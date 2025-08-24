Thời sự Cập nhật toàn cảnh công tác phòng, chống bão số 5 tại Nghệ An Chiều tối 24/8, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ có mặt tại Sở Chỉ huy tiền phương của Chính phủ đặt tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4, tỉnh Nghệ An trực tiếp chỉ huy công tác ứng phó với bão số 5.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu mở đầu cuộc làm việc. Ảnh: Thành Cường

Cùng dự có đồng chí Trần Đức Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các thành viên đoàn công tác của Chính phủ.

Các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Cường

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh dự buổi làm việc. Ảnh: Thành Cường

Lãnh đạo Quân khu 4 có các đồng chí: Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu; Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh có các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy; Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.



Quang cảnh cuộc làm việc tại Sở Chỉ huy tiền phương của Chính phủ đặt tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Ảnh: Thành Cường

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An, vào hồi 16 giờ ngày 24/8, vị trí tâm bão số 5 ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 109,9 độ Kinh Đông, cách đất liền các tỉnh Nghệ An khoảng 470 km, Hà Tĩnh khoảng 450 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (134-166 km/giờ), giật cấp 16.

Bão đang di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20 km/h và được dự báo còn có khả năng mạnh thêm trước khi áp sát đất liền. Dự báo chiều tối mai (25/8), bão sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị. Cấp độ rủi ro thiên tai được nâng lên cấp 4 (rất lớn) tại vùng biển ven bờ từ Thanh Hóa đến Quảng Trị và trên đất liền các tỉnh này khi bão đổ bộ. Từ chiều và đêm 24/8, vùng biển tỉnh Nghệ An (bao gồm đảo Hòn Ngư) có gió mạnh dần lên cấp 7-9, sau tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 16. Sóng biển cao từ 5,0-7, vùng gần tâm bão sóng cao 8-10m. Biển động dữ dội. Ven biển tỉnh Nghệ An cần đề phòng nước dâng do bão cao từ 0,5-1,5m. Nguy cơ cao ngập úng tại các vùng trũng, thấp ven biển, cửa sông do sóng lớn và nước dâng vào chiều và tối 25/8.

Cơ quan khí tượng cảnh báo thời tiết trên biển và vùng ven biển trong thời gian bão hoạt động là cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào. Tàu, thuyền, lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản có khả năng cao bị lật úp, phá hủy và ngập úng.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó bão số 5

Chiều 24/8, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy đã trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó bão số 5 tại các địa phương ven biển. Cùng đi có lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung đã đến kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 5 tại khu neo đậu, tránh trú bão Lạch Cờn ở phường Quỳnh Mai; khu neo đậu, tránh trú bão Lạch Quèn ở xã Quỳnh Phú; kiểm tra địa điểm di dời, sơ tán dân tại phường Quỳnh Mai.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung đã đến kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 5 tại khu neo đậu, tránh trú bão Lạch Cờn ở phường Quỳnh Mai. Ảnh: Phạm Bằng

Lãnh đạo các địa phương báo cáo, thực hiện các chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và của Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các xã, phường dọc ven biển đã và đang tổ chức quyết liệt các biện pháp ứng phó với cơn bão số 5 với phương châm "4 tại chỗ".

Tàu, thuyền của ngư dân đã về nơi neo đậu, tránh trú an toàn. Ảnh: Phạm Bằng

Qua nghe báo cáo và kiểm tra thực tế, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị ứng phó với cơn bão số 5 của các địa phương; đồng thời nhấn mạnh, đây là cơn bão được dự báo rất mạnh, di chuyển nhanh, phạm vi và cường độ ảnh hưởng trên biển và đất liền rất rộng và nguy hiểm, vì thế, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung đã đến kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 5 tại khu neo đậu, tránh trú bão Lạch Cờn ở phường Quỳnh Mai. Ảnh: Phạm Bằng

Trên tinh thần đó, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung yêu cầu các cấp, ngành, địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư, công điện của Thủ tướng Chính phủ và công văn, công điện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh về việc tập trung ứng phó khẩn cấp cơn bão số 5.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An kiểm tra, đôn đốc ứng phó bão số 5 tại cơ sở

Sáng 24/8, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An đi kiểm tra công tác ứng phó với bão số 5.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh kiểm tra tại khu vực Cảng Cửa Lò. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cùng đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra công tác ứng phó với bão ở phường Cửa Lò.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng phải phối hợp chặt chẽ, kiên quyết yêu cầu ngư dân di chuyển tàu, thuyền, lồng bè đến nơi an toàn. Đồng thời, các hộ nuôi trồng thủy sản cần được hướng dẫn gia cố, chằng néo chắc chắn, hạn chế tối đa thiệt hại khi bão đổ bộ.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý, song song với việc đảm bảo an toàn cho phương tiện, cần chú trọng bảo vệ tính mạng ngư dân. Mọi trường hợp cố tình ở lại trên tàu, thuyền khi bão đến phải được tuyên truyền, vận động di dời khẩn cấp, kiên quyết không để xảy ra tình huống đáng tiếc.

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tại Trường Tiểu học Diễn Bích, xã Diễn Châu. Ảnh: Thành Duy

Tại xã ven biển An Châu, địa bàn đông dân cư, với khoảng 43.000 nhân khẩu, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đã trực tiếp đi dọc tuyến đê biển để kiểm tra hiện trạng, đồng thời, nghe báo cáo công tác chuẩn bị ứng phó bão của cấp ủy, chính quyền và người dân. Đây là một trong những khu vực trọng điểm dễ bị ảnh hưởng khi bão đổ bộ, bởi vừa có dân cư đông, vừa tập trung nhiều hộ nuôi trồng thủy sản.

Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra tình hình chuẩn bị ứng phó bão số 5 tại xã Diễn Châu (được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn Diễn Châu và các xã: Diễn Hoa, Diễn Phúc, Ngọc Bích của huyện Diễn Châu trước đây), một trong những xã ven biển đông dân nhất, với khoảng 63.000 người sinh sống, phân bố ở 42 xóm.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đệ kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó bão số 5

Sáng 24/8, đoàn công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó bão số 5 tại một số công trình hồ chứa, vùng nuôi trồng thủy, hải sản trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đệ yêu cầu Công ty Trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên Thủy lợi Bắc Nghệ An tiếp tục mở thêm 1 cửa xả để chủ động đón lũ. Ảnh: Thành Chung

Tại thời điểm kiểm tra, hồ Vực Mấu có mực nước đang thấp. Đơn vị quản lý hồ Vực Mấu đang thực hiện xả 1 cửa với lưu lượng 72 m3/s. Tuy nhiên, theo dự báo, Nghệ An nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 5. Thời điểm bão số 5 đổ vào cùng lúc triều cường. Bão số 5 kèm theo mưa to, dự kiến lượng nước đổ về lớn khiến mực nước ở hồ sẽ lên nhanh.

Qua kiểm tra, đồng chí Nguyễn Văn Đệ yêu cầu Công ty Trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên Thủy lợi Bắc Nghệ An tiếp tục mở thêm 1 cửa xả để chủ động đón lũ. Công ty phải bám sát diễn biến thời tiết, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường để có kế hoạch kịp thời xả lũ đảm bảo an toàn hồ chứa và vùng hạ du.

Sau chỉ đạo, hồ Vực Mấu thực hiện xả 2 cửa. Ảnh: Thành Chung

Tiếp đó, đoàn công tác của tỉnh đã đến kiểm tra vùng nuôi trồng thủy sản tập trung ở phường Quỳnh Mai. Khu vực này có tổng diện tích 330 ha. Trong đó, người dân hiện đang nuôi 80 ha tôm sắp đến kỳ thu hoạch.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đệ yêu cầu các ngành, địa phương chỉ đạo bà con nuôi trồng thủy sản tổ chức thu hoạch sớm trước khi bão số 5 vào, nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đệ chỉ đạo tổ chức thu hoạch thủy sản sớm trước khi bão số 5 vào. Ảnh: Thành Chung

Đoàn cũng đã đến kiểm tra tại hệ thống sông Mơ - có nhiệm vụ tiêu thoát nước nguồn tránh ngập úng cho vùng nuôi trồng thủy sản.