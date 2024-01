Cổ động viên Đông Nam Á phản ứng bất ngờ khi Việt Nam thua Indonesia;Iraq đi tiếp, Nhật Bản đối diện nguy cơ bị loại

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Cổ động viên Đông Nam Á phản ứng bất ngờ khi Việt Nam thua Indonesia

Cổ động viên Đông Nam Á chúc mừng Indonesia, dành những lời động viên Việt Nam sau trận đấu hấp dẫn ở lượt trận thứ 2 bảng D Asian Cup 2023.

Với kết quả này, ĐT Việt Nam đã sớm phải chia tay Asian Cup 2023. Sau trận đấu, trên trang Asean Football, CĐV Đông Nam Á đã dành nhiều lời chúc mừng cho Indonesia, đồng thời cũng không quên động viên ĐT Việt Nam. “Tôn trọng Việt Nam. Trận đấu hay”, CĐV Dewa Enno bình luận. “Đây không phải là một trận đấu dễ dàng. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau”, tài khoản Cepi đến từ Indonesia viết. “Cả hai đội đều chơi tốt. Trận đấu này đối với tôi là trận đấu thú vị nhất. Tôn trọng các nước Đông Nam Á”…

Kết quả Iraq 2-1 Nhật Bản: Iraq đi tiếp, Nhật Bản đối diện nguy cơ bị loại

Trận thua 1-2 trước Iraq khiến Nhật Bản bỏ lỡ cơ hội giành vé sớm vào vòng 1/8 Asian Cup 2023. Thậm chí, đội bóng này hoàn toàn có nguy cơ bị loại sốc.

Trước khi bóng lăn, đa số giới chuyên môn và mộ điệu đều tin tưởng vào chiến thắng cho Nhật Bản trước Iraq. Nhưng kịch bản trên sân đã diễn ra theo cách không ai tưởng nổi khi ngay trong hiệp thi đấu đầu tiên, đại diện xứ sở hoa anh đào đã thủng lưới tới 2 lần trước đội bóng vùng Trung Đông.

Kết quả Senegal 3-1 Cameroon: Khuất phục Onana, Mane giúp Senegal sớm qua vòng bảng CAN 2023

Trận Senegal vs Cameroon thuộc lượt 2 bảng C CAN 2023 đã kết thúc với phần thắng 3-1 nghiêng về phía nhà ĐKVĐ châu Phi. Trận này tiền đạo đình đám Sadio Mane đã ghi dấu ấn khi chọc được thủng lưới thủ thành Andre Onana ngay trước khi trọng tài thổi còi mãn cuộc.

Kết quả Hong Kong 0-1 Iran: Iran đi tiếp

Giành chiến thắng tối thiểu trước Hong Kong ở lượt thứ hai của bảng C rạng sáng nay 20/1, Iran đã giành vé đi tiếp vào vòng đấu loại trực tiếp của Asian Cup 2023.