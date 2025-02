Thời sự Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tiếp công dân phiên định kỳ tháng 2/2025 Sáng 17/2, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân phiên định kỳ tháng 2/2025.

Cùng dự có đại diện một số ban Đảng Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.

Quang cảnh phiên tiếp công dân định kỳ tháng 2/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh. Ảnh: Thành Duy

Kiến nghị cấp mới, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp bà Trần Thị Liên, đại diện cho 40 hộ gia đình sinh sống tại Khu tập thể Xí nghiệp 20C, khối Trung Tiến, phường Hưng Dũng, thành phố Vinh kiến nghị cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho bà và 40 hộ gia đình sinh sống tại khu tập thể.

Khu tập thể Xí nghiệp may 20C, khối Trung Tiến, phường Hưng Dũng là khu nhà ở gia đình và các dãy nhà tập thể của cán bộ, công nhân Công ty Cổ phần May 20C là đất quốc phòng, do Công ty Cổ phần X20, Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng quản lý, sử dụng.

Bà Trần Thị Liên, đại diện cho 40 hộ gia đình sinh sống tại khu tập thể Xí nghiệp 20C, khối Trung Tiến, phường Hưng Dũng, thành phố Vinh phát biểu tại phiên tiếp công dân. Ảnh: Thành Duy

Khu đất này đã được UBND tỉnh Nghệ An thu hồi tại Quyết định số 713/QĐ-UBND ngày 01/9/2016 và giao cho UBND thành phố Vinh quản lý đưa vào sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thì khu đất đã được điều chỉnh từ đất quốc phòng sang đất ở dân cư; UBND thành phố Vinh đã phê duyệt quy hoạch chi tiết chia lô đất ở dân cư tại khối Trung Tiến, phường Hưng Dũng ngày 3/4/2017 và điều chỉnh quy hoạch ngày 12/6/2017 với 69 lô đất.

Lãnh đạo Xí nghiệp may 20C phát biểu tại phiên tiếp công dân. Ảnh: Thành Duy

Hiện nay, trong 69 lô đất tại khu quy hoạch nêu trên thì UBND thành phố Vinh đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 24 hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có giấy tờ về việc được Xí nghiệp May 20C cho mượn đất theo Văn bản số 169/UBND-TD ngày 07/01/2022 của UBND tỉnh Nghệ An về việc chỉ đạo giải quyết kiến nghị của các hộ gia đình khu tập thể 20C - Bộ Quốc phòng.

Theo báo cáo của UBND phường Hưng Dũng, hiện nay còn 53 hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống trên các dãy nhà tập thể, trong đó có bà Trần Thị Liên và 40 hộ gia đình mà bà đại diện.

Qua rà soát, xem xét, thực tế các hộ không có bất kỳ giấy tờ nào về việc sử dụng đất vì không được công ty thanh lý, hóa giá mà sử dụng tài sản theo hình thức được công ty cho thuê, thu phí hàng tháng… Do vậy, UBND thành phố Vinh không có cơ sở để xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ theo quy định hiện hành.

Công dân Phạm Thị Hạnh, đại diện cho mẹ là bà Nguyễn Thị Hợi, ở khối Xuân Bình, phường Nghi Đức, thành phố Vinh phát biểu ý kiến. Ảnh: Thành Duy

Tại phiên làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đã tiếp công dân Phạm Thị Hạnh, đại diện cho mẹ là bà Nguyễn Thị Hợi, khối Xuân Bình, phường Nghi Đức, thành phố Vinh.

Theo đó, ngày 23/12/2024, bà Nguyễn Thị Hợi có đơn kiến nghị gửi UBND thành phố Vinh với nội dung: Gia đình bà có thửa đất số 170 tờ 1 (nay là thửa 114 tờ 3) thuộc xóm Xuân Bình, xã Nghi Đức, thửa đất có nguồn gốc sử dụng trước ngày 18/12/1980, đã được UBND xã Nghi Đức tiếp nhận hồ sơ cấp đổi, công nhận lại diện tích đất ở trước năm 1980 và hoàn tất việc xử lý từ tháng 3/2024 nhưng vì lý do cá nhân nên sau đó bà chưa nộp lên UBND thành phố Vinh để xử lý trước ngày 1/8/2024. Nay bà đề nghị xử lý hồ sơ theo quy định chuyển tiếp tại Luật Đất đai 2024.

Vận dụng tối đa các quy định của pháp luật để đảm bảo quyền lợi cho công dân

Đồng chí Lê Sỹ Chiến - Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh phát biểu tại phiên tiếp công dân. Ảnh: Thành Duy

Tại phiên tiếp công dân, lãnh đạo UBND thành phố Vinh và các sở, ngành liên quan như: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh, trên cơ sở các quy định của pháp luật đã trao đổi các nội dung liên quan và đề xuất phương án giải quyết theo kiến nghị của các công dân.

Đồng chí Thái Minh Tuấn - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng ban Tiếp công dân tỉnh phát biểu tại phiên tiếp công dân. Ảnh: Thành Duy

Đối với trường hợp bà Trần Thị Liên, phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hoàng Quốc Việt cho biết, căn cứ vào các quy định của pháp luật, để có thể xử lý được theo kiến nghị của công dân thì cần thực hiện theo hướng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân đối với trường hợp cấp đất trái thẩm quyền và theo Thông báo Kết luận số 263 ngày 18/4/2023 của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ về giải quyết vướng mắc đối với các trường hợp như tại khu tập thể Xí nghiệp May 20C.

Luật sư Trọng Hải - đại diện Đoàn Luật sư tỉnh Nghệ An phát biểu tại phiên tiếp công dân. Ảnh: Thành Duy

Đối với trường hợp bà Nguyễn Thị Hợi, khối Xuân Bình, phường Nghi Đức, thành phố Vinh, căn cứ theo các quy định của pháp luật, lãnh đạo các sở, ngành đã giải thích, đến nay vẫn chưa có cơ sở để thực hiện, kể cả áp dụng xử lý hồ sơ theo quy định chuyển tiếp tại Luật Đất đai 2024.

Để giải quyết theo kiến nghị của công dân, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An đề nghị UBND thành phố Vinh và công dân rà soát lại nguồn gốc sử dụng đất để khẳng định có hay không một trong các giấy tờ quy định như: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính; Sổ mục kê, sổ kiến điền lập trước ngày 18/12/1980 mà có tên người sử dụng đất;…

Đồng chí Hoàng Quốc Việt - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại phiên tiếp công dân. Ảnh: Thành Duy

Nếu có một trong các loại giấy tờ, sẽ được công nhận lại hạn mức sử dụng đất thì có thể áp dụng được trường hợp này, nếu không có giấy tờ trên thì không thể áp dụng kể cả với Luật Đất đai 2013 hay Luật Đất đai 2024 để cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Phát biểu kết luận phiên tiếp công dân, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh khẳng định quan điểm vận dụng tối đa các quy định của pháp luật để bảo vệ quyền lợi của công dân và yêu cầu các cấp, ngành liên quan quán triệt thực hiện.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận. Ảnh: Thành Duy

Cụ thể, đối với trường hợp bà Trần Thị Liên, phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống tại khu tập thể cũ, cũng như mong muốn nguyện vọng, nhu cầu được giao đất không thông qua đấu giá.

Việc xử lý có thuận lợi là Bộ Quốc phòng đã bàn giao đất cho tỉnh và tỉnh đã quy hoạch thành đất ở tại khu vực này. Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất quan điểm tại Thông báo Kết luận số 263 ngày 18/4/2023 của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ và hướng giải quyết của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Trên cơ sở đó, người đứng đầu UBND tỉnh Nghệ An giao thành phố tiếp tục rà soát lại cả đối tượng, thủ tục có liên quan đảm bảo theo quy định hiện hành đến hết tháng 3/2025 phải chốt lại phương án, lộ trình cụ thể, báo cáo UBND tỉnh để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các hộ dân. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Xí nghiệp May 20C tiến hành rà soát lại an toàn khu tập thể để đảm bảo cho người dân đang sinh sống tại đây.

Về trường hợp bà Nguyễn Thị Hợi, khối Xuân Bình, phường Nghi Đức, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh đã giải thích kỹ nguyên nhân không có cơ sở để giải quyết theo quy định chuyển tiếp Luật Đất đai 2024. Mấu chốt của vấn đề là gia đình phải cung cấp được các giấy tờ theo quy định của pháp luật như lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉ ra.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị công dân Phạm Thị Hạnh về giải thích lại cho mẹ là bà Nguyễn Thị Hợi và gia đình; đồng thời giao các cấp, ngành liên quan phối hợp hỗ trợ tối đa cho gia đình bà trong việc tìm để cung cấp các giấy tờ liên quan để xử lý.