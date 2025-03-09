Thị trường Cập nhật giá vàng sáng 3/9: Lập kỷ lục cao nhất 14 năm qua Cập nhật giá vàng sáng 3/9 lúc 10h00: Giá vàng thế giới lập kỷ lục mới cao nhất 14 năm qua, giá vàng miếng SJC cũng tăng mạnh lên 135,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới tăng lên cao chưa từng có

Cập nhật giá vàng sáng 3/9, đã lập một kỷ lục mới trên thị trường thế giới. Nguyên nhân chính là do các nhà đầu tư đang tìm kiếm một nơi an toàn để bảo vệ số vốn của mình trước những biến động của thị trường tài chính.

Tính đến 10h00 sáng theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đã chạm mốc 3.531,09 USD/ounce, tăng 36,57 USD/ounce so với hôm qua. Đây là mức giá cao nhất trong hơn 14 năm trở lại đây. Hợp đồng vàng kỳ hạn giao vào tháng 12 cũng tăng mạnh, lên đến 3.577 USD/ounce.

Sự tăng giá này được thúc đẩy bởi nhu cầu tìm nơi trú ẩn an toàn gia tăng. Các nhà đầu tư lo ngại về tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) và triển vọng cắt giảm lãi suất. Thêm vào đó, đồng USD suy yếu cũng là một yếu tố quan trọng hỗ trợ cho giá vàng tăng cao.

Một sự kiện lớn ảnh hưởng là thị trường chứng khoán Mỹ đã giảm mạnh vào đêm qua. Lý do là một tòa án Mỹ tuyên bố các mức thuế áp dụng trong nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump là không phù hợp với quy định pháp luật.

Thông tin này làm dấy lên lo ngại về tính hợp pháp trong các chính sách thương mại của Mỹ, gia tăng sự bất ổn và khiến các nhà đầu tư phải dè dặt hơn vì chi phí thuế quan không rõ ràng. Chính điều này đã khiến nhiều người chuyển tiền từ cổ phiếu sang vàng, một kênh đầu tư an toàn hơn, và đẩy giá vàng lên đỉnh cao mới.

Giá vàng miếng SJC tăng mạnh hơn 4 triệu đồng/lượng

Sáng 3/9, ngay khi mở cửa giao dịch sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, giá vàng miếng SJC tăng mạnh, thị trường tự do vượt 135 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) đã điều chỉnh giá vàng tăng lên mức kỷ lục mới: 131,9 triệu đồng/lượng chiều mua và 133,4 triệu đồng/lượng chiều bán, tăng hơn 4 triệu đồng/lượng so với trước nghỉ lễ.

Không chỉ SJC, các công ty vàng lớn khác như PNJ, DOJI và một số ngân hàng thương mại cũng đồng loạt nâng giá vàng miếng SJC lên mức cao kỷ lục 131,9 - 133,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Thậm chí, tại một số cửa hàng vàng nhỏ lẻ, giá vàng SJC còn được đẩy lên cao hơn nữa, ở mức 134,5 triệu đồng/lượng chiều mua và 135,5 triệu đồng/lượng chiều bán.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng thiết lập mốc đỉnh mới, được niêm yết ở mức 125,1 triệu đồng/lượng mua vào và 127,6 triệu đồng/lượng bán ra, tăng tới 2,6 triệu đồng/lượng chỉ trong một ngày.

Như vậy, cả giá vàng trong nước và quốc tế đều đang ở vùng đỉnh lịch sử. Một điểm đáng chú ý là giá vàng thế giới khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá ngân hàng chỉ vào khoảng 112,8 triệu đồng, thấp hơn giá vàng miếng SJC tới hơn 20 triệu đồng/lượng. Đây là mức chênh lệch kỷ lục từ trước đến nay.

Dự báo giá vàng

Trong tuần này, giới đầu tư sẽ chờ đợi báo cáo việc làm của Mỹ để tìm manh mối về thời điểm và quy mô cắt giảm lãi suất. Theo nhận định của chuyên gia Zain Vawda từ OANDA, nếu báo cáo không tích cực, khả năng FED cắt giảm lãi suất 0,5% sẽ tăng lên.

Đà tăng của giá vàng còn được củng cố bởi sức mua mạnh mẽ từ các quỹ ETF. Quỹ tín thác vàng lớn nhất thế giới, SPDR Gold Trust, cho biết dự trữ vàng của họ đã tăng 1% vào cuối tuần trước, lên 977,6 tấn, mức cao nhất kể từ tháng 8/2022.

Bà Natasha Kaneva, Giám đốc Chiến lược Hàng hóa tại JP Morgan, dự báo giá vàng có thể đạt 3.675 USD/ounce vào cuối năm nay và thậm chí chạm mốc 4.250 USD/ounce vào cuối năm sau.