằng 134,3% so với cùng kỳ năm 2023. Chi ngân sách địa phương ước thực hiện 6.578 tỷ đồng, đạt 18,2% dự toán.

Tính đến ngày 31/3/2024, nguồn vốn đầu tư công tập trung tỉnh quản lý đã giải ngân 708,362 tỷ đồng, đạt 15,3% (cao hơn so với cùng kỳ năm 2023, đạt 7,01%). Tính đến ngày 31/3/2024, trên địa bàn toàn tỉnh đã cấp mới 19 dự án, điều chỉnh 42 lượt dự án với tổng số vốn đầu tư hơn 14.814 tỷ đồng, tăng 2,26 lần so với cùng kỳ.

Toàn cảnh Khu Công nghiệp thuộc VSIP Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Tại hội nghị, đại diện Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An cũng đã thông tin một số nội dung về an toàn thực phẩm. Theo đó, thời gian qua, công tác truyền thông về vệ sinh an toàn thực phẩm đã được đẩy mạnh với nhiều hình thức như tập huấn, hội thảo chuyên đề, tuyên truyền qua hệ thống phát thanh, báo đài,...

Trong 3 tháng đầu năm 2024, từ tuyến tỉnh đến tuyến xã đã thành lập 473 đoàn thanh tra, kiểm tra, tiến hành kiểm tra 6.623 cơ sở, trong đó 6.375 cơ sở đạt (chiếm 96,26%), 248 cơ sở vi phạm (chiếm 3,74%), xử phạt với số tiền hơn 417 triệu đồng và buộc tiêu hủy khoảng 1.200kg (gồm bánh, kẹo, sữa, xúc xích, gạo, chân gà,…) các loại thực phẩm bị tiêu hủy.

Công tác thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm. Ảnh: Thành Chung

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quốc Khánh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã định hướng một số nội dung tuyên truyền trong thời gian tới. Ngoài những nội dung đã được quán triệt tại hội nghị, đội ngũ báo cáo viên cần tuyên truyền, quán triệt chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội”.

Bên cạnh đó, để tạo sự đồng thuận, thống nhất cao để triển khai chính sách pháp luật đất đai trong thực tiễn, các báo cáo viên cần tuyên truyền Luật Đất đai năm 2024, đặc biệt là những điểm mới quan trọng.

Đồng chí Trần Quốc Khánh – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã định hướng một số nội dung tuyên truyền trong thời gian tới. Ảnh: Ngân Hạnh

Ngoài ra, các ngày lễ lớn cũng cần được tuyên truyền đậm nét như: Kỷ niệm 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 120 năm ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904 - 01/5/2024); 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); Kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024); 65 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024).