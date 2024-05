Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung gặp gỡ, làm việc với các doanh nghiệp thành phố Đông Quản

Chiều 27/5, tiếp tục chương trình làm việc tại Trung Quốc, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã gặp gỡ, làm việc với các doanh nghiệp trong Liên đoàn Công thương Đông Quản, tỉnh Quảng Đông và Tập đoàn Best Pacific.

Tham gia đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành. Tham gia làm việc có đại diện Tập đoàn VSIP, WHA và Hoàng Thịnh Đạt.

Tại thành phố Đông Quản, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã đến tham quan phòng giới thiệu sản phẩm và dây chuyền sản xuất của Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Yu Tong.

 Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và đoàn tham quan phòng giới thiệu sản phẩm và dây chuyền sản xuất của Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Yu Tong. Ảnh: Phạm Bằng

Làm việc với Liên đoàn Công thương Đông Quản, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung cho rằng, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Trung Quốc ngày càng phát triển trên tinh thần quan hệ Đối tác Hợp tác chiến lược toàn diện. Các địa phương, trong đó có tỉnh Nghệ An luôn luôn chủ động tìm kiếm các cơ hội mở rộng hợp tác với các địa phương và đối tác đến từ Trung Quốc.

Chuyến công tác của tỉnh Nghệ An tại Trung Quốc lần này với mục đích mở rộng cơ hội hợp tác phát triển thương mại và đầu tư; giới thiệu môi trường đầu tư, cơ chế, chính sách ưu đãi mà tỉnh Nghệ An hiện có để các nhà đầu tư đến nghiên cứu, khảo sát và đầu tư tại Nghệ An; tổ chức các hoạt động kết nối đầu tư với các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp đang đầu tư hạ tầng khu công nghiệp tại Nghệ An với các doanh nghiệp Trung Quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, với vai trò là địa phương có quy mô dân số, diện tích, kinh tế thuộc tốp đầu của Việt Nam, tỉnh Nghệ An luôn luôn rộng mở và đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết để kêu gọi các nhà đầu tư đến nghiên cứu khảo sát và đầu tư trên địa bàn.

Trong 3 năm gần đây, tỉnh Nghệ An đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trong thu hút vốn FDI từ các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó trọng điểm là các nhà đầu tư Trung Quốc. Đến nay, tỉnh Nghệ An đã thu hút được 44 dự án của các nhà đầu tư Trung Quốc với tổng vốn đăng ký đầu tư đạt hơn 2,331 tỷ USD.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã gặp gỡ, làm việc với các doanh nghiệp trong Liên đoàn Công thương Đông Quản, tỉnh Quảng Đông. Ảnh: Phạm Bằng

Các dự án FDI của Trung Quốc tại Nghệ An chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử, phụ tùng ô tô, thiết bị năng lượng mặt trời, thấu kính quang học, các sản phẩm phục vụ ngành công nghiệp năng lượng sạch, năng lượng xanh.

Sau khi thăm quan và làm việc với các doanh nghiệp tại thành phố Đông Quản, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, các doanh nghiệp Đông Quản có các thế mạnh phù hợp với lĩnh vực mà tỉnh Nghệ An đang kêu gọi thu hút đầu tư, nhất là các lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử, thiết bị thông minh, thiết bị quang học...

 Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung trao đổi những điều kiện cần thiết để các nhà đầu tư đến Nghệ An đầu tư. Ảnh: Phạm Bằng

Để đón nhận các nhà đầu tư, tỉnh Nghệ An đã chuẩn bị "5 sẵn sàng": Thứ nhất là sẵn sàng về quy hoạch; Thứ hai là sẵn sàng về hạ tầng thiết yếu; Thứ ba là sẵn sàng về mặt bằng đầu tư; Thứ tư là sẵn sàng về nguồn nhân lực; Thứ năm là sẵn sàng hỗ trợ thủ tục cho các nhà đầu tư.

Trong đó, Quy hoạch tỉnh Nghệ An đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và đang triển khai thực hiện. Tỉnh hiện có 5 khu công nghiệp với khoảng 2.000 ha đã được đầu tư đồng bộ về hạ tầng, đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư. Tỉnh đang tiếp tục mở rộng mặt bằng các khu công nghiệp mới với mục tiêu đến năm 2030 có khoảng 23 khu công nghiệp với diện tích hơn 8.000ha.

Đại diện Tập đoàn VSIP giới thiệu điều kiện đầu tư tại các Khu công nghiệp VSIP Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Đại diện Tập đoàn WHA giới thiệu điều kiện đầu tư tại các Khu công nghiệp WHA Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Đại diện Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt giới thiệu điều kiện đầu tư tại các KCN Hoàng Mai I, Hoàng Mai II. Ảnh: Phạm Bằng

Mặt khác, tính kết nối giao thông từ Nghệ An đi các trung tâm kinh tế của Việt Nam đã từng bước được hoàn thiện, tỉnh đang kêu gọi đầu tư cảng nước sâu và nâng cấp mở rộng cảng hàng không quốc tế. Nghệ An hiện có khoảng 1,6 triệu người trong độ tuổi lao động, nhiều cơ sở đào tạo nghề phục vụ nhu cầu đào tạo kỹ năng cho người lao động.

Đặc biệt, chính quyền các cấp tỉnh Nghệ An luôn luôn sẵn sàng đồng hành với các nhà đầu tư ngay từ khi nghiên cứu khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư đến khi thực hiện thủ tục và khi dự án đi vào hoạt động sản xuất, đảm bảo hiệu quả cao nhất cho các nhà đầu tư.

Đại diện Liên đoàn Công thương Đông Quản phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Hiện, Nghệ An là một trong những địa phương được Trung ương tạo điều kiện, ban hành cơ chế, chính sách đặc thù, qua đó giúp tỉnh có thêm thẩm quyền được phân cấp giải quyết các thủ tục với thời gian nhanh hơn, thông thoáng hơn.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp trong Liên đoàn Công thương Đông Quản đánh giá cao những tiềm năng, thế mạnh và lợi thế mà tỉnh Nghệ An hiện đang có, cũng như những kết quả thu hút đầu tư FDI của tỉnh trong vài năm trở lại đây; đồng thời chia sẻ một số vấn đề và mong muốn được đầu tư tại Nghệ An trong thời gian tới.

Doanh nghiệp trong Liên đoàn Công thương Đông Quản phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Cảm ơn đánh giá của các doanh nghiệp Đông Quản, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung mong muốn các doanh nghiệp Đông Quản hãy đến trực tiếp để cảm nhận thực tế môi trường đầu tư của Nghệ An.

Về vấn đề năng lượng, tỉnh Nghệ An đặc biệt quan tâm và đã làm việc với nhà đầu tư hạ tầng đảm bảo tốt nhất về các hạ tầng thiết yếu, trong đó có hạ tầng năng lượng để đảm bảo tốt nhất cho sản xuất cho các nhà đầu tư. Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đang chỉ đạo quyết liệt trong việc đảm bảo hệ thống hạ tầng năng lượng, cung cấp năng lượng cho sản xuất và tiêu dùng.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và đoàn đã đến tham quan Tập đoàn Best Pacific International Holdings Limited. Ảnh: Phạm Bằng

Tiếp đó, tại thành phố Đông Quản, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và đoàn đã đến tham quan Tập đoàn Best Pacific International Holdings Limited.

Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh vải co giãn, vải thun và ren, cung ứng cho các thương hiệu nổi tiếng thế giới như: Wacoal, Triumph, Aimer, Maniform, Adidas...

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chúc mừng những kết quả sản xuất kinh doanh mà Tập đoàn Best Pacific đã đạt được trong thời gian qua. Ảnh: Phạm Bằng

Sau 20 năm phát triển, tổng tài sản hiện tại của công ty xấp xỉ 720 triệu USD, giá trị sản lượng hàng năm trên 650 triệu USD và tổng số nhân viên là hơn 10.000 người. Các nhà máy có mặt tại Sri - Lanka, Trung Quốc, Việt Nam và Mỹ.

Tại Việt Nam, công ty đã đầu tư 2 dự án: Dự án Best Pacific Việt Nam tại Khu công nghiệp VSIP Hải Dương và dự án Premium Fashion tại Khu công nghiệp WHA Nghệ An với ngành nghề trang phục thể thao dệt kim.

Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Nghệ An chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Tập đoàn Best Pacific. Ảnh: Phạm Bằng

Sau khi nghe giới thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chúc mừng những kết quả sản xuất, kinh doanh mà Tập đoàn Best Pacific đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời chúc cho tập đoàn ngày càng phát triển, đạt được mục tiêu đề ra.