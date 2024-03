Ca sĩ trẻ nhất được phong tặng NSND kể về cuộc sống trong nhà vườn 8.000m2

Ca sĩ Phạm Phương Thảo vừa được trao tặng danh hiệu NSND hôm 6.3 vừa qua. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Phạm Phương Thảo chia sẻ, cô vinh dự và tự hào khi được trao tặng danh hiệu NSND trong đợt trao tặng lần thứ 10 vừa qua tại nhà hát Lớn.

“Trước đây, tôi nghĩ về danh hiệu nghệ sĩ rất khác. Thậm chí, đôi khi tôi có cảm giác tên mình đi cùng với danh hiệu NSƯT nghe hơi “già”. Nhưng khi nhận được danh hiệu, tôi trở về nhà đã rất bất ngờ bởi nhận được lời chúc mừng của gia đình, bố mẹ, họ hàng rất nồng nhiệt. Đặc biệt là bố mẹ tôi, họ sung sướng, hạnh phúc như sống thêm được 10 năm tuổi thọ.

Chính vì chứng kiến được niềm hạnh phúc, tự hào của bố mẹ, tôi đã tự nhủ phải quyết tâm phấn đấu nhiều hơn nữa để trở thành NSND. Sức khỏe, niềm tự hào của bố mẹ chính là động lực, là yếu tố nhân lên hạnh phúc trong tôi, để tôi phấn đấu và có được danh hiệu như ngày hôm nay” - Phương Thảo chia sẻ.

Sau khi nhận được danh hiệu NSND, Phương Thảo đã có bữa tiệc liên hoan, chung vui cùng bố mẹ, gia đình.

Trước câu hỏi, “Trở thành NSND, Phương Thảo có thấy mình được đứng cùng những nghệ sĩ kỳ cựu như NSND Thu Hiền, NSND Thanh Hoa, NSND Thanh Lam...?”, Phương Thảo cho biết: “Tôi trở thành NSND chỉ đơn giản là mục đích của cá nhân mình, muốn mang đến niềm vui, sự tự hào cho bố mẹ, chứ chưa bao giờ nghĩ đến việc được đứng chung với ai. Bản thân tôi ngoài đời cũng vậy, không ganh đua, không đua tranh, không ngó nghiêng đến địa vị của ai bao giờ. Những gì tôi đã và đang làm, chỉ đơn giản là những điều bản thân muốn làm”.

Phương Thảo cũng tiết lộ thêm, NSND Thu Hiền là thần tượng của cô từ nhỏ. “Tôi luôn ngưỡng mộ NSND Thu Hiền, cô là thần tượng của tôi từ lâu. Ngoài NSND Thu Hiền, tôi có nghe nhạc và ngưỡng mộ thêm một nghệ sĩ quốc tế, đó là Céline Dion. Giọng hát đầy nội lực của Céline Dion khiến tôi cảm giác cô ấy như một vị thần. Tôi nghe rất nhiều bài của Céline Dion như To love you more, The power of love, My heart will go on...” - Phương Thảo nói.

Phạm Phương Thảo (trái) trong một lần tập hát cùng NSND Thanh Lam. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hiện, Phương Thảo công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, cô có căn chung cư trên đường Hoàng Đạo Thúy để đi lại làm việc trong nội thành, ngoài ra Phạm Phương Thảo còn sở hữu nhà vườn 8.000m2 ở Hòa Lạc.

Khi được hỏi về “độ giàu có”, “cuộc sống sang chảnh” trong nhà vườn 8.000m2, Phương Thảo cho biết: “Tôi may mắn gặp thời, mua được mảnh đất đó từ rất lâu. Tôi không giàu có gì, nhiều bạn bè quanh tôi giàu hơn rất nhiều lần. Để đo về “độ giàu có” rất vô cùng, bởi mỗi người một quan điểm. Với người này, có nhà có xe là giàu, nhưng với người khác phải có nhiều hơn thế mới là giàu. Tôi nghĩ, sẽ không có thước đo nào cho sự giàu có. Với cá nhân tôi, sự giàu có nằm ở đời sống tinh thần, sự bình yên, tự tại. Cuộc sống của tôi ở nhà vườn rất đơn giản. Những ngày không mưa gió nồm ẩm như quãng thời gian này, tôi thích ra vườn chăm cây. Khu vườn nhiều cây cối hoa lá cho tôi cảm giác bình yên”.

Phương Thảo chia sẻ, hạnh phúc với cô bây giờ là sống vui khỏe, an yên, được dành nhiều thời gian chăm sóc cho đấng sinh thành. Nữ ca sĩ vẫn chọn cuộc sống độc thân sau khi ly hôn.

Cuộc sống trong nhà vườn 8.000m2 của NSND Phạm Phương Thảo. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Phạm Phương Thảo sinh năm 1982, nổi tiếng sau khi đoạt giải Ba cuộc thi Sao Mai năm 2003. Phương Thảo tốt nghiệp Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Quân đội (hiện là Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội).

Ngoài tài năng ca hát, nữ ca sĩ có khả năng viết nhạc, làm thơ. Một số sáng tác nổi bật của nữ ca sĩ như "Chàng vinh quy", "Mơ duyên", "Gái Nghệ" hay tập thơ "Đi hết xuân thì"... đều được khán giả đón nhận.

Nữ ca sĩ được đánh giá có phong cách riêng, giọng hát ngọt ngào, vang sáng, với vị thế đặc biệt trong dòng nhạc mang âm hưởng dân gian, ngợi ca tình yêu quê hương, đất nước.