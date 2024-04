Nữ vận động viên Pencak Silat Nghệ An và 'trái ngọt' từ đam mê

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Đam mê, kiên trì, nỗ lực vượt lên những khó khăn trong tập luyện, nữ vận động viên Pencak Silat Nguyễn Thị Thanh An đã giành nhiều thành tích ấn tượng và trở thành vận động viên được đặt nhiều kỳ vọng của đội tuyển Pencak Silat Nghệ An.

Khát khao và khổ luyện

Sinh năm 2007 tại xã Đỉnh Sơn (Anh Sơn), gia đình không ai theo nghiệp thể thao nhưng từ nhỏ Thanh An đã sớm bộc lộ tố chất thể thao.

Với thể hình và sự nhanh nhẹn vượt trội so với các bạn cùng lứa, Thanh An luôn thể hiện sự nổi bật trên các sân tập, sân đấu. Năm lớp 7, Thanh An được mẹ cho đi học karate tại một võ đường trên địa bàn huyện.

Cuối năm lớp 8, trong một lần đi biểu diễn karate tại một sự kiện tổ chức ở thị trấn Anh Sơn, Thanh An được thầy Trần Trọng Cường - lúc bấy giờ là trưởng bộ môn Pencak Silat chú ý và tìm gặp, đặt vấn đề tuyển chọn vào đội tuyển Pencak Silat của tỉnh. Dù mẹ của Thanh An ban đầu ngần ngại trước việc cô con gái của mình theo nghiệp võ nhưng trước sự háo hức, quyết tâm của An, mẹ em cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

Vận động viên Pencak Silat Nguyễn Thị Thanh An (trái) trong một buổi tập. Ảnh: Minh Quân

Tháng 8/2021, Thanh An bắt đầu xuống tập luyện tập trung tại Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Nghệ An. Những ngày đầu làm quen với môn võ xuất phát từ Indonesia này, dù không ít khó khăn nhưng Thanh An đã nhanh chóng khẳng định năng khiếu qua từng bài tập. Mỗi động tác mà HLV đưa ra em luôn cố gắng thực hiện nhiều lần để thuần thục.

“Thời gian đầu tập Pencak Silat, do thể hình cao lớn nên em khá chậm chạp và tâm lý không mấy vững vàng. Thế nhưng, các huấn luyện viên Trịnh Thị Mùi, Phan Thị Huyền đã luôn động viên, kiên trì chỉ dẫn cho em từ những điều nhỏ nhặt nhất. Đặc biệt, em luôn nhớ mãi câu nói của cô Phan Thị Huyền: “Bản thân em hãy không ngừng cố gắng, lúc nào cô cũng luôn ở bên em”, Thanh An chia sẻ.

Nữ vận động viên Nguyễn Thị Thanh An và HLV Phan Thị Huyền (Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Nghệ An). Ảnh: Minh Quân

Thanh An cũng cho biết, không riêng gì võ thuật mà tất cả các môn thể thao khác, muốn thành công, muốn chạm đến vinh quang thì phải có sự khổ luyện, có sự khát khao và có quyết tâm cháy bỏng.

Để có thành tích tốt ở mỗi giải đấu cần trải qua quá trình ép cân khắc nghiệt. Bên cạnh đó, trong tập luyện võ thuật, chấn thương là điều khó tránh. Đã có những ngày sau luyện tập em bị đau người, nhớ nhà và muốn bỏ về, nhưng với sự động viên của thầy cô, gia đình, bạn bè, nhìn thấy những thành tích mà các anh chị vận động viên đạt được, em lại cố gắng phấn đấu từng ngày, tiếp tục đứng dậy để chiến thắng bản thân". _____________ Nữ vận động viên Pencak Silat Nguyễn Thị Thanh An

Sau hơn 10 tháng tập luyện, đầu tháng 3/2022, Nguyễn Thị Thanh An được chọn vào đội tuyển tỉnh Nghệ An tham gia Giải Vô địch các câu lạc bộ Pencak Silat Quốc gia năm 2022 được tổ chức tại tỉnh Cao Bằng, thi đấu ở nội dung đối kháng. Lần đầu tiên bước vào giải đấu lớn, dù kinh nghiệm, tâm lý còn non nớt nhưng cô bé 15 tuổi đã bất ngờ giành được 1 tấm Huy chương Đồng. Tấm huy chương đầu đời này là cú hích tinh thần quan trọng để nữ vận động viên quê huyện Anh Sơn này vững tin trên con đường theo nghiệp võ thuật.

5 tháng sau đó, Nguyễn Thị Thanh An tiếp tục tham gia một giải đấu lớn cấp toàn quốc Giải vô địch Pencak Silat trẻ quốc gia 2022 được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng. Cùng như giải Giải Vô địch các câu lạc bộ Pencak Silat Quốc gia trước đó, Thanh An được ban huấn luyện đội tuyển Pencak Silat tỉnh Nghệ An xác định cử tham gia để học hỏi, cọ xát. Tuy vậy, nữ vận động viên trẻ một lần nữa giành được tấm Huy chương Đồng.

Từ đó, Nguyễn Thị Thanh An được ban huấn luyện bộ môn Pencak Silat Nghệ An tập trung đào tạo nâng cao ở hạng cân 78 kg để hướng tới những thành tích tốt hơn.

Những tấm Huy chương Vàng

Tháng 3/2023, Nguyễn Thị Thanh An lần thứ hai tham dự Giải vô địch các câu lạc bộ Pencak Silat quốc gia khi giải đấu này được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Giải đấu này có những thay đổi về luật ra đòn và dù Thanh An chỉ làm quen luật mới vào 2 buổi trước khi thi đấu nhưng nữ vận động viên 16 tuổi đã xuất sắc giành Huy chương Vàng ở hạng cân 78 lứa tuổi 15-17.

Tháng 7/ 2023, tại Giải vô địch Pencak Silat trẻ quốc gia, Thanh An cũng xuất sắc giành Huy chương Vàng. Với đòn sở trường đánh ngã bắt ngoài, gài chân, nữ vận động viên này đã khẳng định được vị thế ở hạng cân 78kg lứa tuổi 15 - 17. Sau những tấm Huy chương Vàng ấn tượng, tháng 1/2024, Nguyễn Thị Thanh An được triệu tập lên đội tuyển trẻ quốc gia.

Nguyễn Thị Thanh An giành Huy chương Vàng tại Giải vô địch Pencak Silat trẻ quốc gia năm 2023. Ảnh: NVCC

Vào đầu tháng 4 vừa qua, tại Giải Vô địch các câu lạc bộ Pencak Silat Quốc gia năm 2024 được tổ chức trên sân nhà, Thanh An tiếp tục giành thêm 1 tấm Huy chương Vàng. “Đây là giải đấu mà em đã thể hiện được những thế mạnh, những đòn đánh sở trường của mình. Qua giải đấu này, em thấy ngoài chuẩn bị tốt về kỹ chiến thuật, thì một vận động muốn giành được chiến thắng phải có được một tâm lý vững vàng, một ý chí kiên cường không chịu khuất phục trước những khó khăn, và đây cũng là kinh nghiệm để em có thể tiến xa hơn trong tương lai”, Nguyễn Thị Thanh An chia sẻ.

Thanh An cho biết, kế hoạch sắp tới của bản thân là cố gắng tập luyện để giành Huy chương Vàng ở các giải đấu quốc gia và giữ suất trong đội tuyển trẻ quốc gia tham dự các giải đấu quốc tế.

Nguyễn Thị Thanh An là vận động có thể hình tốt, đặc biệt là ý chí quyết tâm rất cao, có ý thức tốt trong tuân thủ kỷ luật tập luyện, sinh hoạt. Do đó, dù thời gian đầu có hơi đuối về kỹ thuật so với các bạn cùng lứa nhưng đến nay em đã có những bước phát triển rất nhanh. Ngoài ra, An cũng rất cởi mở, hòa đồng, biết quan tâm đến các bạn trong đội”. ________________ Huấn luyện viên Pencak Silat Phan Thị Huyền (Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Nghệ An)

Huấn luyện viên Phan Thị Huyền cũng cho biết, trước đây, cách đây khoảng hơn 10 năm, Pencak Silat Nghệ An từng có những gương mặt vận động viên xuất sắc như Trương Văn Mạo, Võ Thị Huệ… Tuy nhiên, những năm qua, sự phát triển của bộ môn này có chững lại so với các tỉnh, thành, ngành trong cả nước. Nhiều vận động viên đã đến độ chín nhưng vì điều kiện gia đình, kinh tế nên các em đã xin nghỉ, không theo nghiệp thể thao nữa nên lực lượng vận động viên hiện tại của bộ môn khá trẻ.

Nguyễn Thị Thanh An (trái) cùng HLV Phạm Thu Hương của Đội tuyển trẻ Pencak Silat quốc gia. Ảnh: NVCC

Nhưng với sự đam mê, nỗ lực của những vận động viên trẻ như Lô Văn Việt, Cao Thủy Tiên, Chu Thị Phương Thảo và đặc biệt là Nguyễn Thị Thanh An, Pencak Silat Nghệ An đang dần cái thiện thành tích tại các giải đấu. Hiện ban huấn luyện đang cố gắng chuẩn bị tốt nhất về lực lượng cho các giải đấu toàn quốc trong năm nay, trong đó ưu tiên cho các vận động viên có khả năng tranh chấp huy chương, đồng thời cũng tạo điều kiện để các vận động viên trẻ được thi đấu, cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn, kinh nghiệm”./.